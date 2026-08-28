Sosem látott sportsikerrel állítottak emléket az elhunyt királynak

Az Uno-X Mobility mindössze negyedszer nyert Grand Tour-szakaszt, az pedig először fordult elő háromhetesen, hogy ugyanazon a versenynapon az első és a második hely is az övék lett.

Pogacar növelte előnyét

Miközben a hetedik szakasz a norvégokról szólt, a teljes Vuelta a Espana a szlovén Tadej Pogacar (UAE Team Emirates–XRG) diadalmenete. A három szakaszgyőzelemnél járó klasszis ezúttal megelégedett azzal, hogy néhány másodperccel növelte az előnyét összetettben, a második helyen álló Enric Masnak (Movistar) már 3:50 perc a lemaradása.