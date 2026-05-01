Élete ringháborújára készül a Szörnyeteg, egész Japán lázban ég

A japán világsztár a vérében hozta már születésekor az ökölvívás szeretetét, hiszen édesapja, a korábbi sikeres bokszoló, Shingo Inoue – aki 2024-ben az Év edzője díjat is elnyerte a WBA szervezetnél – már nyolcéves kora előtt levitte őt a bokszterembe, és a kis Naoya onnantól kezdve csak ennek a sportágnak élt. Ráadásul nincs egyedül a családban, aki továbbvitte az ökölvívás szeretetét, hiszen öccse, a szombati gálán szintén ringbe lépő Takuma Inoue (21-2, 5 KO) a WBC pehelysúlyú világbajnoka, míg unokatestvére, Koki Inoue (17-2, 14 KO) kisváltósúlyban volt korábban a WBO ázsiai bajnoka.

Nakatani meg akarja szelídíteni a Szörnyeteget

A három súlycsoportban is vb-címet nyert 28 éves Nakatani arra számít, hogy megtöri a négydivíziós bajnokot, Inouét, és elhódítja az öveit, ezzel első alkalommal érdemli ki a vitathatatlan bajnoki címet. Ő sem lustálkodott tavaly, ráadásul a kispehelysúlyban bemutatkozó mérkőzésén elképesztően kemény meccset vívott a mexikói Hernandezzel. 2025-ben egyébként rászokott arra, hogy veretlen ellenfeleit győzi le, és ezt a sorsot szánja a Szörnyetegnek is. Mint kijelentette, fizikailag próbálja megtörni szombati ellenfelét, olyan támadásokat, ütéseket indít majd, amit Inoue sosem tapasztalt eddig.

Junto Nakatani kegyetlen a ringben:

Nakatani 2025-ös meccsei

2025. 02. 24. David Cuellar Contreras (28-1, 18 KO) kiütés a 3. menetben

2025. 06. 08. Ryosuke Nishida (10-1, 2 KO) kiütés a 6. menetben

2025. 12. 27. Sebastian Hernandez (20-1, 18 KO) egyhangú pontozás

Nakatani a Ring Magazinnak elmondta, úgy érzi, hogy a mérete és a kora – öt évvel fiatalabb, mint ellenfele – nagy előnyt jelenthet a számára, amit szeretne győzelemre váltani.

– Nemcsak a balosomon, hanem számos más ütésemen rengeteget dolgoztam az edzőtáborban. Tudom, Inoue egyik legerősebb tulajdonsága, hogy mindig képes alkalmazkodni a pillanatnyi helyzethez, és a sebességét kihasználva gyorsan képes lecsapni az ellenfeleire. Fontos, hogy megállás nélkül mozogjak, és ne egy helyben álló célpont legyek. Felkészültem mindenre, begyakoroltam a győzelemhez szükséges mozdulataimat – fogalmazott Nakatani.