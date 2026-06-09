Yamal továbbra sincs a spanyol válogatottal, De la Fuente nyilatkozata nagy port kavart

Egyértelmű, hogy ő az első számú kapus a spanyoloknál
De la Fuente a lefújás után újságírói kérdésre megerősítette, hogy hiába Joan García és David Raya kapus remek teljesítménye a mostani idényben, néla akkor is Unai Simón az első számú kapus . A szövetségi kapitány emellett megnyugtatta a drukkereket, hogy a közösségi médiában látott felvételek ellenére, amin Gavi kőkeményen odalépett Rodrinak, a Manchester City középpályásának sérülése nem súlyos.
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