FIFA-pofon az angoloknak, nem csak Quansah hiányzik Norvégia ellen

Svájc stratégiája hasonló lehet az újabb dél-amerikai ellenféllel szemben: Kolumbia ellen 0-0 után tizenegyesekkel lépett tovább az európai csapat, amely tizenkét éve a nyolcaddöntőben majdnem eljutott idáig Argentína ellen is, akkor Ángel di María a 118. percben lőtte az egyetlen gólt. Ő már nem, Lionel Messi, illetve Granit Xhaka és Ricardo Rodriguez viszont most is játszhat az akkor pályára küldött futballisták közül, s bár az argentinoknak kiváló a tizenegyespárbaj-mérlege vb-ken – csúcsot jelentő hat győzelem mellett egyetlen vereség –,

Messi nem kívánt rekordja után nem feltétlenül lehetne magabiztos szétlövés közben. Miközben az argentin csillag nyolc gólnál jár a vb-n, Ausztria és Egyiptom ellen is kihagyott egy-egy büntetőt. Hasonló dupla hiba még senkivel sem fordult elő világbajnokságon.

Ha Svájc valamilyen módon továbbjutna, a torna az elődöntőre európai belüggyé válna, amire Európán kívül rendezés esetén még nem volt példa.