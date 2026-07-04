A Ferrari főnöke állítja, a Mercedes csalással vádolja Hamiltonékat

Vasseur ezt sem hagyta szó nélkül: – Ironikus volt hallani ezt Totótól és a Mercedestől.

Amikor a Red Bull vagy a Mercedes fejleszt, ők zsenik. Amikor mi, mi csalunk

– nyilatkozta a francia csapatfőnök, aki megerősítette, tényleg úgy érzi, hogy Wolff csalással vádolta meg a Ferrarit. A két szakember közismerten jó kapcsolatot ápol, péntek este viszont Vasseur hangsúlyozta, jobb, ha erről inkább nem beszélnek egymással.

Hamilton ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy a Mercedes és a Red Bull is tartalékolt szombatra és vasárnapra, vagyis a sprintidőmérő megnyerését még nem tekinti garanciának arra, hogy a folytatásban is az első helyért harcolhasson. Nemsokára kiderül, így van-e: a Brit Nagydíj hétvégéjén magyar idő szerint szombaton 13 órától a sprintfutam jön, ezt követi 17 órától az időmérő, majd vasárnap 16 órától az 52 körös verseny.