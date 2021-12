Sorra mondja le a koncertjeit Hobo

De vajon mi történhetett? Mindenhol csupán betegségre hivatkoznak, azonban további részleteket nem árultak el róla. A lap elérte Hobo koncertszervezőjét, Szabó Attilát, aki röviden nyilatkozott a zenészlegenda állapotáról.

Nemrég beszéltem Földes Lászlóval, nincs kórházban. Mi is találkoztunk Ókovács Szilveszter nyilatkozatával, de nem Hobo az a rockikon, akire az igazgató utalt a Hír TV-ben

– mondta röviden, magától felidézve azt, hogy Kóbor János kapcsán Ókovács egy nyilatkozatában elmondta: ő tud egy másik „ugyanolyan korú rock­ikonról” is, aki nem oltatta be magát, és most élet és halál között van. Hogy pontosan kiről van szó, azt nem árulta el.

A koncertszervező válasza szerint tehát nem Hobóról van szó. Azonban továbbra sem tudni, hogy mi lehet az a rejtélyes betegség, ami miatt az év hátralévő részére valószínűleg nem áll színpadra Földes László.

Borítókép: Földes László Hobo (Fotó: MTI/Illyés Tibor)