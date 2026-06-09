Andy RobertsonDiogo Jotaskót válogatottlabdarúgó-vb 2026

Szívszorító levelet kapott Jota özvegyétől a Liverpool klasszisa

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A liverpooli csapattársai közül talán Andy Robertson állt a legközelezebb a közel egy éve autóbalesetben elhunyt Diogo Jotához. A skót válogatott csapatkapitánya több alkalommal, még a vb-kvalifikáció kiharcolásakor is beszélt elveszített barátjáról, és ezen nyilatkozatok természetesen Jota özvegyéhez is eljutottak. Rute Cardoso megható levélben üzent a hamarosan a világbajnokságon szereplő Robertsonnak.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 10:20
Diogo Jota (balra) és Andy Robertson (jobbra) közel álltak egymáshoz Fotó: PETER POWELL Forrás: AFP
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A közkedvelt játékos és a skót válogatott magyar idő szerint vasárnap hajnali háromkor Haiti ellen mutatkozik be a C csoportban, majd a Marokkó és a Brazília elleni találkozók következnek.

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