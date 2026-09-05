Mourinho halálról beszélt és a mentőt várta, de sárgát kapott – vita a Real veresége után

A legnagyobb vita a Real Madrid tizenegyese miatt robbant ki

A játékvezetés a hosszabbításban is a figyelem középpontjába került. Hernández tizenegyest ítélt a Real Madrid javára. Mbappé büntetőjét Álvaro Valles kivédte, a kipattanóra pedig Marc Bartra reagált a leggyorsabban, és a francia elől szögletre mentett.

A madridiak azonnal reklamáltak. A televíziós képeken ugyanis úgy látszott, hogy Bartra már a rúgás pillanatában elindult a tizenhatoson belülre, rráadásul éppen ő ért oda a kipattanóra: ha szabálytalanul lépett be a büntetőterületre, majd játékba avatkozott, a tizenegyest meg kellett volna ismételni.

A VAR hosszasan vizsgálta az esetet, de nem avatkozott közbe, így a büntetőt nem ismételték meg. A Spanyol Labdarúgó-szövetség 2026–2027-es játékvezetői kézikönyve szerint a tizenegyes elrúgásakor egy mezőnyjátékos akkor követ el idő előtti belépés miatti szabálytalanságot, ha legalább az egyik lába a büntetőterületen belül vagy annak vonalán van. A Betis védője már előredőlt és lendületben volt, amikor Mbappé elrúgta a labdát, ám a lába még nem ért talajt a tizenhatoson belül.

A spanyol játékvezetői bizottság utólagos álláspontja szerint ezért a VAR helyesen döntött, amikor nem rendelte el a büntető megismétlését.

Van azonban egy különleges kivétel is: a kézikönyv külön foglalkozik azzal az esettel, amikor egy védő szándékosan felugrik, hogy úgy kerüljön a tizenhatoson belülre a rúgás előtt, hogy közben egyik lába se érjen földet. Ebben az esetben már a játékos helyzetének talajra vetített képét kell figyelembe venni: ha az a büntetőterületen belül lenne, szabálytalanság történik. Ez okozta a vitát a meccs után.

A CTA értelmezése szerint Bartra nem ezt csinálta, a Real Madrid saját médiája ezt természetesen másként látta, és azt állította, hogy Bartra mozgása miatt meg kellett volna ismételni a büntetőt.

Mit mondott erről Mourinho: nem látta, nem tud róla nyilatkozni...