sznúker-vb Mark Allen maximum John Higgins Shaun Murphy

Újra kínai királya lehet a sznúkernek, noha elmaradt a mérföldkő a Crucible színházban

Amikor a kínai Vu Ji-cö ötéves volt, majdnem ugyanígy alakult a sznúker-világbajnokság. John Higgins, Shaun Murphy és Mark Allen 2009-ben is eljutott az elődöntőig, ám ma már a kínai jelenlét sokkal erősebb a sportág élvonalában, mint tizenhét évvel ezelőtt. Vu nagyszerűen kezdte az Allen elleni elődöntőjét, az első szakasz után csak azt sajnálhatta kissé, hogy biztató állásból nem jött össze a 147-es, azaz maximum brék, amire így kínai játékos még továbbra sem volt képes a Crucible színházban.

Koczó Dávid
2026. 05. 01. 13:09
Vu Ji-cö: a maximum brék (147) nem jött össze Mark Allen ellen, a jó kezdés viszont igen a sznúker-vb elődöntőjében Fotó: PA Wire/Richard Sellers
A Mark Allen elleni elődöntője első, csütörtök esti szakaszában Vu Ji-cö nagyon biztató bréket épített, hogy meglegyen a sznúker-vb-k történetének első kínai maximuma, ám végül ebbe belehibázott. Idén még nem volt 147-es brék a világbajnokságon, a legutóbbit tavaly éppen Allen lökte, de ennek ellenére azt a meccset simán elveszítette Chris Wakelin ellen.

Vu a kimaradt lehetőség ellenére is 6-2-es előnyre tett szert Allennel szemben, aki harmadszor játszik vb-elődöntőt, de mind 2009-ben Higgins (17-13), mind 2023-ban Mark Selby (17-15) ellen elbukott, azaz korábbi világelső létére világbajnoki döntőben még nem járt.

 

Vu, Allen, Murphy, Higgins: ki lesz a sznúker-vb győztese?

A kezdés most sem volt jó az északír játékos szempontjából, de a tizenhét nyert frémig tartó elődöntőben innen még bőven lehet esélye fordítani. A másik ágon Shaun Murphy és John Higgins egyelőre fej fej mellett halad.

Sznúker-világbajnokság, elődöntők

  • John Higgins (skót, 5.)–Shaun Murphy (angol, 8.) 7-6 (részeredmény)
  • Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Mark Allen (északír, 14.) 6-2 (részeredmény)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu