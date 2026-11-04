Rendkívüli

Magyar Péter személyesen tekintette meg a levéltárban őrzött dokumentumokat, nyilvánosak az ügynökakták

Félbeszakadt a BL-meccs: miért dobáltak teniszlabdákat a pályára a manchesteriek?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Tiltakozásba torkollott a Manchester United és a Roma keddi Bajnokok Ligája-mérkőzése. Az angol csapat szurkolói teniszlabdákat dobáltak a pályára, miközben a klub tulajdonosainak távozását követelték. A játékvezetőnek félbe kellett szakítania a találkozót, amelyen az első 17 percben kétgólos hátrányba került a Manchester United. A botrányos jelenetek után nagy fordulat következett: Michael Carrick együttese a hajrában 3-2-re győzött.

Szalay Attila
2026. 11. 04. 10:46
Félbeszakadt a BL-meccs: miért dobáltak teniszlabdákat a pályára a manchesteriek?
A Manchester United kapusa és a botrányt okozó teniszlabdák Fotó: OLI SCARFF Forrás: AFP

A tiltakozás után jött a hihetetlen fordítás

A szurkolói tiltakozás és a kétgólos hátrány ellenére a Manchester United a második félidőben feltámadt. Bruno Fernandes az 58. percben, megismételt büntetőből szépített, majd a hajrában Matheus Cunha vált a találkozó főszereplőjévé.

A brazil támadó a 83. percben kiegyenlített, három perccel később pedig megszerezte a győztes gólt is. Az Old Trafford közönsége ekkor már ünnepelt, a néhány órával korábban még reménytelennek tűnő mérkőzésből emlékezetes fordítás született. Cunha számára azonban még tartogatott egy fordulatot az este: a hosszabbításban megkapta második sárga lapját, így a győztes mérkőzést kiállítással fejezte be.

A Manchester United 3-2-es győzelme átmenetileg enyhítheti a Carrickre nehezedő nyomást.

Bajnokok Ligája, 4. forduló, keddi eredmények:

Sahtar Donyeck–Sporting CP 0-1
Galatasaray–Stuttgart 2-0
Atlético Madrid–Bayern München 0-2
Barcelona–Aston Villa 3-0
Feyenoord–Inter 0-3
Bodø/Glimt–Lille 0-0
LASK–Slovan Bratislava 4-0
Manchester United–AS Roma 3-2
Villarreal–PSG 0-6

 

 

Bajnokok LigájaManchester UnitedAS RomaSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekávh

Kitisztul vagy elgennyed?

Bayer Zsolt avatarja

A legsötétebb gazemberek maradnak továbbra is jótékony homályban, a névtelenség puha kényelmében.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu