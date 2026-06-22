Hetedszer is Eb-résztvevő lett a magyar női röplabda-válogatott

„Zsinórban ez a hetedik Európa-bajnoki kvalifikáció. Lehetne azt mondani, hogy ez már elvárás, és bizonyos szinten az is – ugyanakkor óriási büszkeséggel tölt el, hogy a női válogatottal immár több mint egy évtizede minden Európa-bajnoki döntő részesei lehetünk!

Az, hogy ismét az Európa Liga legjobb négy csapata közé jutottunk, azt bizonyítja, hogy a tavalyi eredményünk nem a véletlen műve volt.

Sikerült stabilizálnunk a csapat egységét, és tovább építhetjük a jövő együttesét, miközben lépésről lépésre haladunk még nagyobb céljaink felé. Az Európa Liga hátralévő részében pedig már teher nélkül, felszabadultan, igazi örömjátékkal készülhetünk az idei Európa-bajnokságra. A mostani eredmény azt is jelenti, hogy jövő szombaton ismét hazai pályán köszönthetjük női válogatottunkat, és együtt harcolhatunk az Európa Liga döntőjébe jutásért” – fogalmazott büszkén Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.

„Csodálatos utat jártunk be az Európa Ligában: hat győzelem és mindössze egy elveszített szett áll a nevünk mellett.

Ez rendkívül értékes teljesítmény, különösen úgy, hogy valamennyi tornán erős ellenfelekkel találkoztunk. A csapat, a játékosok és a stáb is nagyszerű munkát végzett.

Nagyon örülünk az elődöntőbe jutásnak, és annak is, hogy a 2028-as Európa-bajnokságra is kvalifikáltunk. Ez egy újabb fontos lépés volt számunkra, megyünk tovább ezen az úton!” – értékelt boldogan a szövetségi kapitány, Alessandro Chiappini.

A férfiválogatott is elért két bravúrt

Kissé kevesebb figyelmet kapott az ifjabb Nagy Péter vezette magyar férfiválogatott, amely szintén az Európa-liga sorozatban szerepelt és két, a mieinknél sokkal esélyesebb válogatottat is legyőzött. A magyarok az összesített tabellán a 11. helyen zárták a sorozatot, 4 győzelemmel és két vereséggel. A négyes döntőbe jutásra itt tehát nem volt esély (oda Hollandia, Finnország, Dánia és Izrael került), de a június 7-én, Kecskeméten a norvégok elleni 3-0-s siker, illetve június 20-án, Bakiban a Portugália ellen elért szintén 3-0-s győzelem mindenképpen figyelemre méltó teljesítmény volt.