FIFAlabdarúgó-vb 2026Gianni Infantino

Nem Magyarország lenne a nyertese a 64 csapatos futball-vb-nek

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Még be sem fejeződött az első 48 csapatos labdarúgó-világbajnokság, máris megindult a találgatás, hogy a FIFA tényleg újra megemeli-e a létszámot, így a következő, 2030-as vb-n már 64 csapat vehetne részt. Akik a 48 válogatottal rendezett világbajnokság miatt dühöngtek, jobb, ha pihenőre vonulnak. Már csak azért is, mert az újabb bővítés egyáltalán nem ördögtől való gondolat. S az sem biztos, hogy a színvonalat nagyon csökkentené. Viszont Európának megint felesleges ujjongania, mert ez a történet, a FIFA újabb létszámemelése sem az öreg kontinensről szólna.

Lantos Gábor
2026. 07. 17. 5:45
Gianni Infantino, a FIFA elnöke a 64 csapatos vb egyik szülőatyja Fotó: RONALDO SCHEMIDT Forrás: AFP
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Barnabas Varga of Hungary reacts after the FIFA 2026 World Cup Qualifiers match at Puskas Arena in Budapest, Hungary, on November 16, 2025. (Photo by Pal Gollner/NurPhoto) (Photo by Pál Göllner / NurPhoto via AFP)
A magyar válogatott még a pótselejtezőt sem érte el a 2026-os világbajnokság kvalifikációs szakaszában - Fotó: PAL GOLLNER / NurPhoto

Mivel a mostani vb-ről a mi kontinensünkről csupán Olaszország volt az, amelynek a hiánya fájdalmasan érinthette a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget, ne legyen kétségünk, hogy az újabb létszámbővítés nem azt a célt szolgálja, hogy olyan csapatok, mint a magyar válogatott mindenképpen ott legyen a tornán. 

Bármennyire is fáj leírni, de ettől még igaz: pénzügyi és gazdasági szempontból a magyar válogatott hiányát senki sem érzi meg a FIFA pénzemberei közül. 

Nekünk persze fáj, hogy 1986 óta nem lehettünk ott egyetlen vb-n, sem, de ez csak és kizárólag a mi fájdalmunk, senki másé.

Ki fog így vb-t rendezni?

A 64 csapatos világbajnokság megrendezése sem egyszerű feladat, pláne akkor nem, ha egy ország vállalja a házigazda szerepét. 2030-ban erről nincsen szó, mert a rendezők között ott van Spanyolország, Portugália, Marokkó, miközben a torna elején néhány mérkőzést Dél-Amerikában, azaz Argentínában, Paraguayban és Uruguayban rendeznek meg. Ám 2034-ben egyedül Szaúd-Arábia lesz a rendező. A Közel-Kelet leggazdagabb és leghatalmasabb országa meg tudna birkózni egy 128 meccses világbajnoksággal. Mivel náluk nem számít a pénz, legfeljebb rittyentenek még egy stadiont a sivatag közepére. Ám a 64 csapatos vb-rendezés sok országot eleve kizár abból, hogy házigazda legyen.

Tiltakozó futballszakma

Ebben a cikkben eddig egyetlen szó sem esett futballszakmai szempontokról, pedig ezeknek kellene a legfontosabbnak lenniük. Ha csak ezt a szegmenst vizsgáljuk, azt látjuk. hogy rendkívül erős tiltakozás robbant ki a sokak által esztelennek gondolt terv ellen. Az egyik leghatározottabb kritikát az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin fogalmazta meg. 

Udvariasan annyit mondott, hogy szerinte ez nagyon rossz ötlet. Ceferin szerint a 64 csapatos vb már nem lenne ugyanaz, mint a 32 vagy 48 együttest felvonultató világbajnokság (nahát), azaz csökkenne a világbajnokság exkluzivitása. 

Ezenfelül a világbajnoki selejtezők szakmai értéke is sokkal kisebb lenne. Bár a kontinentális kvótaelosztásról még semmit sem tudni, az biztos, hogy a FIFA teljes taglétszámának csaknem harmada szerepelne azon a vb-n, amelyen 64 csapat indulna el. Szintén nem sok szó esik arról, hogy egy ilyen létszámú világbajnokságon mennyivel nőne az amúgy is végletekig kizsigerelt játékosok terhelése. A mostani, június 11–július 19. közötti esemény előtt is többhetes edzőtáborok zajlottak, a nemzeti csapatok játékosai két hónapot (vagy annál is többet) töltöttek együtt. Ugyanakkor a FIFA azzal érvel, hogy a bővítés több ország számára biztosítana történelmi világbajnoki részvételi lehetőséget, és ezzel globálisan erősítené a labdarúgás fejlődését.

UEFA president Aleksander Ceferin leaves after attending the 2026/27 UEFA Nations League league phase draw ceremony as part of the European football governing body's 50th annual Ordinary Congress in Brussels on February 12, 2026. (Photo by Pau BARRENA / AFP)
Az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin szerint őrültség az újabb létszámemelés - Fotó: PAU BARRENA / AFP

Márpedig ez utóbbi mondattal ki merne vitatkozni akkor, amikor a mostani, 48 csapatos világbajnokság valamennyi résztvevő országának népünnepélyt jelentett az a néhány hét, amikor a válogatottak megmutatták magukat a világ legnézettebb sporteseményén. Éppen ezért – bár az első alkalommal most megrendezett 48 csapatos vb szakmai értékelése sem zajlott még le – a FIFA-nak egyáltalán nem lenne nehéz dolga megszavaztatni a tagsággal az újabb bővítést. 

Az afrikai, ázsiai, közép-amerikai és óceániai térség államai boldogan nyomnak majd igent az erről szóló szavazáson. Hogy Európa hőzöng és morog? Hogy a Német Labdarúgó-szövetség már most kijelentette, hogy nem szavazza meg Gianni Infantino elnöki mandátumának újabb meghosszabbítását? Kit érdekel.

Európa egymaga semmit nem tud eldönteni, ha pedig Afrika, Ázsia és Közép-Amerika egységfrontba tömörül, ott minden kérdés eldőlt. Az idő pedig sürget. A 2030-as világbajnokság selejtezői már 2027 őszén elkezdődnek, azaz a FIFA-nak nagyon gyorsan át kell vinnie a létszámemelést, ha tényleg komolyan gondolja mindezt. A FIFA 2027 márciusában, a marokkói Rabatban rendezi meg tisztújító kongresszusát. Azt már tudjuk, hogy Gianni Infantino újra jelölteti magát, s abban is, hogy az olasz-svájci elnök legfőbb kampányfegyvere az újabb létszámemelés lesz. 

 

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