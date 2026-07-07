Egy arasz – az objektív manipulálás lehetősége

A videóbírói vizsgálatnak papíron négy fő területe van.

1. A les miatt elvett vagy megadott gól. Ezekben az esetekben a technológia állítólag pontos, de azért lehetnek kétségeink – miként arra majd kitérünk.

2. A szabálytalanság miatt elvett vagy megadott gól. Németország Paraguay ellen Jonathan Tah fejesével vezethetett volna 2-1-re a hosszabbításban, ám a VAR szerint Waldemar Anton akadályozta Orlando Gill kapust. Az ESPN játékvezetői elemzése szerint ez hibás beavatkozás volt: Anton inkább tartotta a helyét, Gill mozgott bele a kontaktusba, vagyis nem történt olyan egyértelmű szabálytalanság, amely miatt a pályán megadott gólt vissza kellett volna vonni. Németország végül tizenegyesekkel kiesett. Itt már nem milliméteres objektivitásról beszélünk, hanem értelmezésről, kontaktusról, futballszituációról. Vagyis arról a szürke zónáról, amelyben a VAR-nak eredetileg nem kellett volna főszereplővé válnia.

3. Nem csak a Belgium–Szenegál meccsen történtek miatt háboroghatunk. Ghána Anglia ellen Ezri Konsa belépőjénél szintén tizenegyest reklamált, de a VAR hallgatott. Carlos Queiroz ghánai kapitány szellemesen fogalmazott: a VAR „elment kávézni”. Azaz nem tudhatjuk, a VAR mikor dolgozik, mikor hallgat, mikor hívja ki a játékvezetőt, és mikor tesz úgy, mintha semmi sem történt volna.

4. A piros lapos esetek világa. Idetartozik Balogun kiállítása, Messi elmaradt büntetése, és idetartoznak az új, különösen furcsa fegyelmi VAR-ügyek is. Miguel Almirónt a Paraguay–Törökországon azért állították ki, mert ellenféllel való szóváltás közben eltakarva a száját beszélt. Piero Hincapié a Mexikó–Ecuadoron ugyanígy járt el Santia­go Giménezzel szemben. A szabály célja érthető: ne lehessen elrejteni rasszista, homofób vagy gyalázkodó megjegyzést a kamerák elől. Csakhogy itt a VAR már nem egy belépőt, nem egy lest, nem egy kezezést vizsgál, hanem egy feltételezett fegyelmi szándékot. Jude Bellingham Ghána ellen szintén eltakarva beszélt Jordan Ayew-val, mégsem kapott pirosat. A határ tehát itt is elmosódott.