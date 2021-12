Életműdíjjal ismerték el Helen Mirren munkásságát

A 76 éves brit színpadi és filmszínésznő pályafutása több mint ötven éve kezdődött. Az elmúlt évtizedekben egy gengszter barátnőjétől (Hosszú nagypéntek) II. Erzsébetig (A királynő) számtalan szerepet eljátszott a filmvásznon, ő volt a főszereplője Szabó István Az ajtó című filmjének is. Alakításait Oscar-, Tony-, valamint több Emmy- és BAFTA-díjjal ismerték el. A hollywoodi színészcéh is 13 alkalommal jelölte díjára, és ötször neki is ítélte azt.