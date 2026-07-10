Mennyire súlyos Mbappé sérülése? A támadó és a VAR-t szidó rekorder, Deschamps is válaszolt

Minden jel arra utal, hogy Mbappé bevethető lesz az elődöntőben, még ha Didier Deschamps ezt nem is jelentette ki egyértelműen, a támadó esetében kis bokapanaszról beszélt, s azt is elárulta, hogy Manu Koné térdfájdalmakkal és görccsel fejezte be a mérkőzést.

Deschamps és Marokkó szövetségi kapitánya is panaszkodott a VAR-ra

Deschamps inkább amiatt panaszkodott, hogy Mbappé kihagyott büntetője előtt hosszú perceket kellett várni, amíg a VAR-szobában megvizsgálták a büntetőt érő szabálytalanságot, valamint a francia akció eleji labdaszerzést is. Igaz, talán Egyiptom örült volna hasonlóan kimerítő VAR-elemzésnek néhány nappal ezelőtt.

– Nem akarok kifogásokat keresni, de nem volt könnyű Mbappé helyzete – jelentette ki Deschamps, aki az elődöntőbe jutással rekordot dönt: az lesz a 26. vb-meccse szövetségi kapitányként, amivel megelőzi a német Helmut Schönt, és egyedül áll majd az örökrangsor élén. – Nagyon büszke vagyok, hogy egymás után harmadszor is eljutottunk a világbajnokság végjátékáig, de még nem vagyunk a döntőben, az a következő cél.