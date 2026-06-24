Afrikának és Ázsiának rémálom lett a vb csoportmeccseinek második köre

Mit szeretnél, Anglia?

Azok után, hogy a csoportkör első köre után az angol válogatott a vb addigi legjobb meccsén 4-2-re verte a horvátokat, a második körben Ghána ellen behúzta a kéziféket. Az afrikai csapat elleni 0-0 a vb leggyengébb meccsét hozta, erre Anglia egyáltalán nem lehet büszke. De ők legalább a továbbjutás küszöbén vannak, nem úgy szerencsétlen Skócia, amely megint azon reszket, hogy túléli-e a csoportkört. Persze tetszettek volna Marokkó ellen pontot szerezni – mondhatják azok, akik érzelmileg nem szimpatizálnak a skótokkal. S ebben van némi igazság. Az angolokra visszatérve, tényleg talány, mit akartak a Ghána elleni mérkőzésen – a jelek szerint a nagy semmit. Németország, a másik favorit legalább csipkedte magát és hátrányból fordítva nyert 2-1-re Elefántcsontpart ellen. Hollandia, a harmadik favorit is megrázta magát, mert a Japánnal szemben elért 2-2 után 5-1-re lesöpörte a svédeket.

Belgium nem lehet büszke a vb-n nyújtott eddigi teljesítményére - Fotó: STU FORSTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Belgium? Őket ma már senki sem tekinti éremesélyesnek, s amit Irán ellen mutattak, az édeskevés. Az amerikai hatóságok által meggyötört Irán lelkesedése és csapategysége már-már megható, Belgiumban viszont a két mérkőzésen elért 2 pont miatt sírnak – okkal és joggal. A belgáknak az lehet a szerencséjük, hogy az utolsó fordulóban Új-Zéland ellen játszanak, akár csoportelsők is lehetnek még, de erre hajt Egyiptom is.

Kiscsapatok nagy tettei

A Zöld-foki-szigeteken valóságos népünnepély bontakozott ki azok után, hogy az afrikai kiscsapat a kétszeres világbajnok Uruguay ellen sem vesztett, 2-2 lett a vége.

Ki hitte volna, hogy a Zöld-foki-szigetek a spanyolok és az uruguayiak elleni mérkőzésüket is veretlenül hozzák le?

Ráadásul az utolsó fordulóban Szaúd-Arábia ellen játszanak, azaz reális esélyük lehet a továbbjutásra. Erről, mármint a továbbjutásról az 1 ponttal rendelkező Curacaónak sem kell még lemondania, bár nekik kétségtelenül nehezebb dolguk lesz Elefántcsontpart ellen. De a lehetetlennel ők is biztosan megpróbálkoznak.

Nem mese ez, Afrika

Érdemes megnézni, hogy a második kör után négy olyan afrikai ország is van, amely kiesésre áll vagy már kiesett. A FIFA létszámbővítése után nem azt látjuk, hogy az afrikai kontinens számára mesés ez a vb, mert Dél-Afrika, Tunézia, Szenegál és a Kongói DK eddigi produkciója csak a kiesésre jó. Két kört követően ez a négy csapat biztosan búcsúzna, hamarosan kiderül, mi lesz ennek a történetnek a vége. Az ázsiai csapatok azonban ezt is alulmúlták, mert a második körben a kilenc pályára lépő ázsiai együttesből hét vereséget szenvedett és csak egy tudott nyerni (Japán).