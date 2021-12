Fájóan sokat költöttek egy meghiúsult Trónok harca epizódra

– Az ötlet még 2018-ban kapott zöld jelzést, de egy évvel és 30 millió dollárnyi ablakon kidobott pénzzel később elkaszálták az egészet. Túl akarták szárnyalni a Trónok harcát, csak azt nem vették észre, hogy ennek még nincs itt az ideje, a költségvetés pedig addigra túlnőtt az eredeti terveken

– mesélte a WarnerMedia korábbi elnöke, Bob Greenblatt.

Azóta az HBO George R. R. Martinnal karöltve több spin-off sorozatot is bejelentett. A Targaryenekről szóló, House of the Dragon című szériát például már javában forgatják. Ezenfelül még további négy szériát jelentettek be, valamint egy felnőtteknek szánt animációs sorozatot is – írja a Híradó.hu.

A House of Dragon egy időben játszódik a Sárkányok táncával, amely George R. R. Martin A tűz és jég dala regényciklusának ötödik kötete.

Történetileg körülbelül 200 évvel leszünk a Trónok harcában megismert szálak előtt, amely a Targaryen család között dúló polgárháborút mutatja be. Politikai mesterkedésekből és vérontásból az új szériában sem lesz hiány. Azonban sokkal több sárkányt láthatunk majd, mint az előző történetben.

A berendelt első tíz epizód a bejelentés szerint valamikor 2022-ben lesz látható Európában.

Az eredeti cikk ITT olvasható.

Borítókép: Daenerys Targaryen a Trónok harca című sorozatból (Fotó: Flickr)