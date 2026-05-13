Jake Paulnak nemcsak az állát, hanem a bokszkarrierjét is kettétörhette Joshua

Sokan féltették a youtuberből lett ökölvívót attól, hogy Anthony Joshuával bokszoljon. Nos, Jake Paul nem hallgatott a jó szóra, és a nehézsúly kétszeres világbajnoka úgy kiütötte az amerikait, hogy annak az arcberendezése szinte ripityára tört. A 29 éves dollármilliomos influenszer álla eltört, kiesett pár foga, és jelenleg úgy fest a dolog, hogy a 36 éves brit klasszis végleg pontot tett Jake Paul bokszkarrierjének végére.

Molnár László
2026. 05. 13. 11:26
Forrás: BBC/Getty Images
Fotó: Al Bello

Jake Paul a bokszkarrierje során kétszázmillió dollárt kaszált

A 29 éves amerikai a profi boksz történetének egyik legjövedelmezőbb disruptora, azaz felforgatója lett, aki a meccseivel hatalmas PPV (fizetős) nézettségeket generált. Saját bevallása és pénzügyi elemzések szerint a teljes bokszkarrierje során felhalmozott bevételei meghaladják a 160-200 millió dollárt. Jake Paul közölte, az elmúlt négy évben átlagosan évi negyvenmillió dollárt keresett kizárólag a mérkőzésekkel.

Legnagyobb bevételei:

  • a Mike Tyson elleni 2024-es összecsapásért garantált negyvenmillió dollárt kapott
  • A Tommy Fury elleni mérkőzés – a vereség ellenére – a PPV-eladásokból származó részesedésnek köszönhetően közel 38 millió dollárt hozott.
  • Az Anthony Joshua elleni nehézsúlyú szupermeccs szintén masszív, több tízmilliós gázsit és kiemelt PPV-részesedést biztosított neki.

A bokszolói karrierjétől függetlenül továbbra is kiemelkedő szerepet játszik a sportban cégének, az MVP Promotionsnek köszönhetően. Paul nagy örömét leli abban, hogy a cégét globális márkává fejlesztheti, de továbbra is vágyik arra, hogy a cége élharcosaként bokszolhasson. Ám nagyon úgy tűnik, hogy Joshua jobbosa pontot tett minderre.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
