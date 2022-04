Nyomozás indult Bill Murray ellen

A hollywoodi színészlegenda, Amerika egyik legkedveltebb filmcsillaga több évtizedes pályafutása alatt begyűjött néhány ellenséget a szakmában, és állítólag mindet „minősíthetetlen viselkedésével” szerezte.

A napokban legújabb filmje, a Being Mortal című vígjáték forgatásán sikerült elővennie legrosszabb modorát, az incidens miatt pedig nyomozást is indítottak, egyúttal leállították a produkció további felvételeit – írja a New York Post.