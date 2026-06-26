Verstappent már kiütötte itt, Antonelli reakciója kulcsfontosságú

– Ausztriába az elmúlt versenyeken látott pozitív jelek miatt felbátorodva érkezünk, még akkor is, ha

tisztában vagyunk vele, hogy még rengeteg munka vár ránk, és továbbra is magunkra kell összpontosítanunk.

Ahogy az évad kezdete óta mindig tettük, ezt a hétvégét is ugyanazzal a módszerrel és ugyanazzal a mentalitással közelítjük meg. Megpróbálunk minden szempontból egyenes vonalú hétvégét összerakni, a pályán történő végrehajtástól kezdve a bokszfalon meghozandó stratégiai döntésekig. Tudjuk, hogy minden hétvége külön történet. Ezért továbbra is egy futamot veszünk egyszerre, alázattal, azzal a céllal, hogy kihozzuk a maximumot – nyilatkozta Fréderic Vasséur, a Ferrari csapatfőnöke.

A Katalán Nagydíj a 250. Ferrari-motoros győzelmet hozta, és mivel ezek közül csupán az egyiket (a 2008-as Olasz Nagydíjat, amelyet Sebastian Vettel nyert a Toro Rossóval) nem a Scuderia érte el, ezért a következő Leclerc- vagy Hamilton-siker a 250. Ferrari-elsőség is lenne.

A 2022-es spielbergi győztes Charles Leclerc kihagyja az első szabadedzést. Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki

A monacói pilóta az Osztrák Nagydíj első szabadedzésén pihen, legalább öt riválisához hasonlóan. A szabályok értelmében évente minden csapatnak mindkét versenyzőjét két-két alkalommal le kell cserélnie egy újoncra, ezúttal Leclerc helyett Dino Beganovic kap szerepet, rajta kívül pedig Luke Browning (Williams, Carlos Sainz helyett), Jak Crawford (Aston Martin, Lance Stroll), Paul Aron (Audi, Gabriel Bortoleto), Hirakava Rjó (Haas, Esteban Ocon) és Ivasza Ajumu (Racing Bulls, Liam Lawson) is szóhoz jut péntek délután.

Verstappen rekorderként a hőségben

Néhányan talán nem is bánják, hogy pihenhetnek plusz egy órát, az előrejelzések alapján ugyanis a spielbergi versenyhétvége mindhárom napján harminc Celsius-fok feletti, száraz, szélcsendes idő lesz, és ez a forróbb aszfalt közelében még megterhelőbb körülményeket jelent a mezőnynek.

Stájerország hegyei között ez ritka, de a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) nem tehetett mást: hőségriadót hirdetett, amit azt jelenti, hogy az autókon szükséges a kialakított extra hűtőnyílások használata, valamint a versenyzők opcionálisan hűtőmellényt is hordhatnak járművükben.

Az Osztrák Nagydíj 2014-ben tért vissza a Forma–1-es versenynaptárba, azóta hatszor is Mercedes-sikert hozott a futam – egy újabb elsőséggel a Ferrarival és a McLarennel holtversenyben a legeredményesebb istálló lenne nyugati szomszédunk pályáin. A mostani mezőnyből a rekorder Max Verstappen (Red Bull) négyszer, Valtteri Bottas és Hamilton még az Ezüstnyilakkal kétszer, illetve egyszer, valamint Russell, Charles Leclerc (Ferrari) és tavaly Lando Norris (McLaren) egyszer-egyszer örülhetett a végén a Red Bull Ringen, amelynek 2041-ig (!) szól a szerződése. Hamilton és Verstappen emellett a szintén itteni Stájer Nagydíj egy-egy kiírását is megnyerte korábban.