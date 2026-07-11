A vb egyenes kieséses szakaszának másik ágán Norvégia Angliával, míg Argentína Svájccal játszik a legjobb négy közé kerülésért.
A spanyolok hőse nem hitt benne, Yamalt nem érdeklik a gólok
Ismét a hajrában becserélt játékos döntötte el a spanyol labdarúgó-válogatott mérkőzését. Mikel Merino a 86. percben beállt, majd a 88.-ban győztes gólt szerzett a Belgium elleni világbajnoki negyeddöntőn, amelynek Lamine Yamal volt a legjobbja. Luis de la Fuente már várja a Franciaország–Spanyolország vb-elődöntőt.
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