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Mbappé kíméletlen válasza, Messi a portugál helyett a brazil Ronaldót méltatta

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Kylian Mbappé és Lionel Messi is remek teljesítménnyel kezdte a 2026-os labdarúgó-világbajnokságot. A négy évvel ezelőtti gólkirály Mbappé két góljával az új francia csúcstartó lett, Messi mesterhármasával utolérte a világbajnokságok örök-góllövőlistájának élén a német Miroslav Klosét. Igaz, Messi inkább a mögöttük egy góllal álló brazil Ronaldo nagyságát méltatta reakciójában.

Magyar Nemzet
2026. 06. 17. 10:59
Kylian Mbappé két gólt szerzett Szenegál ellen, de a francia támadó csak néhány órán keresztül állt Lionel Messi előtt a labdarúgó-vb-k örök-góllövőlistáján Fotó: AFP/Charly Triballeau
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– Megtiszteltetés velük versenyezni, de ez csak statisztika, semmi több. Ronaldót sokat néztem, számomra ő a valaha volt egyik legjobb futballista, mégsem ő áll a rangsor élén – fogalmazott Messi, aki az első futballista lett, aki a hatodik világbajnokságán is pályára lépett, igaz, ebben a mutatóban biztosra vehető, hogy szerdán Cristiano Ronaldo követi őt.

Ronaldo ugyan eddig mind az öt vb-jén jegyzett gólt – Messi a 2010-es tornán nem talált be –, de összességében csak nyolcnál jár, egyelőre még a portugálok között sem ő a csúcstartó, hanem Eusébio, aki mind a kilenc találatát az 1966-os tornán szerezte.

A labdarúgó-vb-k örök-góllövőlistája

  • Lionel Messi (argentin) és Miroslav Klose 16-16 gól
  • Ronaldo (brazil) 15 gól
  • Gerd Müller (német) és Kylian Mbappé (francia) 14-14 gól
  • Just Fontaine (francia) 13 gól
  • Pelé (brazil) 12 gól
  • Kocsis Sándor (magyar) és Jürgen Klinsmann (német) 11-11 gól

 

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