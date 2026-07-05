Novak Djokovicswimbledontenisz

Djokovics három és fél órát izzadt az orosz ellen, aki idén nagyon mélyről jött vissza

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Alaposan megizzasztották Novak Djokovicsot. A 39 éves szerb teniszező az orosz Roman Szafjulin ellen három és fél órás meccsen aratott győzelmet, amellyel a pályafutása újabb különleges állomásához érkezett Wimbledonban. Djokovics megszerezte 106. egyéni győzelmét, amivel minden idők legeredményesebb játékosává vált a füves pályás Grand Slam-tornán. Zsinórban kilencedszer negyeddöntős Wimbledonban.

Szalay Attila
2026. 07. 05. 19:31
Novak Djokovics már negyeddöntős Wimbledonban Fotó: KENTARO TOMINAGA Forrás: Yomiuri
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Sorozatban kilencedik alkalommal jutott be a negyeddöntőbe Wimbledonban, összességében pedig már 17. alkalommal készülhet a torna legjobb nyolc játékosa között. Djokovics tehát folytatja – amíg bírja.

– Újabb keményen kiharcolt győzelem – értékelt Djokovics. – Roman nagyon jól kezdett, büszke lehet a mai teljesítményére. Nem sok játékos ellen szoktam azt érezni az alapvonalról, hogy hátrányban vagyok. A mai egy ilyen nap volt. Végül a szerváim pontossága és precizitása húzott ki a bajból.

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