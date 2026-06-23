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Anglia életképtelenné teszi ellenfelét, a portugáloknak is ez a könyörtelenség kell

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Négy egyoldalúnak ígérkező mérkőzéssel zárul le az idei labdarúgó-világbajnokság csoportkörének második fordulója. Az európai csapatok közül Portugália és Horvátország is javításra készül, míg Anglia akár már a csoportelsőséget is bebiztosíthatja. Kolumbia ellen a Kongói Demokratikus Köztársaság követné a Zöld-foki-szigetek példáját.

Magyar Nemzet
2026. 06. 23. 6:13
Kane és Rashford Ghána ellen is sikerre vezethetik Angliát Fotó: NurPhoto via AFP/Stefan Koops
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Anglia és Horvátország is esélyes

Az angol válogatott a csoportkör első fordulójának talán legmeggyőzőbb támadójátékát mutatta be, a legutóbbi két Európa-bajnokságon döntős csapat az előző két világbajnokságon érmes horvátok ellen szerzett négy gólt (4-2). Thomas Tuchel együttesének egyik támadója, 

Marcus Rashford a nagy iramot emelte ki, egyben hangsúlyozta, hogy a folytatásban is olyan intenzív játékra van szükség, amely „nem hagyja élni" az ellenfelet.

Legközelebb Foxborough-ban a szintén győzelemmel rajtoló Ghána tapasztalhatja ezt meg, az afrikai gárda a rajton a 90+5. percben lőtt találattal nyert 1-0-ra Panama válogatottjával szemben.

Anglia eddig egyszer találkozott mostani riválisával, ám a 2011-es felkészülési találkozón (1-1) szereplők közül már senki nem tagja a kereteknek. A döntetlen ezúttal mindkét félnek jó lehet a továbbjutás szempontjából, a ghánaiak ebben az esetben 16 év után élhetnék meg újra a vb egyenes kieséses szakaszát.

A Közép-Amerikában Nemzetek Ligája-ezüstérmes Panamának nem kellett elutaznia Torontóból, így jobban rákészülhetett, hogy végre megszerezze első világbajnoki pontjait. A nyitányon ez másodperceken múlt, és innentől várhatóan csak nehezebb dolga lesz, hiszen rögtön Horvátország következik. Délnyugati szomszédaink négy és nyolc éve sem kaptak ki a csoportkörben a menetelésük elején, így a mostani új helyzetet jelent nekik – ugyanakkor a papírforma szerint a könnyebb mérkőzések vannak hátra. Nem véletlen, hogy Zlatko Dalic tanítványainak a hat pont megszerzése lebeg a szemük előtt.

Labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 2. forduló:

  • kedd, K csoport: Portugália–Üzbegisztán 19.00
  • kedd, L csoport: Anglia–Ghána 22.00
  • szerda, L csoport: Panama–Horvátország 1.00
  • szerda, K csoport: Kolumbia–Kongói DK 4.00

 

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