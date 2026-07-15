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Michelisz szerelői három perc alatt csodát tettek, így áll most az idény felénél

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Csodatevő szerelőinek hálás Michelisz Norbert azután, hogy az elmúlt hétvégén futamgyőzelmet aratott Portugáliában, a túraautó-világsorozat (FIA TCR World Tour) idei utolsó európai állomásán. Michelisz a nyolc versenyhétvégéből álló idény feléhez érve, négy helyszín után újra a bajnoki címért harcol, harmadik az összetettben.

Szalay Attila
2026. 07. 15. 6:35
Portugáliában győzelemmel zárta a túraautó-világsorozat európai részét Michelisz Norbert Fotó: WSC/Avens Images/Alessio De Marco
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Michelisz Norbert: „Jó helyen vagyok ennél a csapatnál”

Következett Franciaország, ahol Azcona ellenállhatatlan volt, az időmérőt és az első futamot is megnyerte. A spanyol árnyékában nem lehetett teljesen őszinte a harmadikként leintett Michelisz mosolya. Főleg, hogy a csapattárs a második futamon is előtte végzett. Így hirtelen kulcsfontosságú lett Michelisznek a legutóbbi, portugáliai hétvége, nehogy túlságosan leszakadjon Azcona mögött a szezon felére.

Michelisz Norbert és Mikel Azcona
Michelisz Norbert és Mikel Azcona. Forrás: WSC/Avens Images

A 2022-ben bajnok hyundaios nem bízta a véletlenre a dolgot, a Vila Real-i utcai pályán is megnyerte az időmérőt, míg a technikai gonddal küzdő Michelisz csak kilencedik lett. Vasárnapra mégis fordult a kocka. Azcona az első futamon egy pozíciót veszítve második, a magyar négyet előrelépve ötödik lett. Aztán a második versenyen a spanyol csak tizenkettedik lett, Michelisz pedig nyert, így keretbe foglalta az idény első felét: győzelemmel kezdett és győzelemmel zárt a bajnokság nagyszünete előtt.

– Sajnos csalódást keltő volt az időmérő, kilencedik lettem, kétszer is eltört a féltengelyem. Nem gondoltam volna, hogy csapat három-négy perc alatt kicseréli, így ki tudok menni még egyszer és be tudok fejezni egy kört. Őszintén szólva a szerelő fiúknak köszönhető, hogy most itt állok, mert ha ők nem tesznek csodát, biztos, hogy az első tízen kívülről rajtoltam volna, és egy ilyen utcai pályán borzasztó nehéz előzni. Jó helyen vagyok ennél a csapatnál – nyilatkozta kissé meghatódva Michelisz a portugáliai siker után.

Hosszú szünet után Ázsiában folytatódik a bajnokság

Most hosszú szünet következik, a csapatok áttelepülnek Ázsiába, ahol október első hétvégéjén Dél-Koreában, a Hyundai hazai pályáján folytatódik az idény. Aztán lesz két versenyhétvége Kínában, majd a szezonzárót Makaóban rendezik november végén.

Michelisz a nyolc fordulóból álló világsorozat első felének mind a négy európai állomásán dobogóra állt, és a szezon feléhez érve 198 ponttal harmadik az összetettben. Hátránya 32 pont az éllovas Urrutia (230) és 22 Azcona (220) mögött. Még többször is fordulhat a kocka.

 

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