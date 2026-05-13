Jake Paulnak nemcsak az állát, hanem a bokszkarrierjét is kettétörhette Joshua

A Mike Tyson elleni nyolcmenetes csatát – jogosan – egyhangú pontozással nyerte Jake Paul. Fotó: Al Bello

Jake Paul a bokszkarrierje során kétszázmillió dollárt kaszált

A 29 éves amerikai a profi boksz történetének egyik legjövedelmezőbb disruptora, azaz felforgatója lett, aki a meccseivel hatalmas PPV (fizetős) nézettségeket generált. Saját bevallása és pénzügyi elemzések szerint a teljes bokszkarrierje során felhalmozott bevételei meghaladják a 160-200 millió dollárt. Jake Paul közölte, az elmúlt négy évben átlagosan évi negyvenmillió dollárt keresett kizárólag a mérkőzésekkel.

Legnagyobb bevételei:

a Mike Tyson elleni 2024-es összecsapásért garantált negyvenmillió dollárt kapott

A Tommy Fury elleni mérkőzés – a vereség ellenére – a PPV-eladásokból származó részesedésnek köszönhetően közel 38 millió dollárt hozott.

Az Anthony Joshua elleni nehézsúlyú szupermeccs szintén masszív, több tízmilliós gázsit és kiemelt PPV-részesedést biztosított neki.

A bokszolói karrierjétől függetlenül továbbra is kiemelkedő szerepet játszik a sportban cégének, az MVP Promotionsnek köszönhetően. Paul nagy örömét leli abban, hogy a cégét globális márkává fejlesztheti, de továbbra is vágyik arra, hogy a cége élharcosaként bokszolhasson. Ám nagyon úgy tűnik, hogy Joshua jobbosa pontot tett minderre.