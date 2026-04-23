Norris meglepő kijelentést tett Verstappen jövőjéről

Max Verstappen már legnagyobb sikerei idején is gyakran hangoztatta, hogy ő nem akarja hosszú évtizedeken keresztül Forma–1-es autóban róni a köröket. A négyszeres világbajnok idén folyamatosan arra panaszkodik, a szabályváltoztatások miatt mennyire élvezhetetlenné vált a versenyzés, és az sem elképzelhetetlen, hogy a Red Bull hollandja még csak a szerződését sem tölti ki, és távozik a száguldó cirkuszból. A címvédő, Lando Norris viszont nem így látja Verstappen helyzetét.

Calderon Dubai Viktória
2026. 04. 23. 13:59
Lando Norris (balra) reméli, Max Verstappen kitart Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
Az idei modellekben az elektromos meghajtás sokkal nagyobb szerepet játszik az F1-es autókban, a pilótáknak rendszeresen kell tölteniük a versenyek alatt az akkumulátort, és gyakran kell elvenniük a lábukat a gázpedálról. Ez az újítás sok versenyzőnek nem tetszik, bár a McLaren britje azt is megérti, ha az újoncok máshogy látják a helyzetet.

Akiknek ez az első évük a Forma–1-ben, ők brutálisan jónak tartják az autókat. Akik viszont már régebb óta itt versenyeznek, korábbi autókat is vezettek, van viszonyítási alapjuk, szóval ez kicsit relatív. De remélhetőleg javulnak a dolgok, és éppen most hallottam (Verstappen – a szerk.) egy nyilatkozatát, miszerint az ötödik világbajnoki címére hajt, így biztos vagyok benne, hogy tovább marad, mint ahogy sokan gondolják

okozott meglepetést Norris, akivel csapattársa, Oscar Piastri is egyetértett. Az ausztrál úgy fogalmazott, Verstappen volt az etalon az elmúlt öt-hat évben.

Változásokról döntött a Forma–1

A Forma–1 vezetőihez is eljutottak a pilóták kritikái, így talán valóban lehet javulás. Változás biztos lesz, már a május első hétvégéjén megrendezésre kerülő Miami Nagydíj előtt módosításokról döntött a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA).

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
