NB I: a szurkolók idegesek, mikor lesznek a mérkőzések?

Egy nyilatkozat szerint a klubokat nem éri nagy kár

Egy kedden megjelent cikkben további részletek is nyilvánosságra kerültek. A DVSC cégvezetője, Makray Balázs a következőket mondta:

Túl sok konkrétumot nem mondhatok, múlt hét péntek óta már tudjuk, hogyan alakul a központi bevétel, ugyanakkor a titoktartási kötelezettség miatt nem mondhatok túl sokat

- idézte Makrayt a HAON. A Csakfoci úgy tudja, hogy a kluboknak nem kell számottevő visszaeséssel kalkulálniuk ezen a téren. A jelenlegi helyzet az, hogy 850 millió forinttal minden élvonalbeli egyesület számolhat, amennyiben minden feltételt (4+1-es magyar- és fiatal ajánlás) betart. Az NB I-re vonatkozó teljes csomag így mintegy 10 milliárd forint volumenű összeg. Ez az MLSZ-től érkezik, ennek fedezete részben a televíziós jogok értékesítéséből származó bevétel lesz, illetve adott esetben kiegészülhet mindez a szerencsejátékból származó pénzekkel.

A tavalyi idényhez képest ez klubonként 20-30 millió forintos visszaesést jelent.

Ugyanakkor arról kevesebben beszélnek, hogy a mindenkor megfizetett jogdíj nem képezi a költségek teljes részét, ugyanis a nyertesnek még le is kell gyártani a mérkőzések közvetítéseit, meg kell teremteni a közvetítéshez szükséges feltételeket. Jelenleg nincs olyan tévétársaság (még a közmédia sem), amely ezt képes lenne 100 százalékban önerőből biztosítani, ezért van az, hogy a meccsek közvetítéséhez szükséges eszközöket bérelni kell. Ez azonban nem nagyon érdekli a szurkolókat. Az már sokkal jobban, hogy mikor és hol láthatja kedvenc csapatát július 24-től.