Szívszorító levelet kapott Jota özvegyétől a Liverpool klasszisa

A közkedvelt játékos és a skót válogatott magyar idő szerint vasárnap hajnali háromkor Haiti ellen mutatkozik be a C csoportban, majd a Marokkó és a Brazília elleni találkozók következnek.

Diogo Jota's wife, Rute Cardoso, has written a letter to Scotland captain Andy Robertson ahead of the World Cup.



She thanks Robertson for his friendship, and for preserving Diogo's memory. Robertson adds he'll have Jota at the forefront of his mind.🙏 pic.twitter.com/h5KsfPyCCx — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 8, 2026