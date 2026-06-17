Mbappé kíméletlen válasza, Messi a portugál helyett a brazil Ronaldót méltatta

– Megtiszteltetés velük versenyezni, de ez csak statisztika, semmi több. Ronaldót sokat néztem, számomra ő a valaha volt egyik legjobb futballista, mégsem ő áll a rangsor élén – fogalmazott Messi, aki az első futballista lett, aki a hatodik világbajnokságán is pályára lépett, igaz, ebben a mutatóban biztosra vehető, hogy szerdán Cristiano Ronaldo követi őt.