Messi kritikus megjegyzést tett az NB I-be igazoló volt Barcelona-játékos kapcsán
A labdarúgó NB I nyári átigazolási időszakának egyik legnagyobb szenzációja, hogy Sergi Samper személyében egy Bajnokok Ligája-győztes volt Barcelona-játékos szerződött Debrecenbe. A 31 éves középpályás a La Masián nevelkedett, volt Lionel Messi csapattársa is, aki 2018-ban épp Samper kapcsán tett kritikus megjegyzést a Barcelona akkori játékospolitikájára.
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