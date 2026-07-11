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Courtois tagadja, hogy ő kérte a cserét, a Real-kapus nélkül folytatja ősszel a belga válogatott

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A spanyol válogatott lesz Franciaország ellenfele az idei labdarúgó-világbajnokság első elődöntőjében. Spanyolország pénteken Belgium ellen nyert 2-1-re, ezúttal is Mikel Merino szerezte a győztes gólt. A találathoz kellett a Thibaut Courtois helyére becserélt kapus, Senne Lammens hibája is.

Wiszt Péter
2026. 07. 11. 5:51
Thibaut Courtois helyett Senne Lammens folytatta a belga kapuban Fotó: Getty Images via AFP/Luke Hales
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Courtois a jövőjéről kapcsolatban elárulta, hogy a belga válogatott nélküle folytatja ősszel. A nemzeti csapatot illetően ugyanis a Nemzetek Ligája-mérkőzéseken pihenni szeretne, de hangsúlyozta, egyelőre csak szünetet tart, még nem mondja le a válogatottságot.

Belgium szövetségi kapitánya is kiállt Senne Lammens mellett

Rudi Garcia megerősítette: nem bánta meg a kapuscserét, mert előre eldöntötte, hogy csak százszázalékos állapotban lévő játékosokat hagy a pályán. A szövetségi kapitány is kiállt a szerinte pillanatnyi koncentrációvesztés miatt hibázó Senne Lammens mellett, a saját jövőjéről pedig a következő hetekben fog dönteni. A francia tréner csalódott volt a kiesés miatt, de összességében elégedetten értékelte a vb-szereplést – a torna hátralévő része pedig elmondása szerint már nem igazán érdekli.

Spanyolország Franciaországgal játszik a magyar idő szerint kedden 21 órakor kezdődő világbajnoki elődöntőben. A másik ágon Norvégia Anglia, míg Argentína Svájc ellen csap össze a legjobb négy közé jutásért.

 

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