FIFA-pofon az angoloknak, nem csak Quansah hiányzik Norvégia ellen

Ugyanakkor a norvégok világbajnokságon még soha nem nyertek európai csapat ellen (két döntetlen, négy vereség).
Argentína sok gólt kap, Messi nem kívánt rekordja
Ha már a múlt: soha nem nyert még olyan csapat világbajnokságot, amely az első két egyenes kieséses meccsén egyaránt legalább két gólt kapott, márpedig Argentína így járt a Zöld-foki Köztársaság és Egyiptom ellen is. Ugyanakkor Svájc legveszélyesebb játékosa, Johan Manzambi napok óta nem tudott edzeni sérülése miatt, jó eséllyel a Kolumbia elleni nyolcaddöntő után az argentinok elleni csatát is kihagyja.
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