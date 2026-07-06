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Djokovics ellenfele csúnya szóváltásba ment bele, Szabalenka csak piálni akar a kiesése után

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Osaka Naomi két szettben kiejtette a világelső Arina Szabalenkát Wimbledonban, aki keserűen vallott önmagáról, Félix Auger-Aliassime pedig nemcsak megnyerte az Alejandro Davidovich Fokina elleni ötszettes csatát, hanem a hálónál még össze is szólalkozott ellenfelével. A kanadai aztán következő ellenfelét, Novak Djokovicsot méltatta. A vasárnap estének volt még egy fontos következménye: Hubert Hurkacz feladta Jan-Lennard Struff elleni mérkőzését, így Jannik Sinner nem a Federer-verő lengyellel, hanem a némettel találkozik a negyeddöntőben.

Novák Miklós
2026. 07. 06. 9:33
Arina Szabalenka idén sem diadalmaskodik Wimbledonban Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV Forrás: AFP
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Auger-Aliassime nyert, aztán magyarázatot kért

A férfiaknál Félix Auger-Aliassime és Alejandro Davidovich Fokina mérkőzése hozta a nap legnagyobb indulatát. A kanadai 6:7, 7:6, 6:3, 6:7, 6:1-re győzött négy óra huszonhat perc alatt, és bejutott a negyeddöntőbe, ahol Novak Djokovics vár rá, aki a selejtezőből érkezve bravúrosan szereplő Szafjulint múlta felül.

A meccs azonban nemcsak a színvonalról marad emlékezetes. A negyedik játszmában Auger-Aliassime 5:4-nél a mérkőzésért adogatott, Davidovich Fokina pedig 15-40-nél, két bréklabdánál orvosi ápolást kért. A játék megszakadt, majd amikor folytatódott, Auger-Aliassime kettős hibát ütött, elveszítette az adogatását, később pedig a rövidítést is. Az ötödik szettben aztán simán, 6:1-re lezárta a meccset, de a történteket nem hagyta szó nélkül: a kézfogás után a hálónál feszült szóváltás alakult ki a két játékos között.

Felix Auger-Aliassime és Alejandro Davidovich Fokina szóváltásba keveredett
Felix Auger-Aliassime és Alejandro Davidovich Fokina szóváltásba keveredett Fotó: GLYN KIRK / AFP

A kanadai nem azt állította, hogy ellenfele sérülése nem volt valódi, hanem azt kifogásolta, hogy a szabály lehetővé teszi az ilyen időzítést. – A kettőnk közötti párbeszédbe nem akarok belemenni. Ha ő be akar beszélni akar róla, megteheti. De tudja, mi a véleményem – kezdett bele. Majd kimondta a lényeget: – Szerintem a szabályt meg kell változtatni. Nyilvánvaló, hogy amíg ilyen a szabály, egy játékos a saját előnyére fogja használni.

Auger-Aliassime szerint ha valaki az ellenfél adogatójátékának közepén sérül meg, akkor vagy várnia kellene az ápolással, vagy addig fel kellene adnia a pontokat.:

Hogy az ellenfél adogatójátékának közepén meg lehessen állítani a játékot, és ki lehessen hívni a gyúrót, szerintem ez szégyenletes szabály. Nem látok még egy sportágat, ahol ilyesmit meg lehetne tenni. Jegyezzék meg, amit mondok: ez szégyenletes szabály.

Djokovics jön, Sinner elkerülte Hurkaczot

Auger-Aliassime a vita után gyorsan át is kapcsolhatott a következő feladatra, mert a negyeddöntőben Novak Djokovics vár rá. A kanadai tisztelettel beszélt a szerb legendáról.

– Egyszerű: a legjobbamat kell nyújtanom. Ha nem a legjobbamat nyújtom, nincs esélyem – mondta, majd hozzátette, hogy Djokovics munkájára és pályafutására játékosként még nagyobb tisztelettel néz, mint gyerekként.

A felső ágon Jannik Sinner is készülhet a negyeddöntőre, de nem azzal az ellenféllel, akit sokan veszélyesebbnek tartottak volna számára. Hubert Hurkacz 3:6, 6:7 után még kétszettes előnyben volt Jan-Lennard Struff ellen, a német azonban visszajött, a lengyel pedig az ötödik játszmában, 2:4-nél feladta a mérkőzést. Hurkacz füvön különösen kellemetlen ellenfél, elég csak felidézni, hogy 2021-ben Wimbledonban ő győzte le Roger Federert a negyeddöntőben, lényegében lezárva a svájci legenda Grand Slam-pályafutását.

Sinner így Struff-fal találkozik a legjobb nyolc között. A német számára ez pályafutása első Grand Slam-negyeddöntője, a világelső olasznak viszont aligha kell külön magyarázni, hogy Wimbledonban egyetlen könnyű meccs sem létezik.

Wimbledon, vasárnapi eredmények

Férfi egyes, nyolcaddöntő:
Auger-Aliassime (kanadai, 20.)–Davidovich Fokina (spanyol, 13.) 6:7 (4–7), 7:6 (8–6), 6:3, 6:7 (2–7), 6:1
Djokovics (szerb, 6.)–Szafiullin (orosz) 7:6 (8–6), 6:3, 3:6, 6:3
Sinner (olasz, 1.)–Mocsizuki (japán) 6:3, 7:6 (7–0), 6:3
Struff (német)–Hurkacz (lengyel, 15.) 3:6, 6:7 (5–7), 7:6 (7–2), 7:5, 4:2-nél Hurkacz feladta

Női egyes, nyolcaddöntő:
Osaka (japán, 14.)–Szabalenka (fehérorosz, 1.) 6:2, 7:6 (7–2)
Muchová (cseh, 10.)–Krejcíková (cseh, 17.) 7:5, 5:7, 6:3
Pegula (amerikai, 5.)–Jovic (amerikai) 4:6, 6:3, 6:1
Gauff (amerikai, 2.)–Bencic (svájci, 20.) 4:6, 6:3, 6:4


 

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