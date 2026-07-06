Djokovics ellenfele csúnya szóváltásba ment bele, Szabalenka csak piálni akar a kiesése után

Auger-Aliassime nyert, aztán magyarázatot kért

A férfiaknál Félix Auger-Aliassime és Alejandro Davidovich Fokina mérkőzése hozta a nap legnagyobb indulatát. A kanadai 6:7, 7:6, 6:3, 6:7, 6:1-re győzött négy óra huszonhat perc alatt, és bejutott a negyeddöntőbe, ahol Novak Djokovics vár rá, aki a selejtezőből érkezve bravúrosan szereplő Szafjulint múlta felül.

A meccs azonban nemcsak a színvonalról marad emlékezetes. A negyedik játszmában Auger-Aliassime 5:4-nél a mérkőzésért adogatott, Davidovich Fokina pedig 15-40-nél, két bréklabdánál orvosi ápolást kért. A játék megszakadt, majd amikor folytatódott, Auger-Aliassime kettős hibát ütött, elveszítette az adogatását, később pedig a rövidítést is. Az ötödik szettben aztán simán, 6:1-re lezárta a meccset, de a történteket nem hagyta szó nélkül: a kézfogás után a hálónál feszült szóváltás alakult ki a két játékos között.

Felix Auger-Aliassime és Alejandro Davidovich Fokina szóváltásba keveredett Fotó: GLYN KIRK / AFP

A kanadai nem azt állította, hogy ellenfele sérülése nem volt valódi, hanem azt kifogásolta, hogy a szabály lehetővé teszi az ilyen időzítést. – A kettőnk közötti párbeszédbe nem akarok belemenni. Ha ő be akar beszélni akar róla, megteheti. De tudja, mi a véleményem – kezdett bele. Majd kimondta a lényeget: – Szerintem a szabályt meg kell változtatni. Nyilvánvaló, hogy amíg ilyen a szabály, egy játékos a saját előnyére fogja használni.

Auger-Aliassime szerint ha valaki az ellenfél adogatójátékának közepén sérül meg, akkor vagy várnia kellene az ápolással, vagy addig fel kellene adnia a pontokat.:

Hogy az ellenfél adogatójátékának közepén meg lehessen állítani a játékot, és ki lehessen hívni a gyúrót, szerintem ez szégyenletes szabály. Nem látok még egy sportágat, ahol ilyesmit meg lehetne tenni. Jegyezzék meg, amit mondok: ez szégyenletes szabály.