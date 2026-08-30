Novak Djokovics utolsó esélye? Federer és Nadal sokat sejtető példája a US Open előtt

Toni Nadal szerint Djokovics utolsó Grand Slam-tornája következik

Ha Djokovics ezt a Grand Slam-tornát sem nyeri meg, akkor lassan be kell látni, hogy nem lehet már olyan forgatókönyvet felvázolni, amelyben ezt megteheti.

– Ebben a korban, ha kétnaponta öt nyert szettre kell játszani, a regenerálódás már nem ugyanolyan. A mozgás már nem a legmagasabb szintű, a minimális lemaradások pedig rányomják a játékra a bélyegüket. Szerintem az utolsó szezonját látjuk – mondta Djokovicsról a Roland Garros után, de még Wimbledon előtt Toni Nadal, a legendás Rafael nagybátyja, aki unokaöccse sikereinek döntő többségéhez edzőként járult hozzá.

Djokovics úgy jár, mint Nadal és Federer?

Ha Djokovics jól szerepel a US Openen, s bejut legalább az elődöntőbe, akkor ő lesz az első, akit eljut száz megnyert meccsig a tornán – a másik három Grand Slam-helyszínen már elérte a bűvös határt a szerb. Djokovicsot azonban már nem ezek a járulékos rekordok hajtják, a motivációjáról a felesége, Jelena beszélt a teniszezőről nemrég megjelent dokumentumfilmben.

– Egyértelműen vegyes érzelmek fűzik a visszavonuláshoz. Azt a terhet cipeli, hogy sosem elég jó. Hogy bármennyit tesz, az sosem lesz elég – fedte fel Jelena, míg Novak így beszélt a sportágáról:

A tenisz sokkal több, mint játék és versengés. Ez a személyiségem alapja.

Ez alapján érthető, hogy Djokovicsnak miért nehéz elengednie a teniszt, ugyanakkor teljes mértékben nem is kell: azt is elárulta, ha egyszer befejezi a pályafutását, akkor is rendszeresen fog játszani, ellentétben Nadallal, aki saját bevallása szerint az elmúlt másfél évben „szinte soha” nem teniszezett.

Sem a spanyol, sem Federer nem tudta könnyen elengedni a karrierjét. A svájci a 2021-es wimbledoni elveszített negyeddöntője után több mint egy évig kereste az újabb visszatérés lehetőségét, mielőtt bejelentette a visszavonulását, Nadal pedig a 2024-es Roland Garros előtt megüzente a szervezőknek: töröljék a neki tervezett búcsúünnepséget, mert lehet, hogy visszatér még versenyzőként a salakpályás Grand Slam-tornára, aztán az év végén belátta, hogy nincs tovább.