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Novak Djokovics utolsó esélye? Federer és Nadal sokat sejtető példája a US Open előtt

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Novak Djokovics a US Opent felvezető cincinnati mesterversenyen az első mérkőzésén nemcsak kikapott, hanem látványosan szenvedett a pályán, hányt is. A mérkőzés után a szerb teniszklasszis úgy fogalmazott: valószínűleg nem tér már vissza versenyezni Cincinnatibe. Ez újra felerősítette a találgatásokat arról, hogy nagyon közel lehet Djokovics pályafutásának vége, s talán a ma kezdődő US Open lesz az utolsó Grand Slam-tornája. Ha Roger Federer és Rafael Nadal példájából indulunk ki: amikor eljön az idő, vélhetően akkor sem fogjuk tudni, hogy Djokovics utolsó Grand Slam-versenyét figyeljük.

Koczó Dávid
2026. 08. 30. 5:55
Novak Djokovics a 2023-as US Open óta nem nyert Grand Slam-trófeát, az idei New York-i torna lehet az utolsó esélye Fotó: Getty Images via AFP/Caleb Bowlin
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A 2025-ös év világosan megmutatta, hogy már nem a szerb a világ legjobb teniszezője. Az egyaránt csúcsra járatott Jannik Sinner és Carlos Alcaraz érinthetetlen Djokovics volt számára is, de a szerb az elődöntőig mind a négy Grand Slamen eljutott. 

Djokovics joggal hihette: ha összeállnak a csillagok, még van benne GS-siker. Csakhogy 2026-ban éppen ez a helyzet.

Alcaraz két Grand Slam-tornát kihagyott, Sinner a Roland Garroson ütközött falba, Djokovics Ausztráliában két fordulót is ajándékba kapott – Jakub Mensík ki sem állt ellene, majd Lorenzo Musetti kétszettes előnyben feladta a szerb elleni meccsét. A US Openen az olasz világelső nem indul, s bár Alcaraz részt vesz a versenyen, négy hónapos kihagyása után minimum kérdéses a formája.

Toni Nadal szerint Djokovics utolsó Grand Slam-tornája következik

Ha Djokovics ezt a Grand Slam-tornát sem nyeri meg, akkor lassan be kell látni, hogy nem lehet már olyan forgatókönyvet felvázolni, amelyben ezt megteheti.

– Ebben a korban, ha kétnaponta öt nyert szettre kell játszani, a regenerálódás már nem ugyanolyan. A mozgás már nem a legmagasabb szintű, a minimális lemaradások pedig rányomják a játékra a bélyegüket. Szerintem az utolsó szezonját látjuk – mondta Djokovicsról a Roland Garros után, de még Wimbledon előtt Toni Nadal, a legendás Rafael nagybátyja, aki unokaöccse sikereinek döntő többségéhez edzőként járult hozzá.

Djokovics úgy jár, mint Nadal és Federer?

Ha Djokovics jól szerepel a US Openen, s bejut legalább az elődöntőbe, akkor ő lesz az első, akit eljut száz megnyert meccsig a tornán – a másik három Grand Slam-helyszínen már elérte a bűvös határt a szerb. Djokovicsot azonban már nem ezek a járulékos rekordok hajtják, a motivációjáról a felesége, Jelena beszélt a teniszezőről nemrég megjelent dokumentumfilmben.

– Egyértelműen vegyes érzelmek fűzik a visszavonuláshoz. Azt a terhet cipeli, hogy sosem elég jó. Hogy bármennyit tesz, az sosem lesz elég – fedte fel Jelena, míg Novak így beszélt a sportágáról:

A tenisz sokkal több, mint játék és versengés. Ez a személyiségem alapja.

Ez alapján érthető, hogy Djokovicsnak miért nehéz elengednie a teniszt, ugyanakkor teljes mértékben nem is kell: azt is elárulta, ha egyszer befejezi a pályafutását, akkor is rendszeresen fog játszani, ellentétben Nadallal, aki saját bevallása szerint az elmúlt másfél évben „szinte soha” nem teniszezett.

Sem a spanyol, sem Federer nem tudta könnyen elengedni a karrierjét. A svájci a 2021-es wimbledoni elveszített negyeddöntője után több mint egy évig kereste az újabb visszatérés lehetőségét, mielőtt bejelentette a visszavonulását, Nadal pedig a 2024-es Roland Garros előtt megüzente a szervezőknek: töröljék a neki tervezett búcsúünnepséget, mert lehet, hogy visszatér még versenyzőként a salakpályás Grand Slam-tornára, aztán az év végén belátta, hogy nincs tovább.

Azaz könnyen lehet, hogy a találgatások Djokovics utolsónak bizonyuló Grand Slam-fellépése után még nem érnek véget. 

Magyarok a US Openen: Fucsovics az elsők között lép pályára

Djokovics az első játéknap esti programjában, magyar idő szerint hétfőn 1.00-tól játszik az argentin Mariano Navone ellen. Addigra egy magyar már túl lesz a bemutatkozásán: a vállával továbbra is bajlódó Fucsovics Márton az elsők között, 17.00-kor lép pályára, ellenfele a spanyol Daniel Mérida lesz.

Rajta kívül Marozsán Fábián és a sikeres selejtező után Piros Zsombor, illetve Udvardy Panna és Bondár Anna szerepel a mieink közül egyesben a US Openen, ők későbbi játéknapon mutatkoznak be. Marozsán párosban is indul, de a közös kanadai negyeddöntő ellenére nem az orosz Danyiil Medvegyev, hanem az argentin Sebastián Báez oldalán. Női párosban Stollár Fanny és az amerikai Asia Muhammad továbbra is együtt játszik, s várhatóan kiemeltek lesznek, Bondár Anna az ukrán Anhelina Kalinyina oldalán versenyez.

 

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