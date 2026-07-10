Kylian Mbappéharry kanelabdarúgó-vb 2026VAR-technológiaErling Haaland

Mbappé mindenkit átvert? Kane dühös lehet, Haaland nem fogta vissza magát

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Kylian Mbappé büntetője rengeteg vitát generált Franciaország és Marokkó vb-negyeddöntője után. A VAR sokáig vizsgálódott, Mbappé részben erre fogta, hogy kihagyta a tizenegyest, s Haaland is jelezte a közösségi médiában, hogy túl sokat kellett várnia a francia támadónak. Vannak viszont, akik úgy vélik, győzött az igazság: a Mbappé által kiharcolt büntető eleve nem volt jogos, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy járt Harry Kane a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen.

Koczó Dávid
2026. 07. 10. 10:06
Mazraui becsúszott, Mbappé elesett, a VAR sokáig vizsgálta, de végül Kane esetével ellentétben jöhetett a büntető, azt pedig a francia csatár kihagyta Fotó: Getty Images via AFP/Kevin C. Cox
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A lassításon jól látható: Mbappé előbb kezdett el elesni, minthogy az őt egyébként kétségtelenül akadályozó Mazraui elérte volna a lábát.

Ettől még lehet érvelni a büntető mellett, csakhogy Kane és Anglia pont azért nem kapott tizenegyest, mert az angol támadó is az őt akadályozó Mpasival való kontaktusra számítva már azelőtt esni kezdett, hogy ténylegesen ütközött volna a kapussal.

– Ha a játékvezető büntetőt ítélt volna, a VAR akkor sem szólt volna közbe – vélte Kane esete után Darren Cann korábbi Premier League-asszisztens, s a Mbappé-incidens után úgy tűnik, igaza volt.

Az eleve vitatott helyzetben, amikor van kontakt, de a támadó is el akarja adni a büntetőt, úgy tűnik, a VAR-szoba meghagyja a játékvezető kezében a döntést, akármelyik irányba is legyen az.

A következetesség így elmarad, ugyanakkor az eredeti VAR-használati elvnek megfelel ez a hozzáállás, bár ma már nem csak nyilvánvaló hibánál szól közbe a technológia.

Haaland szerint is sokáig vizsgálódott a VAR

A lassított felvételek valamelyest indokolják, hogy miért vizsgálódott hosszú ideig a VAR. Ezt Erling Haaland is kritizálta a közösségi médiában:

Öt percet kell várnia, hogy elvégezze a büntetőt, ez nagyon sok

– írta a norvég csatár, bár valamelyest túlzott, Mbappé esése és büntetője között 3 perc és 13 másodperc telt el. Ettől még Didier Deschamps is kritizálta a VAR lassúságát, s maga Mbappé is megemlítette a várakozást.

– Rosszul lőttem a büntetőt, hagytam, hogy kizökkentsen a várakozás. Nem éltem még át hasonlót – ismerte el Mbappé.

Azzal, hogy a tizenegyes kimaradt, a Kane-esethez hasonlaón a Mbappé-büntetőnek sem volt nagy jelentősége, Franciaország két akciógóllal győzte le 2-0-ra Marokkót, s várja, hogy Spanyolország vagy Belgium lesz-e az elődöntős ellenfele.

 

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