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FIFA-pofon az angoloknak, nem csak Quansah hiányzik Norvégia ellen

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A világbajnokság négy legjobb góllövője közül három egy ágra került: Erling Haaland (Norvégia) és Harry Kane (Anglia) közül csak az egyik játszhat elődöntőt, ott pedig Lionel Messi (Argentína) jöhet szembe, hacsak Svájc nem teszi európai belüggyé a vb-t. Anglia hiába reménykedett benne, Jarell Quansah eltiltását nem függesztette fel Folarin Balogun-mintára a FIFA, sőt, a védő még az elődöntőben sem játszhat. Jordan Henderson ünneplés közben sérült meg, de Marc Guéhi, Declan Rice és Reece James játéka is kérdéses.

Koczó Dávid
2026. 07. 11. 6:03
A FIFA Jarell Quansah eltiltását nem függesztette fel, míg Jordan Henderson sérülés miatt nem áll az angol válogatott rendelkezésére Norvégia ellen Fotó: NurPhoto via AFP/Ulrik Pedersen
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Ugyanakkor a norvégok világbajnokságon még soha nem nyertek európai csapat ellen (két döntetlen, négy vereség).

Argentína sok gólt kap, Messi nem kívánt rekordja

Ha már a múlt: soha nem nyert még olyan csapat világbajnokságot, amely az első két egyenes kieséses meccsén egyaránt legalább két gólt kapott, márpedig Argentína így járt a Zöld-foki Köztársaság és Egyiptom ellen is. Ugyanakkor Svájc legveszélyesebb játékosa, Johan Manzambi napok óta nem tudott edzeni sérülése miatt, jó eséllyel a Kolumbia elleni nyolcaddöntő után az argentinok elleni csatát is kihagyja.

Svájc stratégiája hasonló lehet az újabb dél-amerikai ellenféllel szemben: Kolumbia ellen 0-0 után tizenegyesekkel lépett tovább az európai csapat, amely tizenkét éve a nyolcaddöntőben majdnem eljutott idáig Argentína ellen is, akkor Ángel di María a 118. percben lőtte az egyetlen gólt. Ő már nem, Lionel Messi, illetve Granit Xhaka és Ricardo Rodriguez viszont most is játszhat az akkor pályára küldött futballisták közül, s bár az argentinoknak kiváló a tizenegyespárbaj-mérlege vb-ken – csúcsot jelentő hat győzelem mellett egyetlen vereség –,

Messi nem kívánt rekordja után nem feltétlenül lehetne magabiztos szétlövés közben. Miközben az argentin csillag nyolc gólnál jár a vb-n, Ausztria és Egyiptom ellen is kihagyott egy-egy büntetőt. Hasonló dupla hiba még senkivel sem fordult elő világbajnokságon.

Ha Svájc valamilyen módon továbbjutna, a torna az elődöntőre európai belüggyé válna, amire Európán kívül rendezés esetén még nem volt példa.

Labdarúgó-vb 2026, negyeddöntők

  • július 11., szombat, 23.00: Anglia–Norvégia (Miami)
  • július 12., vasárnap, 3.00: Argentína–Svájc (Kansas City)

 

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