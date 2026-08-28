Piros Zsombor elképesztő fordulatok után visszatér a US Open főtáblájára

Baljós jel, hogy Piros Zsombor maga is húzta a lábát az utolsó játékokban, s tavaly is annyira megviselte a selejtező, hogy a főtáblán már nem százszázalékosan próbált helyt állni.

Piros Zsombor tavalyi US Open-főtáblás meccsének összefoglalója