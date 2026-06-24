Afrikának és Ázsiának rémálom lett a vb csoportmeccseinek második köre

Lionel Messi, Kylian Mbappé és Erling Haaland harcai
Miközben a nemzetközi sajtó egy része még mindig a Cristiano Ronaldo és Lionel Messi közötti (egyre kevésbé létező) rivalizálásával van elfoglalva, addig Messi csak teszi a dolgát. Az Algéria ellen elért mesterhármas (és a megúszott kiállítás) után Ausztriával szemben csak kétszer csengetett, ha nem hagyja ki a meccs elején a tizenegyest, akkor ez sem dupla, hanem újabb mesterhármas lett volna. Nem lett az, avagy Messi sem gép, bármennyire is annak tűnik. Mindenesetre az argentin csillag most 18 góllal áll a vb-örökranglista élén.
Őt üldözi a francia Kylian Mbappé, aki jelenleg 16 gólnál jár, köszönhetően annak, hogy a francia csapat Irak elleni meccsén kétszer is betalált. Messi is tudja, hogy ezen a listán szinte biztosan nem tud majd az élen végezni, ez azonban aligha zavarja őt. Mbappé sem szentelt túl sokat a témának, ő a csapategységről szónokolt, ami jó duma, de a franciák egyelőre nem tűnnek nagyon meggyőzőnek. Az ő szempontjukból ez érthető, mennek előre, az erejüket okosan beosztva. Ebben a csoportban a nagy vizsga most jön majd számukra, mert az utolsó körben a szintén mindkét mérkőzését megnyerő Norvégia következik számukra. Jelenleg mindkét csapat, azaz a norvég és a francia is hat-hat ponttal áll, de a franciák gólkülönbsége eggyel jobb. Ha tehát a francia–norvég rangadó döntetlennel zárul, akkor az a gallok csoportelsőségét jelentheti.
Más kérdés, hogy az eddig nagy formát futó norvégok mennyire feszülnek rá erre az ütközetre? Ha a skandinávok úgy játszanak, mint az olaszok elleni vb-selejtezőben tették, akár nyerhetnek is. Norvégia eddigi két győzelme, de főleg a mutatott játéka sok embert az északi csapat mellé állított – nem véletlenül.
Amit pedig a mérkőzések után csinálnak, ahogy együtt eveznek a drukkerekkel vagy a norvég parlament tagjaival, az igazán megható és figyelemre méltó dolog.
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