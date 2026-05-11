A PL-történelem legnagyobb hibáját is az Arsenal díjazott kapusát segítő VAR-bíró követte el

Az angol labdarúgó-bajnokság 36. fordulójának vasárnapi játéknapján az Arsenal újabb lépést tett az aranyérem felé. A West Ham United otthonában elért 1-0-s siker a hajrában veszélyben forgott, ám hosszas VAR-vizsgálat után érvénytelenítették a hazaiak egyenlítő gólját. Szakértők szerint David Raya ellen valóban szabálytalankodtak, ezért jó döntés született, ám a West Hamnél nem így látják.

2026. 05. 11. 8:19
A szabálytalanság, amely 22 év nem látott bajnoki címet érhet az Arsenalnak Fotó: AFP/Adrian Dennis
David Raya a PL-idényben 18-adszor „húzta le a rolót” (Forrás: NEWS IMAGES / NurPhoto)

Mikel Arteta szerint egyértelműen jó döntés született, egyben elismerően beszélt a játékvezetőről, hogy ilyen éles helyzetben volt bátorsága megváltoztatni az eredeti döntését. A West Hamet irányító Nuno Espirito Santo csalódott és felháborodott volt, és kifejezte értetlenségét azzal kapcsolatban, hogy mi számít már szabálytalannak a tizenhatoson belül a szögletek utáni kavarodásban. A hazaiak csapatkapitánya, Jarred Bowen is arról beszélt, hogy a Premier League-ben rendszeresek az ilyen kontaktok, a kapusoknak is számítaniuk kell ilyenre, és ő sem érti, hogy ez miért volt a határ túloldalán.

Darren England bátor húzása

A BBC kiemelte, hogy 2023 őszén Darren England videóbíróként volt felelős „a Premier League történetének legnagyobb VAR-hibájáért”, amikor tévesen érvénytelenítette Luis Díaz gólját a Liverpool Tottenham elleni mérkőzésén, és ez vasárnap plusznyomást helyezhetett rá, hogy jól döntsön. 

A lap szerint ezt megtette, és ezzel is kiérdemelte, hogy ő vezesse szombaton a Manchester City és a Chelsea közti FA-kupa-döntőt.

A Sky Sports stúdiójában is nagy szavakat használtak. Gary Neville szerint a London Stadionban történt eset „a VAR történetének legjelentősebb pillanata" volt, és England szombaton nem tud akkora nyomás alatt lenni majd, mint amilyenben vasárnap volt. Neville-hez hasonlóan Roy Keane és Ian Wright is úgy vélte, bátor, de helyes döntés született.

Az Arsenal jövő hétfőn a Burnley-t fogadja, majd május 24-én a Crystal Palace otthonában zárja az angol bajnokságot. A West Hamnek a bennmaradáshoz több pontot kellene szereznie a Newcastle és a Leeds ellen, mint a jelenleg egypontos előnyben lévő, jobb gólkülönbséggel álló Tottenhamnek a hátralévő három mérkőzésén.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
