Belga NagydíjSpa-FrancorchampsFerrariForma-1 Belga NagydíjMercedes

A Forma–1 ikonikus helyszínén a Forma–2 színvonalától is elmaradhatnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Szögesdrót és madár is okozott már tragédiát Spa-Francorchamps-ban, ahol a napokban 59. alkalommal köröz a Forma–1 mezőnye. A Belga Nagydíj 1921 óta létező pályáján két év múlva nem fognak versenyezni, de addig is ez a teljes naptár leghosszabbja. Az idén bevezetett új szabályok miatt azonban ez hátrányos is lehet. Kimi Antonelli (Mercedes) három gyengébb futam után is vezeti a pontversenyt, de csapattársa mellett immáron mindkét Ferrari-pilótának is van idénről győzelme, és ez meghozhatja honfitársai étvágyát.

Wiszt Péter
2026. 07. 17. 6:05
A Belga Nagydíjon tavaly az eső volt a főszereplő, idén leginkább pénteken várható csapadék Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Heteken belül fejlődést vár az Aston Martin, Fernando Alonso Spában még kevésbé bizakodik
Heteken belül fejlődést vár az Aston Martin, Fernando Alonso Spában még kevésbé bizakodik. Forrás: NurPhoto via AFP/MI News

A pénteki első szabadedzésen Jak Crawford váltja Fernando Alonsót (Aston Martin), aki kifejezte aggodalmait a Belga Nagydíj kapcsán. Az idén bevezetett szabályváltozások egyik következménye ugyanis, hogy a sok egyenest és kevés féktávot tartalmazó pályákon nem lehet elegendő energiát visszanyerni, így aki a kör elején aktívabb, az a végére tempó nélkül maradhat. 

Márpedig a spái aszfaltcsík ilyen, ezért – ahogy Alonso fogalmazott – a Formula–2-eseknél is kisebb teljesítményük lehet a pórul járt pilótáknak. 

Részben ennek hatására döntött úgy a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA), hogy a gyorsulás érdekében a szárnylapok mozgatását (úgynevezett egyenesmód) a pálya öt szakaszán is lehet használni. Sokan ugyanakkor így is kételkednek abban, hogy nemcsak kikerülések, hanem előzések is lesznek vasárnap, pláne mert a motorok teljesítményjavítására (előzésmód) csupán egy egyenes ad lehetőséget.

A McLaren mindenesetre úgy számol, hogy gyorsan lehet majd pozíciókat nyerni, ezért erre a futamra időzítette a vb-címvédő Lando Norris motorelem-cseréjét, amely tíz rajhelyes büntetéssel jár.

A Forma–1-es Belga Nagydíj menetrendje:

  • péntek: első szabadedzés 13.30, második szabadedzés 17.00
  • szombat: harmadik szabadedzés 12.30, időmérő 16.00
  • vasárnap: futam (44 kör) 15.00

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektisza párt

Erdélyben apad

Pilhál György avatarja

Mennyivel egyszerűbb lenne, ha a szervezők beismernék: a Tisza iránti érdeklődés hiánya miatt fújták le az idei ellen-Tusványost.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu