Anglia életképtelenné teszi ellenfelét, a portugáloknak is ez a könyörtelenség kell

Anglia és Horvátország is esélyes

Az angol válogatott a csoportkör első fordulójának talán legmeggyőzőbb támadójátékát mutatta be, a legutóbbi két Európa-bajnokságon döntős csapat az előző két világbajnokságon érmes horvátok ellen szerzett négy gólt (4-2). Thomas Tuchel együttesének egyik támadója,

Marcus Rashford a nagy iramot emelte ki, egyben hangsúlyozta, hogy a folytatásban is olyan intenzív játékra van szükség, amely „nem hagyja élni" az ellenfelet.

Legközelebb Foxborough-ban a szintén győzelemmel rajtoló Ghána tapasztalhatja ezt meg, az afrikai gárda a rajton a 90+5. percben lőtt találattal nyert 1-0-ra Panama válogatottjával szemben.

Anglia eddig egyszer találkozott mostani riválisával, ám a 2011-es felkészülési találkozón (1-1) szereplők közül már senki nem tagja a kereteknek. A döntetlen ezúttal mindkét félnek jó lehet a továbbjutás szempontjából, a ghánaiak ebben az esetben 16 év után élhetnék meg újra a vb egyenes kieséses szakaszát.

A Közép-Amerikában Nemzetek Ligája-ezüstérmes Panamának nem kellett elutaznia Torontóból, így jobban rákészülhetett, hogy végre megszerezze első világbajnoki pontjait. A nyitányon ez másodperceken múlt, és innentől várhatóan csak nehezebb dolga lesz, hiszen rögtön Horvátország következik. Délnyugati szomszédaink négy és nyolc éve sem kaptak ki a csoportkörben a menetelésük elején, így a mostani új helyzetet jelent nekik – ugyanakkor a papírforma szerint a könnyebb mérkőzések vannak hátra. Nem véletlen, hogy Zlatko Dalic tanítványainak a hat pont megszerzése lebeg a szemük előtt.