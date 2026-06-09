A közkedvelt játékos és a skót válogatott magyar idő szerint vasárnap hajnali háromkor Haiti ellen mutatkozik be a C csoportban, majd a Marokkó és a Brazília elleni találkozók következnek.
Szívszorító levelet kapott Jota özvegyétől a Liverpool klasszisa
A liverpooli csapattársai közül talán Andy Robertson állt a legközelezebb a közel egy éve autóbalesetben elhunyt Diogo Jotához. A skót válogatott csapatkapitánya több alkalommal, még a vb-kvalifikáció kiharcolásakor is beszélt elveszített barátjáról, és ezen nyilatkozatok természetesen Jota özvegyéhez is eljutottak. Rute Cardoso megható levélben üzent a hamarosan a világbajnokságon szereplő Robertsonnak.
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