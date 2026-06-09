Lamine YamalLuis de la Fuentelabdarúgó-vb 2026spanyol válogatottSpanyolország

Yamal továbbra sincs a spanyol válogatottal, De la Fuente nyilatkozata nagy port kavart

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A spanyol labdarúgó-válogatott magyar idő szerint kedd hajnalban 3-1-re nyert Peru ellen a labdarúgó-vb előtti utolsó felkészülési mérkőzésén. Az Európa-bajnok spanyolok meccskeretében továbbra sem volt ott a sérült Lamine Yamal, ugyanakkor Luis de la Fuente szövetségi kapitány bízik benne, hogy már az első csoportkörös meccsen visszatér. De la Fuente emellett a középpályáját is dicsérte, ráadásul olyan jelzővel, amelynek Európában sok helyen nem örülnek.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 10:04
Lamine Yamal a Barcelona bajnoki címét sem a pályán ünnepelte meg
Lamine Yamal a Barcelona bajnoki címét sem a pályán ünnepelte meg Fotó: GONGORA Forrás: NurPhoto
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Egyértelmű, hogy ő az első számú kapus a spanyoloknál

De la Fuente a lefújás után újságírói kérdésre megerősítette, hogy hiába Joan García és David Raya kapus remek teljesítménye a mostani idényben, néla akkor is Unai Simón az első számú kapus . A szövetségi kapitány emellett megnyugtatta a drukkereket, hogy a közösségi médiában látott felvételek ellenére, amin Gavi kőkeményen odalépett Rodrinak, a Manchester City középpályásának sérülése nem súlyos. 

A világ hat legjobb középpályása a spanyol válogatottban?

S ha már középpálya, De la Fuente egy ilyen mondatot is elejtett:

Azt hiszem, a világ hat legjobb játékosa van ezen a poszton

A kapitány konkrétan nem nevezte meg kikre gondolt, de róluk lehet szó: Pedri, Dani Olmo, (Barcelona), Rodri (Man. City), Fabián (PSG), Martín Zubimendi és Mikel Merino (Arsenal). Mindezzel azért a többi nagycsapat vitatozna, gondoljunk csak a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germainre, ahol a két portugál, Joao Neves és Vitinha is játszik.

A Peru ellen gólszerző Pedrit egyébként külön is dicsérte De la Fuente, aki szerinte a világ legjobbja a posztján, ezért a spanyol válogatottnak nagyon szüksége van rá.

Spanyolország csoportmérkőzései a labdarúgó-vb-n:

  • június 15., hétfő, 18.00, Atlanta: Spanyolország–Zöld-foki-szigetek
  • június 21., vasárnap, 18.00, Atlanta: Spanyolország–Szaúd-Arábia
  • június 27., szombat, 2.00, Guadalajara: Uruguay–Spanyolország

 

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