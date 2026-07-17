Nem Magyarország lenne a nyertese a 64 csapatos futball-vb-nek

A magyar válogatott még a pótselejtezőt sem érte el a 2026-os világbajnokság kvalifikációs szakaszában - Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

Mivel a mostani vb-ről a mi kontinensünkről csupán Olaszország volt az, amelynek a hiánya fájdalmasan érinthette a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget, ne legyen kétségünk, hogy az újabb létszámbővítés nem azt a célt szolgálja, hogy olyan csapatok, mint a magyar válogatott mindenképpen ott legyen a tornán.

Bármennyire is fáj leírni, de ettől még igaz: pénzügyi és gazdasági szempontból a magyar válogatott hiányát senki sem érzi meg a FIFA pénzemberei közül.

Nekünk persze fáj, hogy 1986 óta nem lehettünk ott egyetlen vb-n, sem, de ez csak és kizárólag a mi fájdalmunk, senki másé.

Ki fog így vb-t rendezni?

A 64 csapatos világbajnokság megrendezése sem egyszerű feladat, pláne akkor nem, ha egy ország vállalja a házigazda szerepét. 2030-ban erről nincsen szó, mert a rendezők között ott van Spanyolország, Portugália, Marokkó, miközben a torna elején néhány mérkőzést Dél-Amerikában, azaz Argentínában, Paraguayban és Uruguayban rendeznek meg. Ám 2034-ben egyedül Szaúd-Arábia lesz a rendező. A Közel-Kelet leggazdagabb és leghatalmasabb országa meg tudna birkózni egy 128 meccses világbajnoksággal. Mivel náluk nem számít a pénz, legfeljebb rittyentenek még egy stadiont a sivatag közepére. Ám a 64 csapatos vb-rendezés sok országot eleve kizár abból, hogy házigazda legyen.

Tiltakozó futballszakma

Ebben a cikkben eddig egyetlen szó sem esett futballszakmai szempontokról, pedig ezeknek kellene a legfontosabbnak lenniük. Ha csak ezt a szegmenst vizsgáljuk, azt látjuk. hogy rendkívül erős tiltakozás robbant ki a sokak által esztelennek gondolt terv ellen. Az egyik leghatározottabb kritikát az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin fogalmazta meg.

Udvariasan annyit mondott, hogy szerinte ez nagyon rossz ötlet. Ceferin szerint a 64 csapatos vb már nem lenne ugyanaz, mint a 32 vagy 48 együttest felvonultató világbajnokság (nahát), azaz csökkenne a világbajnokság exkluzivitása.

Ezenfelül a világbajnoki selejtezők szakmai értéke is sokkal kisebb lenne. Bár a kontinentális kvótaelosztásról még semmit sem tudni, az biztos, hogy a FIFA teljes taglétszámának csaknem harmada szerepelne azon a vb-n, amelyen 64 csapat indulna el. Szintén nem sok szó esik arról, hogy egy ilyen létszámú világbajnokságon mennyivel nőne az amúgy is végletekig kizsigerelt játékosok terhelése. A mostani, június 11–július 19. közötti esemény előtt is többhetes edzőtáborok zajlottak, a nemzeti csapatok játékosai két hónapot (vagy annál is többet) töltöttek együtt. Ugyanakkor a FIFA azzal érvel, hogy a bővítés több ország számára biztosítana történelmi világbajnoki részvételi lehetőséget, és ezzel globálisan erősítené a labdarúgás fejlődését.