Courtois tagadja, hogy ő kérte a cserét, a Real-kapus nélkül folytatja ősszel a belga válogatott

Courtois a jövőjéről kapcsolatban elárulta, hogy a belga válogatott nélküle folytatja ősszel. A nemzeti csapatot illetően ugyanis a Nemzetek Ligája-mérkőzéseken pihenni szeretne, de hangsúlyozta, egyelőre csak szünetet tart, még nem mondja le a válogatottságot.

Belgium szövetségi kapitánya is kiállt Senne Lammens mellett

Rudi Garcia megerősítette: nem bánta meg a kapuscserét, mert előre eldöntötte, hogy csak százszázalékos állapotban lévő játékosokat hagy a pályán. A szövetségi kapitány is kiállt a szerinte pillanatnyi koncentrációvesztés miatt hibázó Senne Lammens mellett, a saját jövőjéről pedig a következő hetekben fog dönteni. A francia tréner csalódott volt a kiesés miatt, de összességében elégedetten értékelte a vb-szereplést – a torna hátralévő része pedig elmondása szerint már nem igazán érdekli.

Spanyolország Franciaországgal játszik a magyar idő szerint kedden 21 órakor kezdődő világbajnoki elődöntőben. A másik ágon Norvégia Anglia, míg Argentína Svájc ellen csap össze a legjobb négy közé jutásért.