Élete ringháborújára készül a Szörnyeteg, egész Japán lázban ég

A profi ökölvívás nagy ünnepe jön el május 2-án, amikor Tokióban olyan ringháborúra kerül sor, amire minden bokszrajongó vár. Összejött ugyanis a japán szupermeccs a súlycsoportoktól független lista másodikja, a négy súlycsoportban világbajnok, kettőben vitathatatlan bajnoki címig jutó Naoya Inoue és a korábban három súlycsoportban csúcsra érő, a harmatsúly sokszorosan kotonázott bajnoka, Junto Nakatani között. Ez a mérkőzés nem csupán Japán, hanem a világ ökölvívásának egyik csúcspontja, ahol két aktuális P4P (súlycsoportoktól független) top 10-es bunyós találkozik pályafutása csúcsán.

Molnár László
2026. 05. 01. 5:45
A világ nagyon várja már, hogy május 2-án Nakatani és Inoue eldöntse, ki a legjobb japán profi bunyós Forrás: boxingscene.com/Jake Donovan
A japán világsztár a vérében hozta már születésekor az ökölvívás szeretetét, hiszen édesapja, a korábbi sikeres bokszoló, Shingo Inoue – aki 2024-ben az Év edzője díjat is elnyerte a WBA szervezetnél – már nyolcéves kora előtt levitte őt a bokszterembe, és a kis Naoya onnantól kezdve csak ennek a sportágnak élt. Ráadásul nincs egyedül a családban, aki továbbvitte az ökölvívás szeretetét, hiszen öccse, a szombati gálán szintén ringbe lépő Takuma Inoue (21-2, 5 KO) a WBC pehelysúlyú világbajnoka, míg unokatestvére, Koki Inoue (17-2, 14 KO) kisváltósúlyban volt korábban a WBO ázsiai bajnoka.

Junto Nakatani bal keze sok bunyós számára jelentette a végállomást

Nakatani meg akarja szelídíteni a Szörnyeteget

A három súlycsoportban is vb-címet nyert 28 éves Nakatani arra számít, hogy megtöri a négydivíziós bajnokot, Inouét, és elhódítja az öveit, ezzel első alkalommal érdemli ki a vitathatatlan bajnoki címet. Ő sem lustálkodott tavaly, ráadásul a kispehelysúlyban bemutatkozó mérkőzésén elképesztően kemény meccset vívott a mexikói Hernandezzel. 2025-ben egyébként rászokott arra, hogy veretlen ellenfeleit győzi le, és ezt a sorsot szánja a Szörnyetegnek is. Mint kijelentette, fizikailag próbálja megtörni szombati ellenfelét, olyan támadásokat, ütéseket indít majd, amit Inoue sosem tapasztalt eddig.

Junto Nakatani kegyetlen a ringben:

Nakatani 2025-ös meccsei

  • 2025. 02. 24. David Cuellar Contreras (28-1, 18 KO) kiütés a 3. menetben
  • 2025. 06. 08. Ryosuke Nishida (10-1, 2 KO) kiütés a 6. menetben
  • 2025. 12. 27. Sebastian Hernandez (20-1, 18 KO) egyhangú pontozás

Nakatani a Ring Magazinnak elmondta, úgy érzi, hogy a mérete és a kora – öt évvel fiatalabb, mint ellenfele – nagy előnyt jelenthet a számára, amit szeretne győzelemre váltani.

– Nemcsak a balosomon, hanem számos más ütésemen rengeteget dolgoztam az edzőtáborban. Tudom, Inoue egyik legerősebb tulajdonsága, hogy mindig képes alkalmazkodni a pillanatnyi helyzethez, és a sebességét kihasználva gyorsan képes lecsapni az ellenfeleire. Fontos, hogy megállás nélkül mozogjak, és ne egy helyben álló célpont legyek. Felkészültem mindenre, begyakoroltam a győzelemhez szükséges mozdulataimat – fogalmazott Nakatani.

Legutóbb David Picasso ellen pontozással nyert Naoya Inoue, akit a szakértők egyértelműen a szupermeccs esélyesének tartanak
Legutóbb David Picasso ellen pontozással nyert Naoya Inoue, akit a szakértők egyértelműen a szupermeccs esélyesének tartanak Fotó: ringmagazine.com

A szakértők a Szörnyeteg sikerét tartják valószínűnek

Jelenleg minden olyan ember, aki szereti a profi bokszot és konyít is valamit hozzá, úgy véli, hogy Inoue a mérkőzés esélyese, köszönhetően brutális ütőerejének és hibátlan időzítésének, s brutálisak a testütései, amelyekkel korábban is felőrölte ellenfeleit. Ugyanakkor Nakatani jelentős méret- és magasságbeli előnnyel rendelkezik, fordított alapállása pedig komoly fejtörést okozhat a Szörnyetegnek. Főleg abban az esetben, ha képes távol tartani Inoue-t és kihasználni a hosszabb karjait.

A bukmékerek szerint kevés az esély arra, hogy a meccs végigmegy – 1.67 az oddsa annak, hogy idő előtt ér véget a csata, és 2.12, amennyiben szükség van a pontozókra. A fogadók szerint is az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a Szörnyeteg a 8. és 11. menet között kiüti ellenfelét.

Naoya Inoue és Junto Nakatani fogadási esélyei

  • Győztes: -450 (1.22) – +350 (4.50)
  • Kiütéses győzelem: -105 (1.95) – +550 (6.50)
  • Pontozásos győzelem: +175 (2.75) – +1000 (11.0)

Inoue támadásban hatékonyabb, mint Nakatani, bár átlagosan közel ugyanannyi ütést érnek el menetenként. Inoue ütéseinek 34,6 százaléka ér célba, szemben Nakatani 24,8 százalékával. A testet is hatékonyabban támadja, ütéseinek 26,1 százaléka éri a testet, szemben Nakatani 19,7 százalékával.
Inoue védekezésben is előnyben van a statisztikai adatok alapján. Az ellenfelek átlagosan öt erőteljes ütést érnek el menetenként ellene, míg Nakatani ellen átlagosan 9,4-et. Íme Inoue utolsó 17 és Nakatani utolsó 13 meccsének CompuBox statisztikái.

Naoya Inoue kontra Junto Nakatani

  • 17,8 ütés találja el menetenként – 17,7 ütést találja el menetenként
  • 51,4 ütés indítása menetenként – 71,4 ütés indítása menetenként
  • 7,3 jab ütés talál be nála menetenként – 4,4 jab ütés talál be nála menetenként
  • 27,6 indított jab menetenként – 35,6 indított jab menetenként
  • 10,5 erőütést kap menetenként – 13,3 erőütést kap menetenként
  • 23,8 erőütést indít menetenként – 35,8 erőütést indít menetenként

A gála további érdekessége, hogy a társmérkőzésen Inoue öccse, Takuma Inoue védi meg WBC harmatsúlyú világbajnoki címét a sportág legendája, Kazuto Ioka (32-4-1, 17 KO) ellen, aki az első japán bunyós volt, aki négy súlycsoportban lett világbajnok. A 30 éves Takuma (30 éves) fizikai képességei csúcsán van, míg Ioka (37 éves) a rutinjával és technikai tudásával próbálja ellensúlyozni az idő múlását. Inoue a sebességére és a fegyelmezett, taktikus védekezésére építhet. Ioka számára ez a mérkőzés a „végső esély” lehet, hogy megszerezze az ötödik súlycsoportbeli bajnoki címét is.

A gála időpontja és menetrendje

A május 2-i gála a tokiói Tokyo Dome-ban magyar idő szerint a kora reggeli órákban kezdődik. Mivel Japán és Magyarország között jelenleg 7 óra az időeltolódás, a közvetítés az alábbiak szerint alakul: a gála kezdete, azaz a felvezető mérkőzések magyar idő szerint várhatóan reggel 9 órakor kezdődnek, míg az Inoue–Nakatani szupermeccs két főszereplője körülbelül 14 órakor lép majd ringbe. A mérkőzéseket a DAZN platformja sugározza élőben. A program rendkívül sűrű, összesen 7 professzionális mérkőzést rendeznek: 

  • Naoya Inoue vs. Junto Nakatani: vitathatatlan kispehelysúlyú világbajnoki cím
  • Takuma Inoue vs. Kazuto Ioka: WBC harmatsúlyú világbajnoki cím
  • Toshiki Shimomachi vs. Reiya Abe: pehelysúlyú mérkőzés
  • Sora Tanaka vs. Jin Sasaki: váltósúlyú rangadó
  • Kosuke Tomioka vs. Shogo Tanaka: légsúlyú összecsapás
  • Yoshiki Takei vs. DeKang Wang: kispehelysúlyú mérkőzés
  • Deok No Yun vs. Yuito Moriwaki: nagyközépsúlyú küzdelem
Kovács Bence már bíráskodott Inoue meccsén, Nakatani ellen is őt tartja esélyesnek
Kovács Bence már bíráskodott Inoue meccsén, Nakatani ellen is őt tartja esélyesnek     Fotó: Kovács Bence

Kokó fia, Bence szerint Naoya Inoue marad a trónján

A sikeres édesapák mindig is szerették, ha a fiaik követik őket az életben. Nos, az olimpiai bajnok ökölvívó, Kovács Kokó István most büszke lehet, hiszen utána a fia, Kovács Bence is felért a csúcsra a szorítóban. Igaz, utóbbi nem bokszolóként, hanem bíróként, ugyanis 2015. szeptember 14-én, a Nagojában rendezett gálán ő vezette Naoya Inoue ringháborúját az üzbég Murodjon Akhmadaliev ellen. Azaz, ha valaki, hát ő testközelből látta már bunyózni a Szörnyeteget.

Kovács Bence lapunknak elmondta, nemrég járt Tokióban, ahol minden sarkon ott a valaha volt legnagyobb japán ringcsatának a plakátja. Beszélt pár ismerősével a sportág berkein belül, de 

a meccsre szóló jegyek árusításának első napján elfogyott minden belépő. 

Úgy véli, május 2-a tényleg a profi boksz ünnepe lesz, és hatalmas tűzijátékot vár az összecsapástól.

– Ugyan valóban Nakatani az egyetlen, aki elkaphatja a Szörnyeteget, ám minden Inoue mellett szól, hiszen komolyabb ellenfelek ellen bunyózott, és a kispehelysúly régóta az ő területe. Nakataninak az adhat esélyt, hogy a súlycsoport vitathatatlan bajnoka a vb-címe megszerzése után egyszer sem bokszolt japán ellenféllel, és most szembe kerül a saját harcmodorával. Ráadásul az utóbbi meccsein önmagához képest kicsit egysíkú lett a bunyója, hiszen kezd egy bal-jobb kombinációval, amit egy kőkemény balos követ testre, majd egy zárás a fejre. 

Ha tippelnem kellene, azt mondom, végigmegy a küzdelem, és szoros lesz a pontozás.

Én 55-45-re Inouét mondanám annak ellenére, hogy a legjobb formájához képest legutóbb úgy 85 százalékos teljesítményt nyújtott – közölte Bence.

Hozzátette, ha ő kapta volna ringbíróként a szupermeccset, nem tagadja, jobban idegeskedett volna, mint a két harcos. Mint mondta, semmi pénzért nem hagyja ki a ringcsatát, hiszen az évtized legjobban várt meccsét rendezik meg Tokióban.

Naoya Inoue és Murodjon Akhmadaliev csatája, a ringbíró Kovács Bence:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Horváth József
idezojelekválasztás

Minden centnek hatalmas ára lesz

Horváth József avatarja

Az uniós pénz messze nem fogja fedezni azokat a költségeket, amelyek a követelések teljesítése során fognak keletkezni.

