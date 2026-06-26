Korábbi ismert sportriporter lett az új sportért felelős helyettes államtitkár
A Nemzeti Sport állítása szerint Kálnoki-Kiss Attila, sportért felelős államtitkár egy pénteki sajtótájékoztatón jelentette be, hogy Szántó Dávid helyettes államtitkárként csatlakozik a csapatához. A korábbi ismert sportriporter eddig a Magyar Úszószövetség nemzetközi igazgatója volt.
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