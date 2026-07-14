Ez a rangadó nem Kylian Mbappé és Lamine Yamal csatája

Luis de la Fuente (jobbra) kétszer már túljárt Didier Deschamps eszén. Fotó: DPA/Tom Weller

Ez nem Lamine Yamal és Kylian Mbappé párharcáról szól

Sokan az eddigi húsz világbajnoki fellépésén húsz gólt szerző Kylian Mbappé, valamint a 19. születésnapját tegnap ünneplő Lamine Yamal csatájaként vezetik fel a francia–spanyol elődöntőt,

kettejük máig rendezett tíz párharcából nyolcszor a tinédzser örülhetett győzelemnek.

Pedig nem csak rajtuk múlott, hogy a keddi találkozó egyáltalán létrejöhetett.

Az eddig egyedüliként százszázalékos Franciaország válogatottjában Ousmane Dembélé öt gólnál, míg Michael Olise mindenki másnál több (öt) gólpassznál jár, és akkor még nem is beszéltünk Bradley Barcoláról és Désiré Douéról, akik még erősebbé teszik a támadósort. Az összesítve 16-2-es gólkülönbség – ennél több gólt (17) csak Argentína szerzett, de hatvan perccel hosszabb idő alatt – egyben a védekezést is dicséri, amelyre a spanyolok ellen is nagy szükség lehet.

– Ha megnyerjük a világbajnokságot, ugyanolyan boldog leszek, akkor is, ha nem találok be többször. A vb-győzelem a valódi cél.

Az Európa-bajnokságot is úgy nyertük meg, hogy csak egy gólom volt. Ha a vb-t is behúzzuk, senkit sem fognak érdekelni a góljaim

– nyilatkozta az elődöntőt nagyon váró Yamal. Nem véletlenül: helyette eleinte Mikel Oyarzabal, majd a legutóbbi két fordulóban a csereként beállt Mikel Merino volt az ibériaiak hőse. Ám itt is kulcsszerepet játszik a védelem, hiszen Spanyolország a hat mérkőzése során egyetlen gólt kapott.

Ibrahima Konaté, a nyáron épp Spanyolországba igazolt védő felvezetésként hangsúlyozta, hogy nem félnek senkitől, de tisztelik az ellenfelet, amely minden poszton erős. Hozzá hasonlóan poszttársa, Maxence Lacroix is külön dicsérte Lamine Yamalt, ám egyikük sem csak a tinédzser ellen akar jól védekezni.

A két, taktikailag is kiváló válogatott párharca során az egyik legfontosabb kérdés tehát, hogy a bombaerős francia csatársor hányszor tudja feltörni a betonbiztosnak látszó spanyol falat. Amelyben még szintén mindig lehet tartalék.