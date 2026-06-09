Még el sem kezdődött a vb, de a franciák már megütötték a bokájukat
Az időhúzás megakadályozása és a játék gördülékenyebbé tétele volt a cél, amikor a labdarúgás szabályalkotó testülete, az IFAB (International Football Association Board) szűk két héttel a világbajnokság előtt új szabálycsomagot fogadott el. Az előírásokat be nem tartókkal szemben már a vb előtt sincs kegyelem, ezt a francia válogatott és Michael Olise hétfőn, az északírek ellen 3-1-re megnyert felkészülési mérkőzésen is megtapasztalta.
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