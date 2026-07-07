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wimbledonalexander zverevJannik Sinner

Sinner és Zverev lehűtötte a kedélyeket a londoni kánikulában

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Jannik Sinner választ adott a Roland Garros után felvetődött kérdésre: a világelső ezúttal a hőségben is bírta a terhelést, és három játszmában jutott be Wimbledonban az elődöntőbe. Alexander Zverev félbeszakadt mérkőzést fejezett be győzelemmel, igaz, még csak a legjobb nyolc közé jutásért, de az elődöntős Coco Gauffhoz hasonlóan már így is eddigi legjobb londoni szereplését érte el.

Novák Miklós
2026. 07. 07. 19:04
Jannik Sinnernek jól jött a szünetekben a napernyő Fotó: KENTARO TOMINAGA Forrás: Yomiuri
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A győzelemmel Sinner pályafutása tizedik Grand Slam-elődöntőjébe jutott. Wimbledonban címvédőként továbbra is versenyben van, és a keddi mérkőzés alapján nemcsak az ellenfelekkel, hanem a körülményekkel is képes megbirkózni.

Alexander Zverev először negyeddöntős Wimbledonban
Alexander Zverev először negyeddöntős Wimbledonban Fotó: GLYN KIRK / AFP

Zverev két nap alatt jutott el a legjobb nyolcig

Alexander Zverev másfajta próbatételen jutott túl. A német világklasszis hétfő este már 2-0-ra vezetett Jirí Lehecka ellen, amikor a mérkőzést a wimbledoni este 11 órás zárás miatt félbe kellett szakítani. Előre lehetett sejteni, hogy ez megtörténik, hiszen a programot korábban a Fery–Dimitrov ötszettes csatája alaposan megnyújtotta.

Kedden más körülmények között, nagy melegben folytatódott a meccs, és a cseh játékos kezdett jobban. Lehecka 6:3-ra megnyerte a harmadik szettet, majd a negyedikben is végig tartotta magát. A rövidítésben Zverevnek 6-4-nél két meccslabdája volt, Lehecka azonban még visszajött 6-6-ra. A német végül 8-6-ra megnyerte a tie-breaket, ezzel a mérkőzést is, és készülhet a Taylor Fritz elleni negyeddöntőre.

Zverevnek ez már most pályafutása legjobb wimbledoni eredménye, hiszen korábban soha nem jutott el a legjobb nyolcig Londonban. Ezt a maga módján ő is jelezte.

„Ki gondolta volna, hogy ehhez csak tizenkét évre lesz szükségem?” – mondta mosolyogva a meccs után. Majd komolyabbra fordítva hozzátette: „Nagyon boldog és megkönnyebbült vagyok, hogy ezt elértem, de természetesen még három mérkőzést szeretnék játszani itt.”

A félbeszakításról úgy fogalmazott, mentálisan nehezebb visszatérni, mint fizikailag. „Nem könnyű másnap folytatni, főleg ötjátszmás meccsen. Örülök, hogy négy szettben továbbjutottam, és nem kellett még egy játszmát játszanom” – mondta Zverev, aki Fritz ellen nem vár látványos labdameneteket. „Valószínűleg nem lesz túl szórakoztató meccs. Mindketten 140 mérföldes szervákat ütünk, úgyhogy nem számítok sok labdamenetre.”

Coco Gauff szerint az volt a sikere titka, hogy nem izgult Jessica Pegula ellen
Coco Gauff szerint az volt a sikere titka, hogy nem izgult Jessica Pegula ellen Fotó: RAY TANG / ANADOLU

Gauff először wimbledoni elődöntős

A nőknél Coco Gauff is fontos mérföldkőhöz érkezett. A világranglista hetedik helyezettje Jessica Pegula legyőzésével pályafutása során először jutott elődöntőbe Wimbledonban. Gauff számára különösen nagy fordulat ez, hiszen a torna előtt két éve nem nyert mérkőzést füvön. „Őszintén szólva ez elég őrült” – mondta erre utalva a győzelme után. 

A 2019-es wimbledoni berobbanása után sokan nagy terhet tettek Gauff vállára, ő azonban most már másként éli meg a londoni szereplést. „Hét év után ez volt az első alkalom, hogy úgy léptem ki a Centre Courtra, hogy nem voltam ideges” – mondta. Ez a nyugalom most elődöntőt ért neki.

A másik keddi női negyeddöntőben a cseh Muchová kisebb meglepetésre két szettben legyőzte Oszakát, aki korábban a világelső Szabalenkát búcsúztatta viszonylag simán.

Wimbledon, negyeddöntők

Férfiak

  • Sinner (olasz, 1.)–Struff (német) 7:5, 7:6, 6:3
  • Auger-Aliassime (kanadai, 3.)–Djokovics (szerb, 7.) később
  • Cobolli (olasz, 9.)–Fery (brit) szerdán
  • Fritz (amerikai, 6.)–Zverev szerdán

Nők

  • Oszaka (japán, 14.)–Muchová (cseh, 10.) 7:6 (7-4), 6:4
  • Pegula (amerikai, 4.)–Gauff (amerikai, 7.) 4:6, 6:3., 6:3
  • Kosztyuk (ukrán, 12.)–Paolini (olasz, 13.) szerdán
  • Nosková (cseh, 9.)–Mertens (belga, 25.) szerdán

 

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