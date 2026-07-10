Kylian Mbappélabdarúgó-vb 2026VAR-technológiafrancia labdarúgó-válogatottDidier Deschamps

Mennyire súlyos Mbappé sérülése? A támadó és a VAR-t szidó rekorder, Deschamps is válaszolt

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Kylian Mbappé a Marokkó ellen simán, 2-0-ra megnyert mérkőzés 76. percében rogyott a földre. A francia gólvágót azonnal le is cserélte Didier Deschamps francia szövetségi kapitány, de mind ő, mind Mbappé megnyugtatott mindenkit: a labdarúgó-vb góllövőlistájának élén álló csatár bevethető lesz az elődöntőben. Mohamed Ouahbi a Mbappé gólja előtti kezezés miatt kesergett.

Koczó Dávid
2026. 07. 10. 7:12
Kylian Mbappé: kihagyott büntető, gól és sérülés Marokkó ellen. Didier Deschamps lecserélte a labdarúgó-vb 2026 sztárját, de a francia támadó aligha hagyja ki az elődöntőt Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Takuya Matsumoto
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Minden jel arra utal, hogy Mbappé bevethető lesz az elődöntőben, még ha Didier Deschamps ezt nem is jelentette ki egyértelműen, a támadó esetében kis bokapanaszról beszélt, s azt is elárulta, hogy Manu Koné térdfájdalmakkal és görccsel fejezte be a mérkőzést.

Deschamps és Marokkó szövetségi kapitánya is panaszkodott a VAR-ra

Deschamps inkább amiatt panaszkodott, hogy Mbappé kihagyott büntetője előtt hosszú perceket kellett várni, amíg a VAR-szobában megvizsgálták a büntetőt érő szabálytalanságot, valamint a francia akció eleji labdaszerzést is. Igaz, talán Egyiptom örült volna hasonlóan kimerítő VAR-elemzésnek néhány nappal ezelőtt.

– Nem akarok kifogásokat keresni, de nem volt könnyű Mbappé helyzete – jelentette ki Deschamps, aki az elődöntőbe jutással rekordot dönt: az lesz a 26. vb-meccse szövetségi kapitányként, amivel megelőzi a német Helmut Schönt, és egyedül áll majd az örökrangsor élén. – Nagyon büszke vagyok, hogy egymás után harmadszor is eljutottunk a világbajnokság végjátékáig, de még nem vagyunk a döntőben, az a következő cél.

Mohamed Ouahbi, Marokkó szövetségi kapitánya azt fájlalta, hogy Mbappé gólja előtt Rabiot kezéhez ért a labda, bár hozzátette, nem biztos benne, hogy ezt tényleg le kellett fújni. A VAR egyébként ebben az esetben nem avatkozhatott volna közbe, hiszen a kézre pattanás és a gól között nem volt végig a franciáknál a labda. A kispadra márciusban kinevezett Ouahbi csalódott volt: bár az eredmény ugyanúgy 2-0 lett, mint négy éve a világbajnoki elődöntőben, Marokkó ezúttal sokkal inkább alárendelt szerepet játszott, mint Katarban.

 

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