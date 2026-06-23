Anglia életképtelenné teszi ellenfelét, a portugáloknak is ez a könyörtelenség kell

Anglia és Horvátország is esélyes
Az angol válogatott a csoportkör első fordulójának talán legmeggyőzőbb támadójátékát mutatta be, a legutóbbi két Európa-bajnokságon döntős csapat az előző két világbajnokságon érmes horvátok ellen szerzett négy gólt (4-2). Thomas Tuchel együttesének egyik támadója,
Marcus Rashford a nagy iramot emelte ki, egyben hangsúlyozta, hogy a folytatásban is olyan intenzív játékra van szükség, amely „nem hagyja élni" az ellenfelet.
Legközelebb Foxborough-ban a szintén győzelemmel rajtoló Ghána tapasztalhatja ezt meg, az afrikai gárda a rajton a 90+5. percben lőtt találattal nyert 1-0-ra Panama válogatottjával szemben.
Anglia eddig egyszer találkozott mostani riválisával, ám a 2011-es felkészülési találkozón (1-1) szereplők közül már senki nem tagja a kereteknek. A döntetlen ezúttal mindkét félnek jó lehet a továbbjutás szempontjából, a ghánaiak ebben az esetben 16 év után élhetnék meg újra a vb egyenes kieséses szakaszát.
A Közép-Amerikában Nemzetek Ligája-ezüstérmes Panamának nem kellett elutaznia Torontóból, így jobban rákészülhetett, hogy végre megszerezze első világbajnoki pontjait. A nyitányon ez másodperceken múlt, és innentől várhatóan csak nehezebb dolga lesz, hiszen rögtön Horvátország következik. Délnyugati szomszédaink négy és nyolc éve sem kaptak ki a csoportkörben a menetelésük elején, így a mostani új helyzetet jelent nekik – ugyanakkor a papírforma szerint a könnyebb mérkőzések vannak hátra. Nem véletlen, hogy Zlatko Dalic tanítványainak a hat pont megszerzése lebeg a szemük előtt.
Labdarúgó-világbajnokság, csoportkör, 2. forduló:
- kedd, K csoport: Portugália–Üzbegisztán 19.00
- kedd, L csoport: Anglia–Ghána 22.00
- szerda, L csoport: Panama–Horvátország 1.00
- szerda, K csoport: Kolumbia–Kongói DK 4.00
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!