Olasz- és Németországba is megy a Fradi, a Juventus is a Népligetbe jön

Kik az FTC ellenfelei az Európa-liga alapszakaszában?
A Ferencváros hazai közönség előtt
- a 2020-as BL-csoportkörbeli és az 1965-ös VVK-döntőbeli ellenféllel, a Juventusszal,
- az elmúlt két El-idényből is ismerős Plzennel,
- az Európa-liga-főtáblán újonc Celjével,
- és a portugál másodosztályú, Stopirát is foglalkoztató Torreensével
csap össze, idegenben pedig:
- a Serie A-5., hétszeres BEK/BL-győztes Milan,
- a 2021–22-es kiírás csoportkörében is már szembejött Celtic,
- a lengyel bajnok Lech Poznan,
- és a Bundesliga-5. Hoffenheim
ellen lép pályára.
Ami a magyar érintettségű külföldi csapatok ellenféllistáját illeti:
- AZ Alkmaar: Juventus (otthon), Benfica (idegenben), Dinamo (o), Sparta (i), Sturm (o), Sunderland (i), Hapoel (o), Ararat (i)
- Salzburg: Milan (o), Leverkusen (i), Sparta (o), Anderlecht (i), Crystal Palace (o), Celje (i), Ararat (o), Levszki (i)
- Sparta Praha: AZ (o), Olimpiakosz (i), Rennes (o), Salzburg (i), Bournemouth (o), Crystal Palace (i), Lilleström (o), Ararat (i)
- Bournemouth: Milan (o), Sociedad (i), Plzen (o), Sparta (i), Sturm (o), Celta (i), Hapoel (o), Lilleström (i)
- Omonia: Benfica (o), Juventus (i), Celtic (o), Rennes (i), Celta (o), Celje (i), Besiktas (o), NEC (i)
A pontos menetrendet, illetve az egyes együttesek ellenfeleinek sorrendjeit az európai szövetség (UEFA) később határozza meg, az azonban már most biztos, hogy az Európa-liga-alapszakasz játéknapjai: szeptember 16–17., október 15., október 22., november 5., november 26., december 10., január 21. és január 28. A nyolc forduló végeztével a tabella első nyolc helyezettje egyből a nyolcaddöntőbe jut, a 9–24. helyezettek oda-vissza vágós párharcban vívnak meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 csapat kiesik. Februártól kerül sor az egyenes kieséses szakaszra, amely 2027. május 26-án a frankfurti fináléval zárul.
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