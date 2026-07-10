Mbappé mindenkit átvert? Kane dühös lehet, Haaland nem fogta vissza magát

A lassításon jól látható: Mbappé előbb kezdett el elesni, minthogy az őt egyébként kétségtelenül akadályozó Mazraui elérte volna a lábát.

Definitely not a penalty pic.twitter.com/w1YH2JdM0p — Mo  (@Mo_LM10_) July 10, 2026

Ettől még lehet érvelni a büntető mellett, csakhogy Kane és Anglia pont azért nem kapott tizenegyest, mert az angol támadó is az őt akadályozó Mpasival való kontaktusra számítva már azelőtt esni kezdett, hogy ténylegesen ütközött volna a kapussal.

– Ha a játékvezető büntetőt ítélt volna, a VAR akkor sem szólt volna közbe – vélte Kane esete után Darren Cann korábbi Premier League-asszisztens, s a Mbappé-incidens után úgy tűnik, igaza volt.

Az eleve vitatott helyzetben, amikor van kontakt, de a támadó is el akarja adni a büntetőt, úgy tűnik, a VAR-szoba meghagyja a játékvezető kezében a döntést, akármelyik irányba is legyen az.

A következetesség így elmarad, ugyanakkor az eredeti VAR-használati elvnek megfelel ez a hozzáállás, bár ma már nem csak nyilvánvaló hibánál szól közbe a technológia.

Haaland szerint is sokáig vizsgálódott a VAR

A lassított felvételek valamelyest indokolják, hogy miért vizsgálódott hosszú ideig a VAR. Ezt Erling Haaland is kritizálta a közösségi médiában:

Öt percet kell várnia, hogy elvégezze a büntetőt, ez nagyon sok

– írta a norvég csatár, bár valamelyest túlzott, Mbappé esése és büntetője között 3 perc és 13 másodperc telt el. Ettől még Didier Deschamps is kritizálta a VAR lassúságát, s maga Mbappé is megemlítette a várakozást.