Lionel MessiLabdarúgó NB ISergi SamperDVSC

Messi kritikus megjegyzést tett az NB I-be igazoló volt Barcelona-játékos kapcsán

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A labdarúgó NB I nyári átigazolási időszakának egyik legnagyobb szenzációja, hogy Sergi Samper személyében egy Bajnokok Ligája-győztes volt Barcelona-játékos szerződött Debrecenbe. A 31 éves középpályás a La Masián nevelkedett, volt Lionel Messi csapattársa is, aki 2018-ban épp Samper kapcsán tett kritikus megjegyzést a Barcelona akkori játékospolitikájára.

Magyar Nemzet
2026. 06. 27. 15:50
A Barcelona korábbi BL-győztes és spanyol bajnok közzéppályása, Sergi Samper a Debrecen játékosa lett. Messi csapattársa is volt. Forrás: dvsc.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kis Ferenc
idezojelektisza párt

Célkeresztben Orbán Viktor

Kis Ferenc avatarja

Egy jogállamot többek között az különböztet meg a jakobinus őrjöngéstől vagy a bolsevik típusú népbíróságok gyakorlatától, hogy a jogok és a kötelességek mindenkire vonatkoznak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.