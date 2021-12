Forgács Gábor kórházba került, de már túl van a betegségen

A rák után a koronavírus ellen is csatát nyert Forgács Gábor. A színművészt, aki tavaly nyáron vette fel a küzdelmet daganatos betegségével, idén nyáron, egész konkrétan augusztusban egy másik betegség is megtámadta – ám szerencsére azt az oltásnak hála igen hamar legyűrte - írja a Blikkre hivatkozva a Bors online kiadása.

– Minden óvintézkedést betartottam, mégis valahogy elkaptam a Covidot. Meggyőződésem, hogy a két Pfizer-oltásnak köszönhetően úsztam meg viszonylag könnyen a fertőzést, mert bár kórházba is kerültem néhány napra, nem voltak komoly tüneteim. A csípőm fájt nagyon, de hogy ennek a vírus volt-e az oka, máig nem tudom. Mindenesetre a biztonság kedvéért kaptam egy csomó vitamint és oxigént is, hogy megkönnyítsék a légzésem, de három nap után haza is engedtek