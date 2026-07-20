Ferran TorresBarcelonagólszerzőlabdarúgó-vb 2026spanyol válogatottvb-döntő

Még csak hat születésnapja volt Spanyolország új hősének

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Nem várt hőse lett az idei labdarúgó-világbajnokság fináléjának. A Spanyolország–Argentína vb-döntő egyetlen gólját Ferran Torres szerezte, a Barcelona támadója ráadásul később még egyszer bevette a dél-amerikaiak kapuját – néhány centiméteres lesről. A 26 éves futballista nem számított alapembernek a spanyol válogatottban, de már nem először szerzett fontos gólt hullámvasútszerű pályafutása során. Portré.

Wiszt Péter
2026. 07. 20. 6:46
Spanyolország 2010 után a második világbajnoki fináléját is hosszabbítás után nyerte meg 1-0-ra, ezúttal Ferran Torres góljával Spain's forward #07 Ferran Torres (R) shoots to score the 1-0 goal during the 2026 World Cup football tournament final match be
Spanyolország 2010 után a második világbajnoki fináléját is hosszabbítás után nyerte meg 1-0-ra, ezúttal Ferran Torres góljával Fotó: AFP/Angela Weiss
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A Manchester City játékosaként lett világhírű
A Manchester City játékosaként lett világhírű. Fotó: AFP/Scott Heppell

Angliában másfél évet töltött el, mielőtt 55 millió euróért cserébe Barcelonába szerződött. Ebben az időszakban az Eb-n és a Nemzetek Ligája négyes döntőjében is betalált. Pedig Manchesterben nem váltotta meg a világot, Pep Guardiola a sérüléseinek is köszönhetően nem az alapemberek között számolt vele, a vesztes BL-döntőt is a kispadról nézte végig: Ferran Torres 43 tétmérkőzésen 16 gólig és négy gólpasszig jutott a klubbal, amellyel bajnok és ligakupagyőztes lett.

Aztán egy pszichológus segítségével túltette magát a nehézségeken, és a katalán együttessel ugyanez a mutatója eddig négy és fél év alatt 207 találkozó, 65 találat, 23 assziszt. 

Továbbá három-három bajnoki cím és szuperkupa-trófea, és egy kupagyőzelem: a Király-kupa 2024–25-ös kiírásában gólkirály, egyben a Real Madrid elleni döntő legjobbja is lett, napokkal a vakbélműtétje előtt.

A Barcelona csapatánál magára talált
A Barcelona csapatánál magára talált. Fotó: AFP/Josep Lago

2024-ben kétszer két hónapot ki kellett hagynia combsérülés miatt, ezt leszámítva viszont szinte végig egészséges volt, és így tudta segíteni a Barcelonát. És a spanyol nemzeti csapatot, amely színeiben már a 2022-es vb-n is gólokat szerzett, két évre rá pedig Európa-bajnok lett. Még két évvel később pedig világbajnok.

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Ferran Torres jelenlegi szerződése jövő nyárig szól Barcelonában, a hírek szerint elsősorban a kétszeres BL-címvédő Paris Saint-Germain érdeklődik erősen iránta. A vasárnap történtek után aligha lesz könnyű dolga a PSG-nek, ha tényleg meg szeretné őt szerezni.

 

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