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Kopasz Bálint nagyot hajrázott, folytatódott az elképesztő vb-sorminta

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Két olimpiai számban rendeztek döntőt szombaton a poznani kajak-kenu világbajnokságon. Férfi K-1 1000 méteren Kopasz Bálint ezüstérmes lett a portugál Fernando Pimenta mögött, női K-1 500 méteren Csikós Zsóka az ötödik helyen ért célba. Kopasz ezüstje mellett a kajak-kenu vb szombati napja további magyar érmeket is hozott: Kiss Péter Pál és a férfi kenunégyes aranyát, valamint Kiss Ágnes és Varga Katalin ezüstjét.

Koczó Dávid
2026. 08. 29. 15:40
Kopasz Bálint címvédőként evezett a poznani kajak-kenu vb döntőjében férfi K-1 1000 méteren Fotó: NurPhoto via AFP/Foto Olimpik
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A férfiaknál a tavalyi másik két dobogós, a portugál Fernando Pimenta és az ausztrál Thomas Green is erősebben kezdett Kopasznál. A magyar kajakos Greent lehagyta az utolsó 200 méteren, Pimenta viszont 0,22 másodpercet megőrzött az előnyéből a derékfájdalommal küzdő Kopasz Bálint előtt. Így folytatódott a sorminta, a K-1 1000 méter legutóbbi vb-aranyérmeseinek listája immár így néz ki:

  • 2018: Pimenta
  • 2019: Kopasz
  • 2021: Pimenta
  • 2022: Kopasz
  • 2023: Pimenta
  • 2025: Kopasz
  • 2026: Pimenta

Jövőre, Szegeden jobban várjuk a sorminta folytatását, mint idén tettük.

További magyar érmek a kajak-kenu vb-n

C-1 500 méteren először született magyar világbajnoki érem: Kiss Ágnes mégis csalódott volt, miután 400 méterig fej fej mellett haladtak a későbbi győztes kanadai Sophia Jensennel, a hajrában a rivális két másodperccel ellépett a magyar kenustól, aki ezüstérmet szerzett.

Kenuban később aranynak is örülhettünk: a nap utolsó döntőjében, C-4 500 méteren a Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel összeállítású magyar négyes győzött.

Fejes Dániel már a második vb-címét szerezte Poznanban, az első aranya ráadásul olimpiai számban született.

A délelőtti programban újabb vb-aranyat szerzett parakajakosunk, Kiss Péter Pál, aki 200 méteren volt a leggyorsabb. Ugyanezen a távon Varga Katalin ezüstérmes lett.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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