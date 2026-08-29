Kopasz Bálint nagyot hajrázott, folytatódott az elképesztő vb-sorminta

A férfiaknál a tavalyi másik két dobogós, a portugál Fernando Pimenta és az ausztrál Thomas Green is erősebben kezdett Kopasznál. A magyar kajakos Greent lehagyta az utolsó 200 méteren, Pimenta viszont 0,22 másodpercet megőrzött az előnyéből a derékfájdalommal küzdő Kopasz Bálint előtt. Így folytatódott a sorminta, a K-1 1000 méter legutóbbi vb-aranyérmeseinek listája immár így néz ki:

2018: Pimenta

2019: Kopasz

2021: Pimenta

2022: Kopasz

2023: Pimenta

2025: Kopasz

2026: Pimenta

Jövőre, Szegeden jobban várjuk a sorminta folytatását, mint idén tettük.

További magyar érmek a kajak-kenu vb-n

C-1 500 méteren először született magyar világbajnoki érem: Kiss Ágnes mégis csalódott volt, miután 400 méterig fej fej mellett haladtak a későbbi győztes kanadai Sophia Jensennel, a hajrában a rivális két másodperccel ellépett a magyar kenustól, aki ezüstérmet szerzett.

Kenuban később aranynak is örülhettünk: a nap utolsó döntőjében, C-4 500 méteren a Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel összeállítású magyar négyes győzött.

Fejes Dániel már a második vb-címét szerezte Poznanban, az első aranya ráadásul olimpiai számban született.

A délelőtti programban újabb vb-aranyat szerzett parakajakosunk, Kiss Péter Pál, aki 200 méteren volt a leggyorsabb. Ugyanezen a távon Varga Katalin ezüstérmes lett.