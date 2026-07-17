A Forma–1 ikonikus helyszínén a Forma–2 színvonalától is elmaradhatnak

Heteken belül fejlődést vár az Aston Martin, Fernando Alonso Spában még kevésbé bizakodik. Forrás: NurPhoto via AFP/MI News

A pénteki első szabadedzésen Jak Crawford váltja Fernando Alonsót (Aston Martin), aki kifejezte aggodalmait a Belga Nagydíj kapcsán. Az idén bevezetett szabályváltozások egyik következménye ugyanis, hogy a sok egyenest és kevés féktávot tartalmazó pályákon nem lehet elegendő energiát visszanyerni, így aki a kör elején aktívabb, az a végére tempó nélkül maradhat.

Márpedig a spái aszfaltcsík ilyen, ezért – ahogy Alonso fogalmazott – a Formula–2-eseknél is kisebb teljesítményük lehet a pórul járt pilótáknak.

Részben ennek hatására döntött úgy a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA), hogy a gyorsulás érdekében a szárnylapok mozgatását (úgynevezett egyenesmód) a pálya öt szakaszán is lehet használni. Sokan ugyanakkor így is kételkednek abban, hogy nemcsak kikerülések, hanem előzések is lesznek vasárnap, pláne mert a motorok teljesítményjavítására (előzésmód) csupán egy egyenes ad lehetőséget.

A McLaren mindenesetre úgy számol, hogy gyorsan lehet majd pozíciókat nyerni, ezért erre a futamra időzítette a vb-címvédő Lando Norris motorelem-cseréjét, amely tíz rajhelyes büntetéssel jár.

A Forma–1-es Belga Nagydíj menetrendje: