A Mark Allen elleni elődöntője első, csütörtök esti szakaszában Vu Ji-cö nagyon biztató bréket épített, hogy meglegyen a sznúker-vb-k történetének első kínai maximuma, ám végül ebbe belehibázott. Idén még nem volt 147-es brék a világbajnokságon, a legutóbbit tavaly éppen Allen lökte, de ennek ellenére azt a meccset simán elveszítette Chris Wakelin ellen.
Újra kínai királya lehet a sznúkernek, noha elmaradt a mérföldkő a Crucible színházban
Amikor a kínai Vu Ji-cö ötéves volt, majdnem ugyanígy alakult a sznúker-világbajnokság. John Higgins, Shaun Murphy és Mark Allen 2009-ben is eljutott az elődöntőig, ám ma már a kínai jelenlét sokkal erősebb a sportág élvonalában, mint tizenhét évvel ezelőtt. Vu nagyszerűen kezdte az Allen elleni elődöntőjét, az első szakasz után csak azt sajnálhatta kissé, hogy biztató állásból nem jött össze a 147-es, azaz maximum brék, amire így kínai játékos még továbbra sem volt képes a Crucible színházban.
Vu a kimaradt lehetőség ellenére is 6-2-es előnyre tett szert Allennel szemben, aki harmadszor játszik vb-elődöntőt, de mind 2009-ben Higgins (17-13), mind 2023-ban Mark Selby (17-15) ellen elbukott, azaz korábbi világelső létére világbajnoki döntőben még nem járt.
Vu, Allen, Murphy, Higgins: ki lesz a sznúker-vb győztese?
A kezdés most sem volt jó az északír játékos szempontjából, de a tizenhét nyert frémig tartó elődöntőben innen még bőven lehet esélye fordítani. A másik ágon Shaun Murphy és John Higgins egyelőre fej fej mellett halad.
Sznúker-világbajnokság, elődöntők
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!