Olasz- és Németországba is megy a Fradi, a Juventus is a Népligetbe jön

Kik az FTC ellenfelei az Európa-liga alapszakaszában?

A Ferencváros hazai közönség előtt

a 2020-as BL-csoportkörbeli és az 1965-ös VVK-döntőbeli ellenféllel, a Juventusszal,

az elmúlt két El-idényből is ismerős Plzennel,

az Európa-liga-főtáblán újonc Celjével,

és a portugál másodosztályú, Stopirát is foglalkoztató Torreensével

csap össze, idegenben pedig:

a Serie A-5., hétszeres BEK/BL-győztes Milan,

a 2021–22-es kiírás csoportkörében is már szembejött Celtic,

a lengyel bajnok Lech Poznan,

és a Bundesliga-5. Hoffenheim

ellen lép pályára.

Ami a magyar érintettségű külföldi csapatok ellenféllistáját illeti:

AZ Alkmaar: Juventus (otthon), Benfica (idegenben), Dinamo (o), Sparta (i), Sturm (o), Sunderland (i), Hapoel (o), Ararat (i)

Juventus (otthon), Benfica (idegenben), Dinamo (o), Sparta (i), Sturm (o), Sunderland (i), Hapoel (o), Ararat (i) Salzburg: Milan (o), Leverkusen (i), Sparta (o), Anderlecht (i), Crystal Palace (o), Celje (i), Ararat (o), Levszki (i)

Milan (o), Leverkusen (i), Sparta (o), Anderlecht (i), Crystal Palace (o), Celje (i), Ararat (o), Levszki (i) Sparta Praha: AZ (o), Olimpiakosz (i), Rennes (o), Salzburg (i), Bournemouth (o), Crystal Palace (i), Lilleström (o), Ararat (i)

AZ (o), Olimpiakosz (i), Rennes (o), Salzburg (i), Bournemouth (o), Crystal Palace (i), Lilleström (o), Ararat (i) Bournemouth: Milan (o), Sociedad (i), Plzen (o), Sparta (i), Sturm (o), Celta (i), Hapoel (o), Lilleström (i)

Milan (o), Sociedad (i), Plzen (o), Sparta (i), Sturm (o), Celta (i), Hapoel (o), Lilleström (i) Omonia: Benfica (o), Juventus (i), Celtic (o), Rennes (i), Celta (o), Celje (i), Besiktas (o), NEC (i)

A pontos menetrendet, illetve az egyes együttesek ellenfeleinek sorrendjeit az európai szövetség (UEFA) később határozza meg, az azonban már most biztos, hogy az Európa-liga-alapszakasz játéknapjai: szeptember 16–17., október 15., október 22., november 5., november 26., december 10., január 21. és január 28. A nyolc forduló végeztével a tabella első nyolc helyezettje egyből a nyolcaddöntőbe jut, a 9–24. helyezettek oda-vissza vágós párharcban vívnak meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 csapat kiesik. Februártól kerül sor az egyenes kieséses szakaszra, amely 2027. május 26-án a frankfurti fináléval zárul.