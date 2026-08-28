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Olasz- és Németországba is megy a Fradi, a Juventus is a Népligetbe jön

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Pénteken Monacóban sorsolták ki a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának párosításait. Magyar csapatként a kupagyőztes Ferencváros volt érdekelt a sorsoláson, Borbély Balázs együttese is megkapta a nyolc főtáblás riválisát: az olasz Juventus, a cseh Plzen, a szlovén Celje és a portugál Torreense otthon, míg az olasz Milan, a skót Celtic, a lengyel Lech Poznan és a német Hoffenheim idegenben lesz ellenfél. Az FTC mellett további öt magyar érintettségű együttes szerepel az Európa-liga-alapszakaszban.

Wiszt Péter
2026. 08. 28. 13:25
A Trabzonspor kiejtése után a Ferencváros a második kalapból várta az Európa-liga alapszakaszának sorsolását Fotó: Mirkó István
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Kik az FTC ellenfelei az Európa-liga alapszakaszában?

A Ferencváros hazai közönség előtt

  • a 2020-as BL-csoportkörbeli és az 1965-ös VVK-döntőbeli ellenféllel, a Juventusszal,
  • az elmúlt két El-idényből is ismerős Plzennel,
  • az Európa-liga-főtáblán újonc Celjével,
  • és a portugál másodosztályú, Stopirát is foglalkoztató Torreensével

csap össze, idegenben pedig:

  • a Serie A-5., hétszeres BEK/BL-győztes Milan,
  • a 2021–22-es kiírás csoportkörében is már szembejött Celtic,
  • a lengyel bajnok Lech Poznan,
  • és a Bundesliga-5. Hoffenheim

ellen lép pályára.

Ami a magyar érintettségű külföldi csapatok ellenféllistáját illeti:

  • AZ Alkmaar: Juventus (otthon), Benfica (idegenben), Dinamo (o), Sparta (i), Sturm (o), Sunderland (i), Hapoel (o), Ararat (i)
  • Salzburg: Milan (o), Leverkusen (i), Sparta (o), Anderlecht (i), Crystal Palace (o), Celje (i), Ararat (o), Levszki (i)
  • Sparta Praha: AZ (o), Olimpiakosz (i), Rennes (o), Salzburg (i), Bournemouth (o), Crystal Palace (i), Lilleström (o), Ararat (i)
  • Bournemouth: Milan (o), Sociedad (i), Plzen (o), Sparta (i), Sturm (o), Celta (i), Hapoel (o), Lilleström (i)
  • Omonia: Benfica (o), Juventus (i), Celtic (o), Rennes (i), Celta (o), Celje (i), Besiktas (o), NEC (i)

A pontos menetrendet, illetve az egyes együttesek ellenfeleinek sorrendjeit az európai szövetség (UEFA) később határozza meg, az azonban már most biztos, hogy az Európa-liga-alapszakasz játéknapjai: szeptember 16–17., október 15., október 22., november 5., november 26., december 10., január 21. és január 28. A nyolc forduló végeztével a tabella első nyolc helyezettje egyből a nyolcaddöntőbe jut, a 9–24. helyezettek oda-vissza vágós párharcban vívnak meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 csapat kiesik. Februártól kerül sor az egyenes kieséses szakaszra, amely 2027. május 26-án a frankfurti fináléval zárul.

FTC-Trabzonsport
FTC-Trabzonsport
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