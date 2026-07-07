Sinner és Zverev lehűtötte a kedélyeket a londoni kánikulában

A győzelemmel Sinner pályafutása tizedik Grand Slam-elődöntőjébe jutott. Wimbledonban címvédőként továbbra is versenyben van, és a keddi mérkőzés alapján nemcsak az ellenfelekkel, hanem a körülményekkel is képes megbirkózni.

Alexander Zverev először negyeddöntős Wimbledonban Fotó: GLYN KIRK / AFP

Zverev két nap alatt jutott el a legjobb nyolcig

Alexander Zverev másfajta próbatételen jutott túl. A német világklasszis hétfő este már 2-0-ra vezetett Jirí Lehecka ellen, amikor a mérkőzést a wimbledoni este 11 órás zárás miatt félbe kellett szakítani. Előre lehetett sejteni, hogy ez megtörténik, hiszen a programot korábban a Fery–Dimitrov ötszettes csatája alaposan megnyújtotta.

Kedden más körülmények között, nagy melegben folytatódott a meccs, és a cseh játékos kezdett jobban. Lehecka 6:3-ra megnyerte a harmadik szettet, majd a negyedikben is végig tartotta magát. A rövidítésben Zverevnek 6-4-nél két meccslabdája volt, Lehecka azonban még visszajött 6-6-ra. A német végül 8-6-ra megnyerte a tie-breaket, ezzel a mérkőzést is, és készülhet a Taylor Fritz elleni negyeddöntőre.

Zverevnek ez már most pályafutása legjobb wimbledoni eredménye, hiszen korábban soha nem jutott el a legjobb nyolcig Londonban. Ezt a maga módján ő is jelezte.

„Ki gondolta volna, hogy ehhez csak tizenkét évre lesz szükségem?” – mondta mosolyogva a meccs után. Majd komolyabbra fordítva hozzátette: „Nagyon boldog és megkönnyebbült vagyok, hogy ezt elértem, de természetesen még három mérkőzést szeretnék játszani itt.”

A félbeszakításról úgy fogalmazott, mentálisan nehezebb visszatérni, mint fizikailag. „Nem könnyű másnap folytatni, főleg ötjátszmás meccsen. Örülök, hogy négy szettben továbbjutottam, és nem kellett még egy játszmát játszanom” – mondta Zverev, aki Fritz ellen nem vár látványos labdameneteket. „Valószínűleg nem lesz túl szórakoztató meccs. Mindketten 140 mérföldes szervákat ütünk, úgyhogy nem számítok sok labdamenetre.”

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Gauff először wimbledoni elődöntős

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