Kopasz Bálint nagyot hajrázott, folytatódott az elképesztő vb-sorminta

A férfiaknál a tavalyi másik két dobogós, a portugál Fernando Pimenta és az ausztrál Thomas Green is erősebben kezdett Kopasznál. A magyar kajakos Greent lehagyta az utolsó 200 méteren, Pimenta viszont 0,22 másodpercet megőrzött az előnyéből a derékfájdalommal küzdő Kopasz Bálint előtt. Így folytatódott a sorminta, a K-1 1000 méter legutóbbi vb-aranyérmeseinek listája immár így néz ki:
- 2018: Pimenta
- 2019: Kopasz
- 2021: Pimenta
- 2022: Kopasz
- 2023: Pimenta
- 2025: Kopasz
- 2026: Pimenta
Jövőre, Szegeden jobban várjuk a sorminta folytatását, mint idén tettük.
További magyar érmek a kajak-kenu vb-n
C-1 500 méteren először született magyar világbajnoki érem: Kiss Ágnes mégis csalódott volt, miután 400 méterig fej fej mellett haladtak a későbbi győztes kanadai Sophia Jensennel, a hajrában a rivális két másodperccel ellépett a magyar kenustól, aki ezüstérmet szerzett.
Kenuban később aranynak is örülhettünk: a nap utolsó döntőjében, C-4 500 méteren a Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel összeállítású magyar négyes győzött.
Fejes Dániel már a második vb-címét szerezte Poznanban, az első aranya ráadásul olimpiai számban született.
A délelőtti programban újabb vb-aranyat szerzett parakajakosunk, Kiss Péter Pál, aki 200 méteren volt a leggyorsabb. Ugyanezen a távon Varga Katalin ezüstérmes lett.
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