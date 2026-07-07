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Egyiptom túl korán hitte el a sikert, Argentína döbbenetes fordítással jutott tovább

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Egyitpom nagyszerű játékkal már 2-0-ra vezetett Argentína ellen a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében. A címvédőnek fél óra elég volt a fordításhoz, 3-2-re nyert és ott van a legjobb nyolc között. Messi büntetőt hibázott, majd ő egyenlített. Elképesztő meccs volt.

Magyar Nemzet
2026. 07. 07. 20:08
Argentína ünnepli a győztes gólt Fotó: JUSTIN SETTERFIELD Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Nem kellett hozzá ennyi, csupán öt perc. A 84. percben egy beadás után Lautaro Martínez a hosszú oldalról ollózta vissza a labdát Montielhez, aki belekotort, hogyhogy nem, a labda éppen Messi elé hullott. A csapatkapitány rádőlt, kilenc méterről, nagy erővel kapura lőtt, Sobeir ebbe is belekapott, de ezúttal sem tudott védeni (2-2).

Messi a nyolcadik gólját rúgta a világbajnokságon, ezzel ismét egyedül vezeti a góllövőlistát, de ez most a legkevésbé számított...

Argentína még a rendes játékidőben dűlrőe akarta vinni a dolgot, volt is helyzete, igaz, Egyiptom is lőhetett volna újabb gólt kontrából. 

A VAR nem jelzett, az egyiptomiak elvesztették a fejüket

A 92. percben Enzo Fernandez tört be a tizenhatoson belülre, Lautaro Martinez a fejére varázsolta a labdát, amit Fernandez a jobb alsó bólintott. Argentína ezzel nyert 3-2-re. Az egyiptomiak érthetően elvesztették a fejüket. Azért is, mert e támadás előtt Egyiptom akár 11-est is kaphatott volna, de a VAR nem avatkozott közbe.

Argentína a Zöld-foki Köztársaság után Egyiptomot is 3-2-re győzte le és bejutott a legjobb nyolc közé, ahol a Svájc–Kolumbia találkozó győztesével mérkőzik meg az elődöntőbe jutásért.

Labdarúgó-világbajnokság, nyolcaddöntő:

Argentína–Egyiptom 3-2 (0-1)
Gólszerzők: Cristian Romero (79.), Lionel Messi (83.), Enzo Fernández (90+2.), illetve Jasszer Ibrahim (15.), Mostafa Ziko (67.).

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