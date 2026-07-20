Még csak hat születésnapja volt Spanyolország új hősének

A Manchester City játékosaként lett világhírű. Fotó: AFP/Scott Heppell

Angliában másfél évet töltött el, mielőtt 55 millió euróért cserébe Barcelonába szerződött. Ebben az időszakban az Eb-n és a Nemzetek Ligája négyes döntőjében is betalált. Pedig Manchesterben nem váltotta meg a világot, Pep Guardiola a sérüléseinek is köszönhetően nem az alapemberek között számolt vele, a vesztes BL-döntőt is a kispadról nézte végig: Ferran Torres 43 tétmérkőzésen 16 gólig és négy gólpasszig jutott a klubbal, amellyel bajnok és ligakupagyőztes lett.

Aztán egy pszichológus segítségével túltette magát a nehézségeken, és a katalán együttessel ugyanez a mutatója eddig négy és fél év alatt 207 találkozó, 65 találat, 23 assziszt.

Továbbá három-három bajnoki cím és szuperkupa-trófea, és egy kupagyőzelem: a Király-kupa 2024–25-ös kiírásában gólkirály, egyben a Real Madrid elleni döntő legjobbja is lett, napokkal a vakbélműtétje előtt.

A Barcelona csapatánál magára talált. Fotó: AFP/Josep Lago

2024-ben kétszer két hónapot ki kellett hagynia combsérülés miatt, ezt leszámítva viszont szinte végig egészséges volt, és így tudta segíteni a Barcelonát. És a spanyol nemzeti csapatot, amely színeiben már a 2022-es vb-n is gólokat szerzett, két évre rá pedig Európa-bajnok lett. Még két évvel később pedig világbajnok.