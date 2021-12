Aggódnak a rajongók az Omega együttes frontemberéért

Volt olyan, akit teljesen sokkolt a hír, mégis reméli a legjobbakat.

"Atyaég!!! Nem, nem..., szépen meggyógyul, ez következhet csak! Jobbulást!!!" – állt a hozzászólás a poszt alatt. Mások is gyógyulást és sok erőt kívánnak, azonban vannak olyanok is, akik kérdőre vonják Kóbort, hogy miért nem oltatta be magát.

„Mivel lett beoltva????” – kérdezte egyikük, akinek gyakorlatilag nekiesett egyből a többi rajongó, akik azt mondják, nem érdemes az oltás/nem oltás kérdésével foglalkozni, mert méltatlan lenne, különösen azután, hogy nem is biztos, hogy Covid-fertőzéssel vitték kórházba.

Turnéra készültek

Szinte napra pontosan majdnem egy éve, hogy az legendás Omega zenekarnak több alapító tagja is elhunyt egymás után. Három nappal Benkő László halála után ugyanis, Mihály Tamás, volt basszusgitáros is örökre eltávozott. A zenekar természetesen tovább menetelt, kiadtak egy lemezt, és turnéra is készültek. Az alapítók közül már sokan nincsenek köztünk, de ők nem adták fel, és a rajongók is így akarták. Tele vannak még tervekkel – olvasható a cikkben.

Borítókép: Kóbor János énekes az Omega együttes koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2019. november 8-án. (Fotó: MTI/Mohai Balázs)