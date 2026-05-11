A PL-történelem legnagyobb hibáját is az Arsenal díjazott kapusát segítő VAR-bíró követte el

David Raya a PL-idényben 18-adszor „húzta le a rolót” (Forrás: NEWS IMAGES / NurPhoto)

Mikel Arteta szerint egyértelműen jó döntés született, egyben elismerően beszélt a játékvezetőről, hogy ilyen éles helyzetben volt bátorsága megváltoztatni az eredeti döntését. A West Hamet irányító Nuno Espirito Santo csalódott és felháborodott volt, és kifejezte értetlenségét azzal kapcsolatban, hogy mi számít már szabálytalannak a tizenhatoson belül a szögletek utáni kavarodásban. A hazaiak csapatkapitánya, Jarred Bowen is arról beszélt, hogy a Premier League-ben rendszeresek az ilyen kontaktok, a kapusoknak is számítaniuk kell ilyenre, és ő sem érti, hogy ez miért volt a határ túloldalán.

Darren England bátor húzása

A BBC kiemelte, hogy 2023 őszén Darren England videóbíróként volt felelős „a Premier League történetének legnagyobb VAR-hibájáért”, amikor tévesen érvénytelenítette Luis Díaz gólját a Liverpool Tottenham elleni mérkőzésén, és ez vasárnap plusznyomást helyezhetett rá, hogy jól döntsön.

A lap szerint ezt megtette, és ezzel is kiérdemelte, hogy ő vezesse szombaton a Manchester City és a Chelsea közti FA-kupa-döntőt.

A Sky Sports stúdiójában is nagy szavakat használtak. Gary Neville szerint a London Stadionban történt eset „a VAR történetének legjelentősebb pillanata" volt, és England szombaton nem tud akkora nyomás alatt lenni majd, mint amilyenben vasárnap volt. Neville-hez hasonlóan Roy Keane és Ian Wright is úgy vélte, bátor, de helyes döntés született.

Az Arsenal jövő hétfőn a Burnley-t fogadja, majd május 24-én a Crystal Palace otthonában zárja az angol bajnokságot. A West Hamnek a bennmaradáshoz több pontot kellene szereznie a Newcastle és a Leeds ellen, mint a jelenleg egypontos előnyben lévő, jobb gólkülönbséggel álló Tottenhamnek a hátralévő három mérkőzésén.