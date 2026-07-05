Djokovics három és fél órát izzadt az orosz ellen, aki idén nagyon mélyről jött vissza

Sorozatban kilencedik alkalommal jutott be a negyeddöntőbe Wimbledonban, összességében pedig már 17. alkalommal készülhet a torna legjobb nyolc játékosa között. Djokovics tehát folytatja – amíg bírja.

– Újabb keményen kiharcolt győzelem – értékelt Djokovics. – Roman nagyon jól kezdett, büszke lehet a mai teljesítményére. Nem sok játékos ellen szoktam azt érezni az alapvonalról, hogy hátrányban vagyok. A mai egy ilyen nap volt. Végül a szerváim pontossága és precizitása húzott ki a bajból.