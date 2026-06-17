– Megtiszteltetés velük versenyezni, de ez csak statisztika, semmi több. Ronaldót sokat néztem, számomra ő a valaha volt egyik legjobb futballista, mégsem ő áll a rangsor élén – fogalmazott Messi, aki az első futballista lett, aki a hatodik világbajnokságán is pályára lépett, igaz, ebben a mutatóban biztosra vehető, hogy szerdán Cristiano Ronaldo követi őt.
Mbappé kíméletlen válasza, Messi a portugál helyett a brazil Ronaldót méltatta
Kylian Mbappé és Lionel Messi is remek teljesítménnyel kezdte a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot. A négy évvel ezelőtti gólkirály Mbappé két góljával az új francia csúcstartó lett, Messi mesterhármasával utolérte a világbajnokságok örök-góllövőlistájának élén a német Miroslav Klosét. Igaz, Messi inkább a mögöttük egy góllal álló brazil Ronaldo nagyságát méltatta reakciójában.
Ronaldo ugyan eddig mind az öt vb-jén jegyzett gólt – Messi a 2010-es tornán nem talált be –, de összességében csak nyolcnál jár, egyelőre még a portugálok között sem ő a csúcstartó, hanem Eusébio, aki mind a kilenc találatát az 1966-os tornán szerezte.
A labdarúgó-vb-k örök-góllövőlistája
- Lionel Messi (argentin) és Miroslav Klose 16-16 gól
- Ronaldo (brazil) 15 gól
- Gerd Müller (német) és Kylian Mbappé (francia) 14-14 gól
- Just Fontaine (francia) 13 gól
- Pelé (brazil) 12 gól
- Kocsis Sándor (magyar) és Jürgen Klinsmann (német) 11-11 gól
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