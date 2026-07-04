Brit NagydíjFerrariFrédéric VasseurForma-1 Brit NagydíjLewis HamiltonMercedes

A Ferrari főnöke állítja, a Mercedes csalással vádolja Hamiltonékat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az előzetes várakozásoktól eltérően Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma–1-es Brit Nagydíj pénteki versenynapján. A Ferrari brit pilótája a szabadedzést és a sprintidőmérőt is megnyerte, ezzel pedig önmagát és a riválisokat egyaránt meglepte. Frédéric Vasseur csapatfőnök nem volt elragadtatva a kételkedő megjegyzésektől, egyben egyértelműsítette Hamilton jövőjét is.

Wiszt Péter
2026. 07. 04. 10:51
Antonelli 11 ezreddel maradt le Hamiltontól Fotó: NurPhoto via AFP/Paul Foster
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vasseur ezt sem hagyta szó nélkül: – Ironikus volt hallani ezt Totótól és a Mercedestől. 

Amikor a Red Bull vagy a Mercedes fejleszt, ők zsenik. Amikor mi, mi csalunk

nyilatkozta a francia csapatfőnök, aki megerősítette, tényleg úgy érzi, hogy Wolff csalással vádolta meg a Ferrarit. A két szakember közismerten jó kapcsolatot ápol, péntek este viszont Vasseur hangsúlyozta, jobb, ha erről inkább nem beszélnek egymással.

Hamilton ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy a Mercedes és a Red Bull is tartalékolt szombatra és vasárnapra, vagyis a sprintidőmérő megnyerését még nem tekinti garanciának arra, hogy a folytatásban is az első helyért harcolhasson. Nemsokára kiderül, így van-e: a Brit Nagydíj hétvégéjén magyar idő szerint szombaton 13 órától a sprintfutam jön, ezt követi 17 órától az időmérő, majd vasárnap 16 órától az 52 körös verseny.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sitkei Levente
idezojelekmomentum

A szellem kiszabadult a palackból

Sitkei Levente avatarja

Fekete-Győr András felháborodott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu