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NB I: a szurkolók idegesek, mikor lesznek a mérkőzések?

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Elvileg kilenc nap múlva, 2026. július 24-én, pénteken este rendeznék meg a labdarúgó NB I 2026-27-es idényének nyitómérkőzését, de hivatalosan semmit sem lehet tudni arról, hogy melyik két csapat feszül egymásnak az 1. forduló nyitányán. Miként az sem publikus még, hogyan alakul az 1. forduló további programja. Ez szinte képtelen helyzetet teremt, mert a csapatok (elvileg) nem tudják, mikor, hol kell játszaniuk, a szurkolók pedig (biztosan) nem tudják, mikor jelenjenek meg kedvenceik mérkőzésén. MIndez, amit leírtunk a szerda déli állapotokat tükrözi.

Lantos Gábor
2026. 07. 15. 11:52
Továbbra is teljes a bizonytalanság az NB I kezdési időpontjai körül Fotó: Polyák Attila
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Egy nyilatkozat szerint a klubokat nem éri nagy kár

Egy kedden megjelent cikkben további részletek is nyilvánosságra kerültek. A DVSC cégvezetője, Makray Balázs a következőket mondta: 

Túl sok konkrétumot nem mondhatok, múlt hét péntek óta már tudjuk, hogyan alakul a központi bevétel, ugyanakkor a titoktartási kötelezettség miatt nem mondhatok túl sokat

 - idézte Makrayt a HAON. A Csakfoci úgy tudja, hogy a kluboknak nem kell számottevő visszaeséssel kalkulálniuk ezen a téren. A jelenlegi helyzet az, hogy 850 millió forinttal minden élvonalbeli egyesület számolhat, amennyiben minden feltételt (4+1-es magyar- és fiatal ajánlás) betart. Az NB I-re vonatkozó teljes csomag így mintegy 10 milliárd forint volumenű összeg. Ez az MLSZ-től érkezik, ennek fedezete részben a televíziós jogok értékesítéséből származó bevétel lesz, illetve adott esetben kiegészülhet mindez a szerencsejátékból származó pénzekkel. 

A tavalyi idényhez képest ez klubonként 20-30 millió forintos visszaesést jelent.

Ugyanakkor arról kevesebben beszélnek, hogy a mindenkor megfizetett jogdíj nem képezi a költségek teljes részét, ugyanis a nyertesnek még le is kell gyártani a mérkőzések közvetítéseit, meg kell teremteni a közvetítéshez szükséges feltételeket. Jelenleg nincs olyan tévétársaság (még a közmédia sem), amely ezt képes lenne 100 százalékban önerőből biztosítani, ezért van az, hogy a meccsek közvetítéséhez szükséges eszközöket bérelni kell. Ez azonban nem nagyon érdekli a szurkolókat. Az már sokkal jobban, hogy mikor és hol láthatja kedvenc csapatát július 24-től.

A helyzet a csapatoknak sem jön jól, ugyanis egyelőre minden áll. A klubok nem tudták megkezdeni a jegyértékesítést, mert hivatalosan nem tudják, mikor fogadják az ellenfeleket. A tizenkét csapat közösségi média oldalait átnézve szerdán délben semmiféle releváns információt nem tudtak adni erről. A kommentmezőkben viszont egyre több helyen jelenik meg a drukkerek kérdése. Ezek a felvetések arról szólnak, hogy a szurkolók szeretnének tisztán látni, de ez szerdán délben még nem volt lehetséges.

Példátlan helyzet Magyarországon

Ez a helyzet amúgy szinte példátlan Európában – mármint az, hogy kilenc nappal a bajnoki rajt előtt ne legyen semmilyen információ a kezdésekről. 

A topligákban ilyesmi egészen biztosan nem fordulhat elő.

A Premier League augusztus 21-én 21 órakor az Arsenal–Coventry mérkőzéssel indul. A Bundesliga első játéknapja augusztus 28-án lesz, amikor a Bayern München 20.30-tól játszik a Stuttgart ellen. A spanyol bajnokság augusztus 15-én 19.30-kor az Alaves–Getafe mérkőzéssel rajtol. Olaszországban augusztus 22-én 18.30-kor két meccsel rajtolnak a küzdelmek (Internazionale–Monza, Udinese–Como), Franciaországban augusztus 21-én 20.45-kor a Marseille a Strasbourg ellen játszik. Ezek a nagy bajnokságok. Megnéztük néhány kisebb ország bajnokságát is, ott sem különbözik ettől a helyzet.

NB II: veled mi lesz?

Az NB I-nél kisebb jelentőségű a másodosztály helyzete, de az NB II-ben is hasonló a helyzet. A másodosztályú bajnokság első fordulóját 2026. július 26-ra, vasárnapra írta ki a szövetség, de itt is csak annyi ismert, hogy az első fordulóban kik játszanak egymás ellen. Ráadásul az NB II-es klubok körében is elég nagy volt a mozgás korábban. 

Az egyik legfontosabb kérésük az volt, hogy az MLSZ szüntesse meg azt a szabályt, amely szerint az NB II-ben csak és kizárólag vasárnap lehet mérkőzéseket játszani

(kivétel a hétfői nap, amikor a közmédia esténként egy másodosztályú mérkőzést a műsorára tűzött.) A másodosztályú klubok képviselői szerint a kizárólagos vasárnapi játéknap hátrányos helyzetbe hozza őket. Most azonban kisebb gondjuk is nagyobb ennél, mert egyelőre azt sem tudni, hogy július 26-án, vasárnap mikor rendezik meg az első forduló mérkőzéseit.

Természetesen, ha a szerdai nap folyamán megjelennek a kezdési időpontok, azokkal frissítjük a cikket.

 

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