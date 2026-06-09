Szoboszlai DominikcsapatkapitányLiverpool FC

Szoboszlai vágya: a legértékesebb ruhadarab

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Vajon miért nem tartják érettnek Szoboszlai Dominiket a Liverpool csapatkapitányi tisztségére?

Novák Miklós
2026. 06. 09. 5:25
Szoboszlai Dominik megérdemelten a magyar válogatott csapatkapitánya Fotó: Czinege Melinda Forrás: CM
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Akkor milyen kifogás merülhet fel vele szemben Liverpoolban?

Nos, a This is Anfield két esetet hánytorgat fel: a Manchester City ellen az FA-kupában elszenvedett kiütéses vereség után Szoboszlai vitába keveredett a Liverpool szurkolóival, valamint az Aston Villa elleni kudarc másnapján a saját közösségi felületén máris önmaga promotálásával, történetesen egy McDonald’s-reklámmal foglalkozott. Mindkettőre adhatunk magyarázatot, s mintha a This is Anfield csak kerülgette volna a forró kását, amikor úgy fogalmazott, Szoboszlai közösségi médiában tolmácsolt üzenetei gyakran aggályosak.

A hírhedt bő gatyás fotó
A hírhedt bő gatyás fotó. Forrás: Facebook

Ízlés kérdése. Kétségtelen, Szoboszlai Dominik néhány éve még szinte kizárólag a labdarúgó-pályafutásával kapcsolatosan posztolt, újabban viszont a saját szponzorációs feladatai mellett divatikonként is mind gyakrabban pozicionálja magát, ami nem csupán ellentmondásos, hanem – miként a nagy vihart kavart bő gatyás eset pontosan rámutatott –, a tömegek céltáblájává teheti. Szoboszlai nem is palástolja ebbéli törekvését, miként fogalmazott, a divatban semmi sem túlzás, ennek jegyében a VIP-személyiségekre szakosodott divatlap, az SW-oldal anyagában is vállalt megjelenést.

Ne féljünk kimondani: miközben futballistaként egyre fényesebben ragyog a csillaga, Szoboszlai Dominik immár nyíltan felvállalja a sztársághoz fűződő szerepet. Ez az, ami sokakban kétséget ébreszt – nem csak idehaza, még Liverpoolban is.

Másfelől közelítenék. Nem önmagában a divatikonszerep furcsa, hanem az, hogy ez éppen akkor erősödik fel, amikor Liverpoolban a vezéri hitelességét is mérlegre teszik. Kissé olyan, mintha a személyiségfejlődés örök útján kitérőt tenne. Huszonegy-két évesen ez a törekvés inkább érthető lett volna. Ki tudja, a salzburgi akadémia szellemiségének – ami ellen maga is többször fellázadt – hatása alól sokáig nem tudott szabadulni, s persze még Lipcsében is inkább ígéret volt, semmint nemzetközi klasszis, akinek a kegyét szerte a világon keresik.

Ifjúként mindenki arról álmodozik, hogy meghódítja a világot. A beteljesedés végül keveseknek adatik meg. Szoboszlai Dominik a kivételezettek közé tartozik. Az a futballista, akit minden szempontból a Liverpool legjobb játékosaként méltatnak, aki a Real Madrid figyelmét is felkeltette, labdarúgóként szinte mindent elért.

Van egy ruhadarab, amely egy liverpooli játékosnak minden létező divatkollekciónál értékesebb: a csapatkapitányi karszalag.

A lemondás az elesetteknek kényszer, a kiválasztottaknak erény. Ennek belátásához kell az az érettség, amit Liverpoolban most nem alaptalanul kérnek számon rajta.

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