Mourinho halálról beszélt és a mentőt várta, de sárgát kapott – vita a Real veresége után

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José Mourinho szerint a Real Madrid játékosai túlságosan „tiszták” voltak, miközben a Betis futballistái minden eszközt felhasználtak arra, hogy megvezessék a játékvezetőt. A portugál edző a Real péntek esti, 1-0-s veresége után odáig ment, hogy az egyik földön fekvő Betis-játékosról azt mondta: úgy nézett ki, mintha meghalt volna, már a mentőt várta. Alejandro Hernández játékvezető több ítélete körül is vita alakult ki, a legnagyobb Kylian Mbappé kihagyott tizenegyesét követte.

Szalay Attila
2026. 09. 05. 8:34
A Real Madrid az idénybeli első vereségét szenvedte el a Betis ellen – Mourinho halált és mentőt emlegetett Fotó: JORGE GUERRERO Forrás: AFP
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A legnagyobb vita a Real Madrid tizenegyese miatt robbant ki

A játékvezetés a hosszabbításban is a figyelem középpontjába került. Hernández tizenegyest ítélt a Real Madrid javára. Mbappé büntetőjét Álvaro Valles kivédte, a kipattanóra pedig Marc Bartra reagált a leggyorsabban, és a francia elől szögletre mentett.

A madridiak azonnal reklamáltak. A televíziós képeken ugyanis úgy látszott, hogy Bartra már a rúgás pillanatában elindult a tizenhatoson belülre, rráadásul éppen ő ért oda a kipattanóra: ha szabálytalanul lépett be a büntetőterületre, majd játékba avatkozott, a tizenegyest meg kellett volna ismételni.

A VAR hosszasan vizsgálta az esetet, de nem avatkozott közbe, így a büntetőt nem ismételték meg. A Spanyol Labdarúgó-szövetség 2026–2027-es játékvezetői kézikönyve szerint a tizenegyes elrúgásakor egy mezőnyjátékos akkor követ el idő előtti belépés miatti szabálytalanságot, ha legalább az egyik lába a büntetőterületen belül vagy annak vonalán van. A Betis védője már előredőlt és lendületben volt, amikor Mbappé elrúgta a labdát, ám a lába még nem ért talajt a tizenhatoson belül. 

A spanyol játékvezetői bizottság utólagos álláspontja szerint ezért a VAR helyesen döntött, amikor nem rendelte el a büntető megismétlését.

Van azonban egy különleges kivétel is: a kézikönyv külön foglalkozik azzal az esettel, amikor egy védő szándékosan felugrik, hogy úgy kerüljön a tizenhatoson belülre a rúgás előtt, hogy közben egyik lába se érjen földet. Ebben az esetben már a játékos helyzetének talajra vetített képét kell figyelembe venni: ha az a büntetőterületen belül lenne, szabálytalanság történik. Ez okozta a vitát a meccs után.

A CTA értelmezése szerint Bartra nem ezt csinálta, a Real Madrid saját médiája ezt természetesen másként látta, és azt állította, hogy Bartra mozgása miatt meg kellett volna ismételni a büntetőt.

Mit mondott erről Mourinho: nem látta, nem tud róla nyilatkozni... 

Real MadridJosé MourinhoKylian Mbappé

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