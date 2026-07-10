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Belgium elgáncsolná Spanyolországot

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Az Egyesült Államok nyugati partvidéke a Spanyolország–Belgium negyeddöntővel búcsúzik el a labdarúgó-világbajnokságtól, a mérkőzést pénteken este 21 órakor rendezik meg Los Angelesben. A belgák Szenegál ellen négy percnyire voltak a kieséstől, most mégis azért küzdenek, hogy az éremért játszhassanak. Spanyolország a Zöld-foki-szigetek elleni botlást követően egyre jobban belelendül, a továbbjutó kiléte itt szinte megjósolhatatlan. Spanyolország izgalomban, Belgium feszült várakozásban van.

Lantos Gábor
2026. 07. 10. 6:30
A spanyol Lamine Yamal és a belga Leandro Trossard a két együttes egy-egy kulcsjátékosa Fotó: THOMAS COEX Forrás: AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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A spanyolok nagyon bizakodóak A Marca szerint Spanyolország legnagyobb fegyvere a stabilitás. Luis de la Fuente csapata ezen a világbajnokságon még egyetlen gólt sem kapott, ez óriási fegyvertény. A Mundo Deportivo szerint a párharc egyik kulcsa az lesz, hogy a spanyol középpálya mennyire tudja kizárni Kevin De Bruyne-t a játékból, miközben a széleken Lamine Yamal és Nico Williams (ha teljesen felépül) jelentheti a különbséget. A spanyol csapatból Pedri szólalt meg, aki a következőket mondta. "Favoritnak tartanak minket, és ezt el kell fogadnunk. 

Courtois a világ egyik legjobb kapusa, jól ismerjük őt a spanyol bajnokságból, de a saját játékunkra kell koncentrálnunk.

Luis de la Fuente, a spanyol szövetségi kapitány is elmondta a véleményét. „Nekünk minden egyes mérkőzést úgy kell kezelnünk, mintha döntő lenne. Az nagyon fontos, hogy a mi cserejátékosaink sokat tudnak hozzáadni a mérkőzésekhez. Nem érdekel, ki az ellenfél. Ha valaki ki akar ejteni minket, a pályán kell legyőznie."

Az összkép alapján a spanyol média 60–70 százalék körüli esélyt ad a továbbjutásra, de szinte minden kommentár hangsúlyozza, hogy Belgium jelenlegi formája alapján ez lesz Spanyolország eddigi legnehezebb mérkőzése a tornán.

ARLINGTON, TEXAS - JULY 06: Pedri #20 of Spain in action during the FIFA World Cup 2026 Round Of 16 match between Portugal and Spain at Dallas Stadium on July 06, 2026 in Arlington, Texas. Florencia Tan Jun/Getty Images/AFP (Photo by Florencia Tan Jun / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A spanyol Pedri bizakodva várja a belgák elleni meccset - Fotó: FLORENCIA TAN JUN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ami a belgákat illeti, ott kissé visszafogottabb a hangulat. Ugyanakkor sok elemző egyetért abban, hogy a belga csapat szempontjából a lehető legjobbkor találkoznak a spanyolokkal. Ahogyan fogalmaztak: miközben Belgium formája felfelé ível, a spanyolok játékában a Portugália elleni nyolcaddöntő alatt látszott néhány döccenés, s ez annak ellenére is így van, hogy Spanyolország ezen a vb-n még nem kapott gólt. 

A belga kapus, aki spanyol

A legtöbbet természetesen a Real Madrid kapusát, Thibaut Courtois-t kérdezték a meccs előtt. "Egyre jobbak vagyunk. A csoportkör után sok kritikát kaptunk, de most már mindenki látja, hogy mire vagyunk képesek – mondta a kapus. – El kell ismerni, hogy a spanyol csapat a világbajnokság egyik nagy esélyese. Ennek ellenére meg lehet őket verni. A spanyolok sokszor feltolják a védekezésüket, ez nekünk előny lehet, mert így mögéjük tudunk kerülni. Spanyolország a második otthonom. Több mint tíz éve ott élek, de pénteken természetesen Belgiumért játszom”

 

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