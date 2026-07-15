Michelisz szerelői három perc alatt csodát tettek, így áll most az idény felénél

Michelisz Norbert: „Jó helyen vagyok ennél a csapatnál”

Következett Franciaország, ahol Azcona ellenállhatatlan volt, az időmérőt és az első futamot is megnyerte. A spanyol árnyékában nem lehetett teljesen őszinte a harmadikként leintett Michelisz mosolya. Főleg, hogy a csapattárs a második futamon is előtte végzett. Így hirtelen kulcsfontosságú lett Michelisznek a legutóbbi, portugáliai hétvége, nehogy túlságosan leszakadjon Azcona mögött a szezon felére.

Michelisz Norbert és Mikel Azcona. Forrás: WSC/Avens Images

A 2022-ben bajnok hyundaios nem bízta a véletlenre a dolgot, a Vila Real-i utcai pályán is megnyerte az időmérőt, míg a technikai gonddal küzdő Michelisz csak kilencedik lett. Vasárnapra mégis fordult a kocka. Azcona az első futamon egy pozíciót veszítve második, a magyar négyet előrelépve ötödik lett. Aztán a második versenyen a spanyol csak tizenkettedik lett, Michelisz pedig nyert, így keretbe foglalta az idény első felét: győzelemmel kezdett és győzelemmel zárt a bajnokság nagyszünete előtt.

– Sajnos csalódást keltő volt az időmérő, kilencedik lettem, kétszer is eltört a féltengelyem. Nem gondoltam volna, hogy csapat három-négy perc alatt kicseréli, így ki tudok menni még egyszer és be tudok fejezni egy kört. Őszintén szólva a szerelő fiúknak köszönhető, hogy most itt állok, mert ha ők nem tesznek csodát, biztos, hogy az első tízen kívülről rajtoltam volna, és egy ilyen utcai pályán borzasztó nehéz előzni. Jó helyen vagyok ennél a csapatnál – nyilatkozta kissé meghatódva Michelisz a portugáliai siker után.