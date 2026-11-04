Félbeszakadt a BL-meccs: miért dobáltak teniszlabdákat a pályára a manchesteriek?

A tiltakozás után jött a hihetetlen fordítás

A szurkolói tiltakozás és a kétgólos hátrány ellenére a Manchester United a második félidőben feltámadt. Bruno Fernandes az 58. percben, megismételt büntetőből szépített, majd a hajrában Matheus Cunha vált a találkozó főszereplőjévé.

A brazil támadó a 83. percben kiegyenlített, három perccel később pedig megszerezte a győztes gólt is. Az Old Trafford közönsége ekkor már ünnepelt, a néhány órával korábban még reménytelennek tűnő mérkőzésből emlékezetes fordítás született. Cunha számára azonban még tartogatott egy fordulatot az este: a hosszabbításban megkapta második sárga lapját, így a győztes mérkőzést kiállítással fejezte be.

A Manchester United 3-2-es győzelme átmenetileg enyhítheti a Carrickre nehezedő nyomást.