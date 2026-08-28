A Belügyminisztérium feljelentést tett a Fradiváros ügyében

A feljelentés különösen aggályosnak tartja a Fradiváros Vagyonkezelő Zrt. szerepét. Az FTC saját tulajdonú társaságának vezető tisztségviselői ugyanis egyúttal az FTC vezetésének is tagjai voltak. A kifejezetten a beruházásra létrehozott vagyonkezelő társaság az I. ütem tízmilliárd forintos állami támogatásából 2,8 milliárd forintot kapott projektmenedzsment-, illetve lebonyolítói díjként. Ez a teljes támogatás 28 százaléka. A feljelentésben hivatkozott mérnökkamarai díjszámítás ugyanakkor egy ilyen nagyságrendű beruházás komplett lebonyolítására és műszaki ellenőrzésére 2,17 százalékos díjjal kalkulál.

A Fradiváros Vagyonkezelő Zrt. a feljelentés szerint kizárólag az FTC-től, azon belül az állami támogatásból jutott bevételhez, és mintegy 800 millió forint adózás előtti nyereséget ért el. A társaság emellett az állami támogatásból kapott összegből 845 millió forint kölcsönt nyújtott az FTC Labdarúgó Zrt.-nek. A feljelentés szerint ennek jogszerűsége ugyancsak vizsgálandó.

A 11,2 milliárd forint FTC Labdarúgó Zrt. részére történő továbbadása további súlyos kérdéseket vet fel. A rendelkezésre álló dokumentumok szerint az összegből hivatásos labdarúgók játékjogának megszerzését finanszírozták, ráadásul a futballisták játékjogának megvásárlása már a 2019-es évektől zajlott. A feljelentés ezért annak vizsgálatát is kéri, hogy a támogatás megszerzése, továbbadása és felhasználása során tett nyilatkozatok megfeleltek-e a valóságnak és az uniós állami támogatási szabályoknak.

A Belügyminisztérium ismeretlen tettes(ek)kel szemben kéri a büntetőeljárás lefolytatását.

A feljelentés megtételével párhuzamosan a Sportállamtitkárság az FTC-nek nyújtott, a Fradivárosra vonatkozó támogatás (és annak ügyleti kamatainak) visszafizetéséről rendelkezett. A klub előtt három lehetőség áll: 30 napon belül egy összegben visszafizeti a támogatás összegét, 12 hónapos részletfizetést kér az összegre vagy utóellenőrzés elrendelését indítványozza.