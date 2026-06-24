FIFAlabdarúgó-vb 2026Lionel Messi

Afrikának és Ázsiának rémálom lett a vb csoportmeccseinek második köre

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A labdarúgó-világbajnokság csoportkörének második fordulójában már nem esett annyi gól (66), mint az elsőben (75) és a mérkőzések közül is több olyan akadt, amelyet gyorsan el lehet (és el is kell) felejteni. Voltak persze szenzációs alakítások és olyanok is, amelyeket senki sem látott előre. Törökország két meccs utáni kiesése a legmegdöbbentőbb, de arra sem gondoltak sokan, hogy két mérkőzés után a Zöld-foki-szigetek még versenyben lesz a legjobb 32 közé jutásért a labdarúgó-világbajnokságon.

Magyar Nemzet
2026. 06. 24. 9:25
A tunéziai szurkoló mosolya nem lehet őszinte, mert csapata kilátástalanul gyenge játékot mutatott be a vb-n Fotó: JULIO CESAR AGUILAR Forrás: AFP
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Lionel Messi, Kylian Mbappé és Erling Haaland harcai

Miközben a nemzetközi sajtó egy része még mindig a Cristiano Ronaldo és Lionel Messi közötti (egyre kevésbé létező) rivalizálásával van elfoglalva, addig Messi csak teszi a dolgát. Az Algéria ellen elért mesterhármas (és a megúszott kiállítás) után Ausztriával szemben csak kétszer csengetett, ha nem hagyja ki a meccs elején a tizenegyest, akkor ez sem dupla, hanem újabb mesterhármas lett volna. Nem lett az, avagy Messi sem gép, bármennyire is annak tűnik. Mindenesetre az argentin csillag most 18 góllal áll a vb-örökranglista élén. 

Fans of the Argentina and Portugal national teams wear Lionel Messi and Cristiano Ronaldo masks to support their respective teams at the Mexico FIFA Fan Fest in the main square Zocalo on June 17, 2026, in Mexico City, Mexico. (Photo by Carlos Santiago/Eyepix Group/NurPhoto) (Photo by Eyepix / NurPhoto via AFP)
Cristiano Ronaldo és Lionel Messi figurái egy képen - Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Őt üldözi a francia Kylian Mbappé, aki jelenleg 16 gólnál jár, köszönhetően annak, hogy a francia csapat Irak elleni meccsén kétszer is betalált. Messi is tudja, hogy ezen a listán szinte biztosan nem tud majd az élen végezni, ez azonban aligha zavarja őt. Mbappé sem szentelt túl sokat a témának, ő a csapategységről szónokolt, ami jó duma, de a franciák egyelőre nem tűnnek nagyon meggyőzőnek. Az ő szempontjukból ez érthető, mennek előre, az erejüket okosan beosztva. Ebben a csoportban a nagy vizsga most jön majd számukra, mert az utolsó körben a szintén mindkét mérkőzését megnyerő Norvégia következik számukra. Jelenleg mindkét csapat, azaz a norvég és a francia is hat-hat ponttal áll, de a franciák gólkülönbsége eggyel jobb. Ha tehát a francia–norvég rangadó döntetlennel zárul, akkor az a gallok csoportelsőségét jelentheti. 

Más kérdés, hogy az eddig nagy formát futó norvégok mennyire feszülnek rá erre az ütközetre? Ha a skandinávok úgy játszanak, mint az olaszok elleni vb-selejtezőben tették, akár nyerhetnek is. Norvégia eddigi két győzelme, de főleg a mutatott játéka sok embert az északi csapat mellé állított – nem véletlenül. 

Amit pedig a mérkőzések után csinálnak, ahogy együtt eveznek a drukkerekkel vagy a norvég parlament tagjaival, az igazán megható és figyelemre méltó dolog.

Mit szeretnél, Anglia?

Azok után, hogy a csoportkör első köre után az angol válogatott a vb addigi legjobb meccsén 4-2-re verte a horvátokat, a második körben Ghána ellen behúzta a kéziféket. Az afrikai csapat elleni 0-0 a vb leggyengébb meccsét hozta, erre Anglia egyáltalán nem lehet büszke. De ők legalább a továbbjutás küszöbén vannak, nem úgy szerencsétlen Skócia, amely megint azon reszket, hogy túléli-e a csoportkört. Persze tetszettek volna Marokkó ellen pontot szerezni – mondhatják azok, akik érzelmileg nem szimpatizálnak a skótokkal. S ebben van némi igazság. Az angolokra visszatérve, tényleg talány, mit akartak a Ghána elleni mérkőzésen – a jelek szerint a nagy semmit. Németország, a másik favorit legalább csipkedte magát és hátrányból fordítva nyert 2-1-re Elefántcsontpart ellen. Hollandia, a harmadik favorit is megrázta magát, mert a Japánnal szemben elért 2-2 után 5-1-re lesöpörte a svédeket. 

INGLEWOOD, CALIFORNIA - JUNE 21: Nathan Ngoy #25 of Belgium receives a red card by Referee Dario Herrera during the FIFA World Cup 2026 Group G match between Belgium and IR Iran at Los Angeles Stadium on June 21, 2026 in Inglewood, California. Stu Forster/Getty Images/AFP (Photo by Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Belgium nem lehet büszke a vb-n nyújtott eddigi teljesítményére - Fotó: STU FORSTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Belgium? Őket ma már senki sem tekinti éremesélyesnek, s amit Irán ellen mutattak, az édeskevés. Az amerikai hatóságok által meggyötört Irán lelkesedése és csapategysége már-már megható, Belgiumban viszont a két mérkőzésen elért 2 pont miatt sírnak – okkal és joggal. A belgáknak az lehet a szerencséjük, hogy az utolsó fordulóban Új-Zéland ellen játszanak, akár csoportelsők is lehetnek még, de erre hajt Egyiptom is.

Kiscsapatok nagy tettei

A Zöld-foki-szigeteken valóságos népünnepély bontakozott ki azok után, hogy az afrikai kiscsapat a kétszeres világbajnok Uruguay ellen sem vesztett, 2-2 lett a vége. 

Ki hitte volna, hogy a Zöld-foki-szigetek a spanyolok és az uruguayiak elleni mérkőzésüket is veretlenül hozzák le? 

Ráadásul az utolsó fordulóban Szaúd-Arábia ellen játszanak, azaz reális esélyük lehet a továbbjutásra. Erről, mármint a továbbjutásról az 1 ponttal rendelkező Curacaónak sem kell még lemondania, bár nekik kétségtelenül nehezebb dolguk lesz Elefántcsontpart ellen. De a lehetetlennel ők is biztosan megpróbálkoznak.

Nem mese ez, Afrika

Érdemes megnézni, hogy a második kör után négy olyan afrikai ország is van, amely kiesésre áll vagy már kiesett. A FIFA létszámbővítése után nem azt látjuk, hogy az afrikai kontinens számára mesés ez a vb, mert Dél-Afrika, Tunézia, Szenegál és a Kongói DK eddigi produkciója csak a kiesésre jó. Két kört követően ez a négy csapat biztosan búcsúzna, hamarosan kiderül, mi lesz ennek a történetnek a vége. Az ázsiai csapatok azonban ezt is alulmúlták, mert a második körben a kilenc pályára lépő ázsiai együttesből hét vereséget szenvedett és csak egy tudott nyerni (Japán).

The Tunisian players are disappointed after being eliminated from the qualifying rounds after the Group F match between Tunisia and Japan at the FIFA World Cup 2026 at Estadio Monterrey in Guadalupe, Nuevo León, Mexico, on June 20, 2026. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Keita Iijima / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Tunézia szégyenkező játékosai - Fotó: KEITA IIJIMA / Yomiuri

A harmadik kör – amely kedden este a B csoport küzdelmeivel kezdődik – sok csoportban elemi izgalmakat ígér. A 24 meccset gyorsan lezavarják – sokak szerint nem elég gyorsan –, hogy aztán vasárnap elkezdődjék az igazi labdarúgó-világbajnokság az egyenes kieséses szakasszal, a legjobb 32 között.

 

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