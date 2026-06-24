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Mit szólnak ehhez a magyarok? Fizet a NOB – ugyanúgy beárazva Michael Jordant és Eddie, a sast

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Történelmi döntést hozott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság: a jövőben minden egyes olimpiai induló pénzügyi elismerésben részesül. A juttatás visszamenőleg a milánói–cortinai téli játékoktól kezdve érvényes és mostantól minden nyári és téli olimpián szereplő valamennyi sportoló tízezer dollárt, durván hárommillió forintot kap. A magyar támogatási rendszert mindez nem érinti.

Magyar Nemzet
2026. 06. 24. 19:34
Hat aranyéremmel a norvég Johannes Hösflot Klaebo volt a milánói-cortinai téli olimpia legeredményesebb sportolója, másként a királya Fotó: LISE ASERUD Forrás: NTB
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A kisebb országok sportolóinak nagy lökést adhat

A 10 ezer dolláros juttatás a leggazdagabb sportágak szupersztárjainak aligha változtatja meg az életét, de sok ország sportolói számára jelentős segítséget jelenthet. Különösen azokban az államokban lehet komoly motiváló ereje, amelyek kevésbé sikeresek az olimpiai mozgalomban, vagy ahol a sportolói támogatási rendszer szerényebb lehetőségeket kínál.

Számukra a kvalifikáció nemcsak erkölcsi, hanem kézzelfogható anyagi céllá is válik. Ez erősítheti az olimpiai mezőny sokszínűségét, és újabb versenyzőket ösztönözhet arra, hogy megpróbálják kivívni az indulás jogát. Még a jövő zenéje, ez miként befolyásolja az olimpiai játékok műsorát.

A magyar sportolók számára is fontos, hogy a NOB juttatása nem vált ki semmilyen meglévő hazai támogatást vagy jutalmat. A magyar olimpikonok továbbra is jogosultak maradnak a felkészülési támogatásokra, az eredményességi prémiumokra, valamint a későbbi olimpiai életjáradékra is. A 10 ezer dollár ezeken felül, önálló nemzetközi elismerésként érkezik.

Paradigmaváltás az olimpiai rendszerben

Az elmúlt években egyre erősebb vita zajlott arról, miként részesüljenek közvetlenül a sportolók az olimpiai mozgalom gazdasági erejéből. A nemzetközi atlétikai szövetség a 2024-es párizsi olimpia előtt elsőként döntött úgy, hogy pénzjutalmat ad az olimpiai bajnokoknak, a NOB most azonban ennél szélesebb és szimbolikusabb lépést tett.

A milánói–cortinai téli olimpia résztvevői lesznek az első kedvezményezettek, a NOB 2027 elejére ígéri a kifizetéseket. A határozat a későbbi nyári és téli játékokra is vonatkozik.

Ezzel a NOB világossá tette: az olimpiai álom megvalósítása önmagában is olyan teljesítmény, amely megérdemli a világ legnagyobb sportmozgalmának elismerését.

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