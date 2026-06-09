Yamal továbbra sincs a spanyol válogatottal, De la Fuente nyilatkozata nagy port kavart

A világ hat legjobb középpályása a spanyol válogatottban?

S ha már középpálya, De la Fuente egy ilyen mondatot is elejtett:

Azt hiszem, a világ hat legjobb játékosa van ezen a poszton

A kapitány konkrétan nem nevezte meg kikre gondolt, de róluk lehet szó: Pedri, Dani Olmo, (Barcelona), Rodri (Man. City), Fabián (PSG), Martín Zubimendi és Mikel Merino (Arsenal). Mindezzel azért a többi nagycsapat vitatozna, gondoljunk csak a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germainre, ahol a két portugál, Joao Neves és Vitinha is játszik.