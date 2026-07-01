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Az új szerződés átka? Sosem látott mélységben a Ferrari pilótája, Charles Leclerc

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Az Instagram-követők száma alapján ő a második legnépszerűbb Forma–1-es pilóta. Mindezt teszi a legközkedveltebb istálló színeiben. Ha eddig esetleg még nem tette volna meg, Charles Leclerc jó úton halad afelé, hogy végleg a Ferrari legendájává váljon. Ám afelé is, hogy őt maximum minden idők legjobb olyan Scuderia-versenyzőjének tartsák, aki sosem nyert világbajnoki címet, hiszen az elmúlt hónapokban csapattársa, Lewis Hamilton is jócskán felülmúlja őt.

Wiszt Péter
2026. 07. 01. 6:13
Leclerc (balra) helyett Hamilton a Ferrari jobb formában lévő pilótája Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki
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A 2024-es Monacói Nagydíj is Leclerc sikerével zárult, a nyolc elsőségéből talán ez a kedvence
A 2024-es Monacói Nagydíj is Leclerc sikerével zárult, a nyolc elsőségéből talán ez a kedvence. Fotó:  NurPhoto via AFP/Alessio Morgese

Az akkori austini sikere mindmáig az utolsó elsősége. Tavaly csak a Hungaroringen nyerte meg az időmérőt – a 27 pole-ja a legtöbb a vb-címmel nem rendelkezők között –, de az sokatmondó, hogy míg neki hét dobogós helyezése volt, addig új csapattársának, Lewis Hamiltonnak egy sem. Igaz, ezzel annyit ért el, hogy már csak Rubens Barrichello (68), Valtteri Bottas (67) és David Coulthard (62) azok, akiknek több dobogójuk van nála (52), de sosem voltak világbajnokok.

Lewis Hamilton is a monacói csapattárs elé került idén

A 2026-os idény elején azt lehetett várni, hogy a neki kedvezőnek tűnő új szabályváltozásoknak köszönhetően a Ferrari akár a 2022-eshez hasonló eredményekkel kezdi az évet. Ez nem így lett, de egyértelműen a Mercedes mögötti második erőként startolt a Scuderia. Az immáron férjként szereplő Charles Leclerc ki is mondta, hogy „most vagy soha", és három forduló után két dobogóval és egy sikeres kínai szerepléssel jól is állt. A kétállomásos észak-amerikai túra már kevésbé sikerült jól, de a Monacói Nagydíj előtt így is boldogan jelentette be, hogy legalább 2028 végéig a Ferrari versenyzője marad. 

Azóta lefelé ível a pályája. Saját közönsége előtt az időmérő és a futam hajrájában is összetörte az autóját, utóbbinál ráadásul a második pozícióban haladt. Katalóniában ismét balesetezett a kvalifikáción, majd a verseny végén meghibásodott az SF-26-osa. Legutóbb, Ausztriában pedig hiába rajtolhatott másodikként, másnap visszaesett, így csupán nyolcadikként zárt. Három versenyhétvége alatt mindössze négy pontot gyűjtött, így a harmadikról a hatodik helyre csúszott az összetettben.

A jelenleg 46 ponttal előtte álló Hamilton tavaly csupán három versenyen zárt Leclerc előtt, idén már nyolc futam alatt kétszer ennyinél jár. 

A hétszeres világbajnok az Osztrák Nagydíjon 19 másodperccel zárt csapattársa előtt, majd így fogalmazott: – Ez az egyik legrosszabb pályán, innen nézve a szombati harmadik helyem sem volt rossz, a mai ötödik helyet pedig elfogadom annak fényében, hogy Charles milyen jó volt itt az elmúlt években.

Idén nem ritka, hogy Lewis Hamilton Charles Leclerc előtt halad
Idén nem ritka, hogy Lewis Hamilton Charles Leclerc előtt halad. Fotó: APA-Images via AFP/Guenther Iby

A spielbergi volt Charles Leclerc 160. versenyhétvégéje a Ferrari színeiben, jövőre ilyenkor már túl is szárnyalhatja Michael Schumacher 181-es rekordját. Az elmúlt időszak alapján azonban más mutatókban aligha érheti majd utol legendás elődjét. 

Ausztriában ráadásul a fejlesztésekkel érkezett Scuderia pilótája teljes tanácstalanságot mutatott a leintés után: – Senki sem érti szerintem azokat a teljesítménykülönbségeket, amelyeket egyik hétvégéről a másikra látunk. Barcelonában talán mi voltunk az egyik legjobb autó vasárnap. Vittünk oda fejlesztéseket, amik működtek. De nem gondolnám, hogy ez a hétvége a fejlesztéseken múlt volna. Szerintem ezek az autók egyszerűen nagyon érzékenyek, és amint nem hangolod őket ideálisan, csúnyán megfizetsz érte. A mostani tökéletes példa volt erre. Az autó viselkedése is sokat változik idén. Ezen a hétvégén komolyabb hátrányban voltunk, főleg a futamon. Az időmérő nem volt túl rossz. De kevésbé voltunk versenyképesek. Sok mindenen múlik, az egyensúlyon is. Sok munkánk lesz még. Nagyon keményen dolgoztam az elmúlt hetekben, mert valami miatt mindig szenvedtem, vagy vasárnap, vagy szombaton. 

Mindig volt valami ok, ami miatt szenvedtem. És ez talán azt jelzi, hogy még nem tiszta a kép, hogy mit is akarok ettől az autótól. Rá kell jönnöm

értékelt.

Lewis Hamilton példája is mutatja, hogy nincs elkésve Charles Leclerc, hiszen majdnem 13 év a korkülönbség kettejük között. Ezúttal viszont 

akkora gödörben van a monacói, mint eddig még soha egyetlen csapattársával szemben sem.

A következő három hétben ráadásul további három – a silverstone-i, a spái és a mogyoródi – futam következik, vagyis alig van ideje magára találni.

Az idei világbajnoki címről lassan kezdhet lemondani. Ha azonban azt folytatja, amit az elmúlt egy hónapban mutatott, akkor más álmairól is lemondhat.

 

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