Norris meglepő kijelentést tett Verstappen jövőjéről

Az idei modellekben az elektromos meghajtás sokkal nagyobb szerepet játszik az F1-es autókban, a pilótáknak rendszeresen kell tölteniük a versenyek alatt az akkumulátort, és gyakran kell elvenniük a lábukat a gázpedálról. Ez az újítás sok versenyzőnek nem tetszik, bár a McLaren britje azt is megérti, ha az újoncok máshogy látják a helyzetet.

Akiknek ez az első évük a Forma–1-ben, ők brutálisan jónak tartják az autókat. Akik viszont már régebb óta itt versenyeznek, korábbi autókat is vezettek, van viszonyítási alapjuk, szóval ez kicsit relatív. De remélhetőleg javulnak a dolgok, és éppen most hallottam (Verstappen – a szerk.) egy nyilatkozatát, miszerint az ötödik világbajnoki címére hajt, így biztos vagyok benne, hogy tovább marad, mint ahogy sokan gondolják

– okozott meglepetést Norris, akivel csapattársa, Oscar Piastri is egyetértett. Az ausztrál úgy fogalmazott, Verstappen volt az etalon az elmúlt öt-hat évben.

Változásokról döntött a Forma–1

A Forma–1 vezetőihez is eljutottak a pilóták kritikái, így talán valóban lehet javulás. Változás biztos lesz, már a május első hétvégéjén megrendezésre kerülő Miami Nagydíj előtt módosításokról döntött a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA).